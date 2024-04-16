跟我一樣早餐就想吃炒泡麵的朋友有福了，宜蘭巿區新開初亭汐早午餐，讓你一早就吃到熱騰騰的美味料理，也太幸福了吧，套餐75元起就有，營業時間從早上6:00到下午13:30，不管早餐、早午餐、午餐都可以來這享用，招牌必點辣炒泡麵套餐，除荷包蛋和還有咔啦雞排和飲品只要100元，CP值超高，還有厚牛脆皮蛋餅、漢堡都是銅板價就能享用，跟我一樣喜歡吃炒泡麵，來這就對了，成為宜蘭早餐新選擇。

用餐環境乾淨舒適，到處都充滿設計巧思。

最新DM，實際DM以店家為主。套餐最貴只要135元，超便宜的～

招牌必點：辣炒泡麵套餐100元（內含荷包蛋、咔啦雞排和20元飲品）

不敢吃辣的要慎選，這道為辣炒泡麵，還真的有辣，麵條很Q好吃。

招牌必點：手打厚牛脆皮蛋餅65元

它的牛肉真的超厚，真材實料，值得推薦。

厚片黃金奶酥30元，薯餅滿福堡45元，美式咖啡45元等銅板價就能享用平價早餐。

初亭汐早午餐：宜蘭縣宜蘭市復興路二段118號；營業時間：06:00-13:30（周日公休）

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