以前南投給我的印象就是，好山好水好漂亮好無聊

不過從去年開始，南投真的開了好多新的、厲害的小店，每間都好吸引人(去都去不完！)

而今天要分享的也是讓我存在資料夾好久的HIPPO CAFE河馬咖啡

HIPPO CAFE位在中潭公路上靠近日月潭的位子，離我之前去過的BALAN峇嵐杉丘非常近

因為是跟日月對白民宿共構，碩大、新穎的白色建築在中潭公路上非常的顯眼

再搭配寶藍色的河馬LOGO真的非常的引人注目

這附近蠻空曠的，如果開車來的話除了門口有兩個停車位之外

旁邊的樹蔭、馬路也都可以停車喔～

如果是搭大眾運輸的話，則是搭到附近的頂獅仔站下車

HIPPO CAFE店內空間不大

有別於外觀比較潮的白藍配色，室內設計比較韓系一點

皮沙發、水磨石跟藤扁的桌椅，加上大片落地窗帶進來的自然採光

還有每個角落點綴的小盆栽，整體給人的感覺很溫馨、舒適

這裡也有販售日月潭18號紅茶，下方則是毛孩的雞肉乾

居然有 LA PORTA義式冰淇淋

店內到處也都有狗狗元素的裝飾畫，非常的可愛

接下來就是HIPPO的餐點了

事實上他們餐點選項非常多，不管鹹的甜的都有

拿鐵 $150

他們家的拿鐵喝起來很順口

牛奶跟咖啡的比例拿捏的恰到好處，也沒有任何酸苦的口感

靜岡抹茶牛乳 $150

HIPPO家的抹茶牛乳是屬於奶味比較重的那種，不會有太多抹茶的甜味

我覺得搭起甜甜的可朗芙很適合

奶油莓果可朗芙 ＄170

奶油焦糖脆脆可朗芙 $160

我真的要說HIPPO的可朗芙是我吃過最好吃的可朗芙(沒有之一)

因為拍照的關係，所以通常餐點我都是放一陣子才會吃到

所以碰到食物變軟、變乾、變冷、變爛都不足為奇(但我也知道這個是自己的問題)

尤其是像可朗芙這種烤的酥酥的，上面再放鮮奶油，甚至是果醬，真的很怕他口感會變軟

不過即使是我拍照拍了一陣子，這可朗芙吃起來還是非常的酥脆

本身帶著淡淡的甜味，酥脆的餅皮在嘴裡咬久後會有濃郁的香氣

他們家的鮮奶油都比較不甜，搭上不管是酸甜的莓果醬，還是焦糖脆餅都非常適合

不會過於甜膩，非常的耐吃

(後來看到其他客人的早午餐拼盤跟明太子起司可朗芙看起來也非常誘人！)

法式檸檬塔 $150

甜點裡面法式檸檬塔應該是我的最愛了吧！所以看到絕對不能錯過！



HIPPO的檸檬奶霜口感非常細緻、綿密，酸爽度也剛剛好

完全不輸那些專做檸檬塔的知名店家

另外看到有人分享他們的檸檬磅蛋糕看起來也超好吃啊！

紅玉茶凍 $60

其中最讓我驚艷的大概就是這個店家紅玉茶凍了吧

事實上平時我沒有特別愛吃茶凍，覺得口味口感都差不多，沒什麼新意

不過HIPPO的茶凍是店家用在地的日月潭紅茶製作的，茶味非常香濃

但口感完全沒有那種茶的苦澀，反倒非常清爽、清甜

剛好幫我這餐做一個完美的收尾！

之前存取時就已經知道他們是寵物友善了

不過店家對毛孩是真的很友善，只要是有空擋時都會跑來跟托醬玩一下

因為店內也有販售雞肉凍乾，所以也有拿來請託醬喔～

唯一覺得比較可惜的就是樓上的民宿不是寵物友善啊！不然真的好適合直接住在這裡！

不過因為HIPPO CAFE的地理位置非常好，完全是去日月潭必經之路

而且營業的時間算早，所以真的非常適合來這裡吃個早餐再前往日月潭！

HIPPO CAFE 河馬咖啡

地址：南投縣中明村有水巷36-8號1樓

營業時間：一 ～ 五10:00-17:30，六日 11:00-18:00 （週三休）

電話：0910915558



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