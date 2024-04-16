我在桃園發現白色地中海餐廳！離桃園交流道不遠，有間藍白地中海風情建築，沒想到裡面居然是賣牛肉麵，使用超特別的錶帶麵，麵薄帶有咬勁，牛肉大塊軟嫩，湯頭濃郁好喝，還附贈兩樣小菜，CP值超高，除主餐還有松露薯條和每日限定甜點，中西式結合，飯後還可以享用甜點，低消50元起就可以在浪漫的愛情海餐廳享用美食，這裡不僅東西好吃，環境也相當舒適具文青風。

光外型就超好拍的，四周佈滿花花草草，充滿濃濃的地中海風情，讓人有種來到希臘的錯覺～ 影片分享

可以在浪漫地中海風情的建築裡，享用台灣傳統美食牛肉麵。

最新DM，實際DM以店家為主。

白舍愛琴海內部的裝潢跟外觀一樣也是藍白色調，格子窗戶、牆上還有許多希臘風景與照片，給人一種錯覺以為來到希臘～

用餐環境寬廣舒適，還有高腳景觀座位區。

戶外還種植花花草草，充滿綠意盎然～

飲品50元起，甜點、小菜以現場為主。

招牌必點：紅燒牛肉麵180元，由紅蘿蔔，洋蔥，蘋果，牛骨及特別的豆瓣醬熬煮而成，相當清甜好喝。

招牌必點：孜然牛肉麵190元，充滿孜然的香氣，湯頭濃郁好喝，牛肉超多又大塊，軟嫩帶Q，還附贈兩樣小菜。

店面口有少許停車位可以停放車輛，老闆製作牛肉麵給懂吃的你。

寒舍牛肉麵：桃園市蘆竹區建國路55號；營業時間：11:30-14:00；17：00-20：00

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