餐點有香辣炒餅、麻醬麵、紅油炒手、油豆腐細粉…等經典小吃，排骨超大塊！炒飯粒粒分明，餐點好吃絕不打槍，讓人吃過會想再回訪的！

撰文。拍攝／呂萱萱

前在社團常看到大家分享這家，聽說主廚在鼎泰豐工作過，用過餐的人都非常稱讚

但生意太好有時候要排隊才吃得到，這次特地平日下午來用餐，還好沒有等太久，終於有機會來品嚐了（超開心）

位於熱鬧的竹林路上，鄰近永和耕莘醫院、網溪小學

店內用餐空間並不大，桌數有2-4人的座位，雖然用餐時間常常需要排隊，但還好這不是咖啡廳，不會等太久的

排骨炒飯絕對是必點！排骨有厚度非常大塊，沒有肉腥味，咬起來很嫩不會柴，應該有先醃製過，所以排骨本身就有味道了

炒飯粒粒分明，蛋香蔥香十香，與米飯融合在一起，口感鮮美又好吃，而且份量很多，吃完一份非常有飽足感，一份才150元真的超佛心

第一次吃到”炒餅”覺得很特別，本來以為可能是麵疙瘩之類的，但吃起來的口感有點像薄脆的蔥油餅，再搭配獨家醬汁，口感香中帶辣特別涮嘴

麵Q很彈牙，麻醬很細緻，上面還有灑上花生末，口感鹹香、加上花生的淡雅甜味，會讓人想再多吃一碗

小本經營的麵條真的超Q彈，香蔥味十足，加上店家特調的醬汁，真的好吃到太犯規了

紅油炒手也是必點之一，麵皮包真的超級薄透，肉餡紮實又飽滿， 而且真的很大一顆，吃完超級滿足的

小本經營的炒青菜，跟一般熱炒店不同，師傅的火侯控制的很好，青菜又脆也吃得到甜味，而且不會太油膩

裡面有青菜、茄、豆腐、蛋花，湯頭清韻不會太鹹，非常可口

第一次吃到酸菜白肉湯，覺得非常特別，酸味明顯，但不會刺喉，推薦大家可以來品嚐

小本經營的小菜非常多，有涼伴小黃瓜、醬燒茄子、涼拌白干絲、冰糖苦瓜、小魚豆干……也都滿有水準的哦

↑涼拌白干絲：不會很油，咬起來很Q，鹹香有入味

↑涼拌小黃瓜：口感有點微甜，咬起來很清脆

↑醬燒茄子：茄子煮得很軟嫩，醬汁有入味，非常好吃！

煮到入味軟嫩

花生跟滷豆干也都不錯，花生的口感很有嚼勁，豆干五香味十足，很入味

原文連結 https://evanchiny.com/永和竹林路小吃推薦小本經營/