為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > （台南綠豆沙）曜台冰沙專賣～紅心芭樂冰沙、順口綠豆沙牛奶、超濃芋頭冰沙～消暑絕佳聖品！曜台冰沙菜單

（台南綠豆沙）曜台冰沙專賣～紅心芭樂冰沙、順口綠豆沙牛奶、超濃芋頭冰沙～消暑絕佳聖品！曜台冰沙菜單

2024-04-15 17:36:00 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：122
share
窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1501篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：曜台冰沙專賣
place台南市中西區府前路一段111號111號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

（台南綠豆沙）曜台冰沙專賣～紅心芭樂冰沙、順口綠豆沙牛奶、超

台南新開幕的冰沙專賣店-曜台冰沙專賣，年輕帥哥老闆自己做的冰沙，口味不定期更換，來炎炎台南就要喝杯冰沙消消暑~

冰沙用料很實在，除了綠豆沙牛奶，還有我很愛的芋頭冰沙，喝起來綿密細緻，食材的香味特別濃厚！愛喝飲品的朋友，若來台南可以來嚐鮮看看喔～

（台南綠豆沙）曜台冰沙專賣～紅心芭樂冰沙、順口綠豆沙牛奶、超

曜台冰沙專賣地點位於開山路，附近有知名意麵店，離市中心很方便，附近還有台南市立博物館等等景點

（台南綠豆沙）曜台冰沙專賣～紅心芭樂冰沙、順口綠豆沙牛奶、超

曜台冰沙專賣裝潢設計很用心，採深紅色系，簡單的圖案就相當有質感，給人一種悠哉的氛圍～

（台南綠豆沙）曜台冰沙專賣～紅心芭樂冰沙、順口綠豆沙牛奶、超

曜台冰沙菜單

（台南綠豆沙）曜台冰沙專賣～紅心芭樂冰沙、順口綠豆沙牛奶、超

老闆請我是喝芭樂冰沙，冰沙相當清爽，帶有芭樂沙沙口感，搭配無糖綠茶相當速配，是相當清爽的飲品選擇

（台南綠豆沙）曜台冰沙專賣～紅心芭樂冰沙、順口綠豆沙牛奶、超

芋頭冰沙75元

（台南綠豆沙）曜台冰沙專賣～紅心芭樂冰沙、順口綠豆沙牛奶、超

芋頭冰沙的芋頭很濃厚，但是甜度大約半糖，有點超過我的耐甜程度，冰涼消暑的冰沙，一大杯喝完頗有飽足感

（台南綠豆沙）曜台冰沙專賣～紅心芭樂冰沙、順口綠豆沙牛奶、超

綠豆牛奶冰沙60元

（台南綠豆沙）曜台冰沙專賣～紅心芭樂冰沙、順口綠豆沙牛奶、超

綠豆冰沙加入鮮奶才速配，喝起來很順口，綠豆的綿密感跟鮮乳完美結合，絲滑觸感一喝就欲罷不能

（台南綠豆沙）曜台冰沙專賣～紅心芭樂冰沙、順口綠豆沙牛奶、超

冰沙真的好大杯，而且因為用料很紮實，所以特別有飽足感，沙沙的口感頗明顯，希望之後還有芋頭沙牛奶等選擇～

（台南綠豆沙）曜台冰沙專賣～紅心芭樂冰沙、順口綠豆沙牛奶、超

曜台冰沙專賣真的蠻有特色，之後應該會有更豐富的品項，推薦來台南玩樂的朋友，可以來新店嚐鮮

（台南綠豆沙）曜台冰沙專賣～紅心芭樂冰沙、順口綠豆沙牛奶、超

💭店家資訊 曜台冰沙專賣
🏠地址: 台南市中西區府前路一段111號
⏰時間: 11:00-19:00（賣完會提早休息）
😪公休: 週三週四公休
💰消費: 現金
💬IG: https://www.instagram.com/yaotai_oasis/
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406883129
👇👇👇🗺地圖👇👇👇


檢視較大的地圖

 

 

 

創作者介紹
創作者 省錢王Jet吃喝玩 的頭像
省錢王Jet吃喝玩

省錢王Jet吃喝玩樂趣




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

（小南門美食）樺林乾麵～獨創吃法乾麵＋干絲！

（饒河街美食）佳元蔥油餅舖松山八德店～香酥可

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up