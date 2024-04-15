為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > （饒河街美食）佳元蔥油餅舖松山八德店～香酥可口蔥油餅35元！灑滿起士粉更好吃～佳元蔥油餅舖菜單

（饒河街美食）佳元蔥油餅舖松山八德店～香酥可口蔥油餅35元！灑滿起士粉更好吃～佳元蔥油餅舖菜單

2024-04-15 17:49:00 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：103
share
窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1500篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：佳元蔥油餅舖
place台北市松山區八德路四段699-3號699號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

 

（饒河街美食）佳元蔥油餅舖松山八德店～香酥可口蔥油餅35元！

佳元蔥油餅舖在台北有多家分店，香噴噴的可口蔥油餅，香噴噴起鍋，很適合當小點心或者訂購當辦公室美食~

我這次點的蔥油餅加上滿滿起司粉，味道鹹香帶點起司粉的甜味，味道相當濃郁，加上蔥油餅本身的香氣，一不小心一大包就吃光了

（饒河街美食）佳元蔥油餅舖松山八德店～香酥可口蔥油餅35元！

佳元蔥油餅舖菜單

9種口味可以選擇，咖哩、起司、泰檸都很特別，主要都是加上調味粉為主，除了手工蔥油餅外，還有爆漿蔥仔餅可以選擇

（饒河街美食）佳元蔥油餅舖松山八德店～香酥可口蔥油餅35元！

佳元蔥油餅舖菜單/線上點餐

想吃佳元蔥油餅超方便，除了外送平台外，也可以線上點餐，相當快速又方便，點大張的全張蔥油餅，也可以一次選擇兩種口味

（饒河街美食）佳元蔥油餅舖松山八德店～香酥可口蔥油餅35元！

佳元蔥油餅舖外送平台超方便，不用出門就能享受到蔥油餅的美味，以前很多日本同學都特別愛吃台灣的蔥油餅，香噴噴脆中帶Q，相當有咬勁越吃越好吃

（饒河街美食）佳元蔥油餅舖松山八德店～香酥可口蔥油餅35元！

手工蔥油餅 小份35元(起司口味)

佳元蔥油餅舖採用紙袋包裝，上頭會有標注口味，就算一次點很多口味也不怕會搞混~

（饒河街美食）佳元蔥油餅舖松山八德店～香酥可口蔥油餅35元！

起司口味的蔥油餅上頭的起司味很濃郁，讓蔥油餅更加有味道，鹹香夠味的蔥油餅超涮嘴，

切成一塊塊，一片一口，份量剛剛好，買來當下午茶或點心超適合

（饒河街美食）佳元蔥油餅舖松山八德店～香酥可口蔥油餅35元！

💭店家資訊 佳元蔥油餅舖 松山八德店
🏠地址: 台北市松山區八德路四段699-3號
🚌交通: 捷運松山站1號出口旁
☎️電話: 0978-900-618
⏰時間: 1200-1800
😪公休: 不定期公休
💰消費: 現金、LINE PAY、外送平台
👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊
💬官網: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094191489339
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406895881
👇👇👇🗺地圖👇👇👇


檢視較大的地圖

 

 

 

 

創作者介紹
創作者 省錢王Jet吃喝玩 的頭像
省錢王Jet吃喝玩

省錢王Jet吃喝玩樂趣




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

（台南綠豆沙）曜台冰沙專賣～紅心芭樂冰沙、順
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up