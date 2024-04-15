台南新開幕的冰沙專賣店-曜台冰沙專賣，年輕帥哥老闆自己做的冰沙，口味不定期更換，來炎炎台南就要喝杯冰沙消消暑~

冰沙用料很實在，除了綠豆沙牛奶，還有我很愛的芋頭冰沙，喝起來綿密細緻，食材的香味特別濃厚！愛喝飲品的朋友，若來台南可以來嚐鮮看看喔～

曜台冰沙專賣地點位於開山路，附近有知名意麵店，離市中心很方便，附近還有台南市立博物館等等景點

曜台冰沙專賣裝潢設計很用心，採深紅色系，簡單的圖案就相當有質感，給人一種悠哉的氛圍～

曜台冰沙菜單

老闆請我是喝芭樂冰沙，冰沙相當清爽，帶有芭樂沙沙口感，搭配無糖綠茶相當速配，是相當清爽的飲品選擇

芋頭冰沙75元

芋頭冰沙的芋頭很濃厚，但是甜度大約半糖，有點超過我的耐甜程度，冰涼消暑的冰沙，一大杯喝完頗有飽足感

綠豆牛奶冰沙60元

綠豆冰沙加入鮮奶才速配，喝起來很順口，綠豆的綿密感跟鮮乳完美結合，絲滑觸感一喝就欲罷不能

冰沙真的好大杯，而且因為用料很紮實，所以特別有飽足感，沙沙的口感頗明顯，希望之後還有芋頭沙牛奶等選擇～

曜台冰沙專賣真的蠻有特色，之後應該會有更豐富的品項，推薦來台南玩樂的朋友，可以來新店嚐鮮

💭店家資訊 曜台冰沙專賣

🏠地址: 台南市中西區府前路一段111號

⏰時間: 11:00-19:00（賣完會提早休息）

😪公休: 週三週四公休

💰消費: 現金

💬IG: https://www.instagram.com/yaotai_oasis/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406883129

👇👇👇🗺地圖👇👇👇



檢視較大的地圖