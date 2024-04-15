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（台北早午餐）西門花嘴廚房～台北我最愛早午餐！十多年老店外送平台也點得到！百元平價早午餐天天爆滿～

2024-04-15 14:18:00 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：101
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1500篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：花嘴廚房
phone02-2361-6998
place台北市萬華區昆明街214-1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（台北早午餐）西門花嘴廚房～台北我最愛早午餐！十多年老店外送

每次經過總是排滿等候的客人，沒錯就是頗負盛名的西門早午餐花嘴廚房，在西門屹立不搖，我現在透過外送也吃得到

（台北早午餐）西門花嘴廚房～台北我最愛早午餐！十多年老店外送

外送的餐盒擺得很精緻，UBEREATS有買一送一的品項優惠，剛好我有會員可以免運，就訂了好幾次，

從法式吐司、炒菇、藍莓乳酪吐司、巧克力吐司、紅茶樣樣都好吃，很難相信怎麼能連外送都這麼好吃

（台北早午餐）西門花嘴廚房～台北我最愛早午餐！十多年老店外送

 一到店內就立刻跟店員登記，並領取菜單決定吃什麼，不開放訂位，所以手腳要快~爬文看到藍莓乳酪醬跟肉類都很好吃

 （台北早午餐）西門花嘴廚房～台北我最愛早午餐！十多年老店外送

西西里雞腿早午餐，雞肉很鮮嫩，藍莓乳酪貝果很香，我超喜歡這個藍莓乳酪醬，味道鹹中帶點酸很開胃

 （台北早午餐）西門花嘴廚房～台北我最愛早午餐！十多年老店外送

特製豬排看起來不好吃，吃起來卻很入味肉質很紮實

蝴蝶麵Q彈有嚼勁，配鮮甜蔬果非常match，調味不會太油太鹹  恰到好處

（台北早午餐）西門花嘴廚房～台北我最愛早午餐！十多年老店外送

來西門可別錯過這家天天爆滿的美味喔 

💭店家資訊 花嘴廚房
🏠地址: 台北市萬華區昆明街214-1號
🚌交通: 捷運西門站5分鐘
☎️電話: (02)2361-6998
⏰時間: 0800-1930
😪公休: 無休
💰消費: 現金、不提供訂位
👛優惠: 外送平台優惠
💬粉專: https://www.facebook.com/whatdaykitchen/?locale=zh_TW
🥢食記:  https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/399472981
👇👇👇🗺地圖👇👇👇


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