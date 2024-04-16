日本人下班後喜歡到攤車式餐廳小酌吃晚餐

今晚你也想來點不一樣的用餐體驗嗎?

中興家咖哩是隱身於巷弄內的日式屋台攤車

座位是環繞攤車的露天吧台座位

中興家

當然他們也有店內的內用座位可選擇

價格部份皆是200元有找

算是高雄咖哩、苓雅區咖哩高CP值的優選

中興家咖哩

🔸慢燉牛咖哩 $200



🔸嫩雞腿咖哩 $170



中興家咖哩使用了洋蔥、蔬菜水果

還有焦糖共同熬煮而成

咖哩會散發淡淡的洋蔥辛香

但卻不會有太重的辛辣感

口味濃郁且帶有少許的甜味

咖哩跟飯是分盤盛裝上餐

因此吃的時候可以選擇一口飯配一口咖哩

或是整碗咖哩醬倒入飯上拌在一起吃

肉的部分可以選擇純燉牛肉、純嫩雞腿

或是牛雞混搭的咖哩飯

個人覺得肉的分量給的相當多

再加上店內飯量可自助盛裝

飯吃不夠還可以自己添飯

中興家高雄咖哩餐廳算是高CP值的一個選擇

另外可因個人喜好加點溏心蛋唷

72%巧克力生乳捲

吃完鹹的也想來點甜的!

中興家咖哩也有賣蛋糕點

除了常駐菜單上的布朗尼蛋糕之外

也有每日蛋糕可選擇~



今天的蛋糕是巧克力生乳捲

蛋糕捲蓬鬆，巧克力內餡綿密

味道吃起來不會太甜~很適合作為飯後小點

營業資訊

📍高雄市苓雅區中興街89號

⏰17:00–20:00(售完為止)

🚷週三四日公休

☎️0909146903