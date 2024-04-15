樺林乾麵是我大學就知道的愛店，當年東吳的朋友特別推薦我吃，當年還沒開始寫遊記，就曾到訪過這家

因為假日沒有營業，我這次特別找機會回訪，沒想到樺林乾麵這幾年越來越紅，不僅多家媒體報導，也成為許多日本旅客來台必吃美食

加上又鄰近西門家樂福，觀光客來掃貨採購後，不妨就可以到樺林乾麵飽餐一頓，品嚐台灣特色的麵食文化~

樺林乾麵2023獲得500碗的認證，店內有超多日本媒體雜誌的報導，許多旅遊書都推薦樺林乾麵為台北必吃美食

樺林乾麵生意強強滾，每個桌上都有醬料5寶，桌面也很乾淨，整體環境相當衛生，來這邊用餐可以很安心~

樺林乾麵菜單

一個麵+一個湯大約一百左右，小菜品項比較少，我個人希望之後有更多樣化的小菜，滷味，搭配麵食更加美味

樺林乾麵支付方式

很少有乾麵店可以用信用卡，真的很方便，對於外籍遊客，或者不愛帶現金的人相當親切

樺林乾麵醬料

樺林乾麵的醬料，首推特色的辣渣，這個辣渣超級香，加入一大匙香味更加猛烈，辣渣不會太辣，連我不太能吃辣的人都能接受

除此之外還要加辣油、烏醋、胡椒、醬油等增添風味，辣油可以增加麵條的滑順度、烏醋跟醬油提升鹹酸度，胡椒、辣油、辣渣提升香氣

炸醬麵+干絲

圖片為中碗的份量，我覺得相當大碗，分成小、中、大3種尺寸，乾麵小碗40元，炸醬麵則多家5元為45元，麵條現點現煮，Q彈有咬勁~

樺林乾麵的炸醬真的好好吃，炸醬非常的香，而且不會太鹹，裏頭超多豬肉塊，而且是我愛的瘦肉，攪拌過後麵條表面均勻沾裹炸醬，每一口都超夠味

加的干絲是樺林乾麵一大特色，干絲增添了口感，而且跟名稱不同，不會乾乾的，在口中很濕潤

小魚25元

愛吃辣的朋友可以點小魚干，不過份量真的很少，這是老闆自己做的味道不會太鹹，充滿魚味，很適合愛吃辣的朋友，但我覺得CP值不高

可以把小魚乾拌入乾麵裏頭，乾麵的香度跟辣度更上一層樓，這是老饕喜歡的吃法，分享給大家

餛飩湯25元

餛飩的肉餡很實在，外皮薄軟好入口，湯頭蠻清澈的，口味不會太重，一口乾麵一口湯品相當滿足

樺林乾麵的服務相當親切有在家吃飯的感覺，店家很用心經營，整體的出餐速度、環境乾淨都維持得很好

期待有一天可以開更多分店，把台灣美味的麵食文化帶到全世界~

💭店家資訊 樺林乾麵

🏠地址: 北市中正區中華路一段91巷15號

🚌交通: 捷運小南門站1號出口5分鐘、近東吳大學城中校區

☎️電話: (02)2331-6371

⏰時間: 0730-1900

😪公休: 週六週日公休

💰消費: 現金、街口、APPLE PAY、線上刷卡

💬官網: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064111240032

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406899653

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