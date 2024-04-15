豺狼影音介紹 https://youtube.com/shorts/RDKJJJDfR3A?feature=share

麻入口簡介及用餐環境

麻入口位在新莊輔仁大學走路只要3分鐘,大家都知道小幫手超愛麻辣燙很多時候晚餐都選擇麻辣燙,每次到家裡附近的麻辣燙都買完回家都告訴自己~很好吃但好貴唷!而且一個人不能吃太多種口味,所以有選擇困難

之前滑手機看到輔大附近的麻入口,立馬被這誠徵疊疊樂高手的招牌也深深吸引了,覺得很有趣且很划算,所以今天就邀請豺狼一起來挑戰啦!

來到麻入口才發現他的用餐環境好讚喔!第一次看到吃麻辣燙還有這麼優秀的環境耶!以前都是買回家吃,而這裡竟然環境寬敞乾淨而且非常明亮唷!

麻入口消費方式

99元趣味疊疊樂:這超級好玩,相信這是大家被吸引來麻入口的很大亮點唷!但是其實我個人真的來挑戰之後覺得真的超級!超級!愛的喔!

Maruko麻入口輔大店除了99元經典麻辣配料(排骨.鴨血.臭豆腐.板豆腐.鮮蘿蔔)趣味疊疊樂邀你來挑戰外,還有青菜火鍋料及肉片.麵食.白飯可以現場自己取用秤重計價,讓你喜歡哪種食材就拿哪種食材數量都可以自己決定唷!



Maruko麻入口輔大店現場還有兩款超好喝的飲料(蜜香青茶.蜜香奶茶),內用只要$35無限暢飲唷!更貼心的是當你喝完要離開時還可以裝滿讓你封膜帶走耶!是不是超讚的!

豺狼及小幫手疊疊樂成果及食記分想

來來來!看看小幫手跟豺狼今天疊疊樂的成果~~是不是很誇張啊!大家都知道現在肉品非常貴,然後愛肉肉的豺狼疊了超多超高的肉肉啊!

然後小幫手底下藏了超多的鴨血唷~臭豆腐鴨血蘿蔔都是我的最愛~讚!我再也不用每款都點一份然後又貴又吃不完~

小幫手覺得老闆肯定賠錢的,麻辣五品每一款都是店家使用大量新鮮洋蔥及嚴選頂級中藥細火慢熬呈現的好料喔!

服務人員沒說明前小幫手有點懷疑~為什麼碗髒髒的?啊哈!這是店家的秘密武器啦!碗底有特製的麻油會增加香氣喔!

內用現場還有兩款店家特製的辣油喔!沒那麼會吃辣的我很推薦~麻兒不辣,豺狼超愛辣他則推薦川味椒麻唷!喜歡還可以買來送禮唷!

整整體的用餐方式豺狼及小幫手真心推薦~~Maruko麻入口輔大店的口味是真的非常好吃,重點是現在99元吃麻辣燙真的是不可能的啦!而且還有這麼優秀的用餐環境真的可以邀請同學朋友一起來挑戰趣味十足,而且想吃飯.麵.青菜.或火鍋料都能一次滿足~相信輔大的同學和附近的朋友一定覺得太幸福了~~很推薦唷!

麻入口排骨鴨血豆腐專賣 新莊輔大店地址相關資訊

地址:新北市新莊區中正路516之37號2樓

電話:02 29013233

營業時間: 11:30–20:00

FB粉絲頁:https://www.facebook.com/marukoxinzhuang

IG:https://www.instagram.com/maruko_xinzhuang/

豺狼做料理YouTube訂閱

https://www.youtube.com/@wolf10300/videos

大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

三隻小熊吃喝玩樂部落格訂閱

https://beshal.pixnet.net/blog

文章標籤