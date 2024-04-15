佳元蔥油餅舖在台北有多家分店，香噴噴的可口蔥油餅，香噴噴起鍋，很適合當小點心或者訂購當辦公室美食~

我這次點的蔥油餅加上滿滿起司粉，味道鹹香帶點起司粉的甜味，味道相當濃郁，加上蔥油餅本身的香氣，一不小心一大包就吃光了

佳元蔥油餅舖菜單

9種口味可以選擇，咖哩、起司、泰檸都很特別，主要都是加上調味粉為主，除了手工蔥油餅外，還有爆漿蔥仔餅可以選擇

佳元蔥油餅舖菜單/線上點餐

想吃佳元蔥油餅超方便，除了外送平台外，也可以線上點餐，相當快速又方便，點大張的全張蔥油餅，也可以一次選擇兩種口味

佳元蔥油餅舖外送平台超方便，不用出門就能享受到蔥油餅的美味，以前很多日本同學都特別愛吃台灣的蔥油餅，香噴噴脆中帶Q，相當有咬勁越吃越好吃

手工蔥油餅 小份35元(起司口味)

佳元蔥油餅舖採用紙袋包裝，上頭會有標注口味，就算一次點很多口味也不怕會搞混~

起司口味的蔥油餅上頭的起司味很濃郁，讓蔥油餅更加有味道，鹹香夠味的蔥油餅超涮嘴，

切成一塊塊，一片一口，份量剛剛好，買來當下午茶或點心超適合

💭店家資訊 佳元蔥油餅舖 松山八德店

🏠地址: 台北市松山區八德路四段699-3號

🚌交通: 捷運松山站1號出口旁

☎️電話: 0978-900-618

⏰時間: 1200-1800

😪公休: 不定期公休

💰消費: 現金、LINE PAY、外送平台

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬官網: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094191489339

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406895881

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