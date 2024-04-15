每次經過總是排滿等候的客人，沒錯就是頗負盛名的西門早午餐花嘴廚房，在西門屹立不搖，我現在透過外送也吃得到

外送的餐盒擺得很精緻，UBEREATS有買一送一的品項優惠，剛好我有會員可以免運，就訂了好幾次，

從法式吐司、炒菇、藍莓乳酪吐司、巧克力吐司、紅茶樣樣都好吃，很難相信怎麼能連外送都這麼好吃

一到店內就立刻跟店員登記，並領取菜單決定吃什麼，不開放訂位，所以手腳要快~爬文看到藍莓乳酪醬跟肉類都很好吃

西西里雞腿早午餐，雞肉很鮮嫩，藍莓乳酪貝果很香，我超喜歡這個藍莓乳酪醬，味道鹹中帶點酸很開胃

特製豬排看起來不好吃，吃起來卻很入味肉質很紮實

蝴蝶麵Q彈有嚼勁，配鮮甜蔬果非常match，調味不會太油太鹹 恰到好處

來西門可別錯過這家天天爆滿的美味喔

💭店家資訊 花嘴廚房

🏠地址: 台北市萬華區昆明街214-1號

🚌交通: 捷運西門站5分鐘

☎️電話: (02)2361-6998

⏰時間: 0800-1930

😪公休: 無休

💰消費: 現金、不提供訂位

👛優惠: 外送平台優惠

💬粉專: https://www.facebook.com/whatdaykitchen/?locale=zh_TW

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/399472981

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