日本人下班後喜歡到攤車式餐廳小酌吃晚餐
今晚你也想來點不一樣的用餐體驗嗎?
中興家咖哩是隱身於巷弄內的日式屋台攤車
座位是環繞攤車的露天吧台座位
中興家
當然他們也有店內的內用座位可選擇
價格部份皆是200元有找
算是高雄咖哩、苓雅區咖哩高CP值的優選
中興家咖哩
🔸慢燉牛咖哩 $200
🔸嫩雞腿咖哩 $170
中興家咖哩使用了洋蔥、蔬菜水果
還有焦糖共同熬煮而成
咖哩會散發淡淡的洋蔥辛香
但卻不會有太重的辛辣感
口味濃郁且帶有少許的甜味
咖哩跟飯是分盤盛裝上餐
因此吃的時候可以選擇一口飯配一口咖哩
或是整碗咖哩醬倒入飯上拌在一起吃
肉的部分可以選擇純燉牛肉、純嫩雞腿
或是牛雞混搭的咖哩飯
個人覺得肉的分量給的相當多
再加上店內飯量可自助盛裝
飯吃不夠還可以自己添飯
中興家高雄咖哩餐廳算是高CP值的一個選擇
另外可因個人喜好加點溏心蛋唷
72%巧克力生乳捲
吃完鹹的也想來點甜的!
中興家咖哩也有賣蛋糕點
除了常駐菜單上的布朗尼蛋糕之外
也有每日蛋糕可選擇~
今天的蛋糕是巧克力生乳捲
蛋糕捲蓬鬆，巧克力內餡綿密
味道吃起來不會太甜~很適合作為飯後小點
營業資訊
📍高雄市苓雅區中興街89號
⏰17:00–20:00(售完為止)
🚷週三四日公休
☎️0909146903