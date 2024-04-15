黃記滷肉飯是中山國小、晴光商圈人氣的滷肉飯專賣店，還沒爆紅前我就已經是粉絲，黏黏帶點甜甜的滷肉飯深得我心

這幾年黃記滷肉飯已經是日本遊客來台北首選，必吃的人氣滷肉飯，現在環境裝潢又更加舒適，這次已經是三訪了，好味道依舊沒有改變

黃記滷肉飯用餐時間真的生意很好，不過現在內用座位越來越多，翻桌率比想像中快很多，想吃滷肉飯其實不用等很久

黃記滷肉飯門口有店員會給我們菜單，可以先挑選想吃的，點完餐先付款，然後就可以等店員叫號入座囉

黃記滷肉飯菜單

黃記滷肉飯很項便當店，可以自己挑選想吃的配菜，任選３種，有些規定例如綠色號碼幾個之類，最後在把配菜的數字寫到點菜單上

黃記滷肉飯配菜每天都會更換，選擇相當豐富，都是當季新鮮的菜色，當日烹煮新鮮度一把罩

一鍋鍋湯品、滷肉都香氣十足，保持再絕佳的溫度，吃得時候都相當涮嘴，光聞這個香氣就口水直流

黃記滷肉飯店內的空間不算寬敞，環境算是擁擠，不過溫度跟空氣蠻流通，不會悶悶的，跟之前比有翻修過

滷肉飯

滷肉屬於偏肥的滷汁，燉煮得很透徹，滷汁豐富的膠質，跟米飯攪拌均勻，濕潤度十足，嘴巴還會有點黏黏的

蹄膀便當

便當內用也可以，以前是用盤子裝的，份量不算到非常多，就是一般份量，跟配菜擺在一起，不論一個人用餐或三五好友飽餐一頓都可以

現在便當內用都是用碗裝，配菜直接放在飯上頭，可以攪拌一起享用，我還單點了滷白菜、肉羹湯等等搭配享用

黃記魯肉飯真的挺不錯，餐點新鮮熱騰騰上桌，一口飯食、一口湯品，怪不得可以吸引這麼多觀光客～

💭店家資訊 黃記魯肉飯

🏠地址: 台北市中山區中山北路二段183巷28號

🚌交通: 捷運中山國小站5分鐘

☎️電話: (02)2595-8396

⏰時間: 1130-203

😪公休: 週一公休

💰消費: 現金

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/404191253

👇👇👇🗺地圖👇👇👇



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