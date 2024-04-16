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中興家-高雄咖哩飯平價日式料理~隱藏版苓雅區咖哩飯巷弄美食~白飯自助不怕吃不飽!

2024-04-16 10:45:00 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：98
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窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：268篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：中興家
place高雄市苓雅區中興街89號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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中興家-高雄咖哩飯平價日式料理~隱藏版苓雅區咖哩飯巷弄美食~

日本人下班後喜歡到攤車式餐廳小酌吃晚餐
今晚你也想來點不一樣的用餐體驗嗎?
中興家咖哩是隱身於巷弄內的日式屋台攤車
座位是環繞攤車的露天吧台座位

中興家

中興家-高雄咖哩飯平價日式料理~隱藏版苓雅區咖哩飯巷弄美食~

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當然他們也有店內的內用座位可選擇
價格部份皆是200元有找
算是高雄咖哩、苓雅區咖哩高CP值的優選

中興家-高雄咖哩飯平價日式料理~隱藏版苓雅區咖哩飯巷弄美食~

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中興家咖哩

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🔸慢燉牛咖哩 $200

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🔸嫩雞腿咖哩 $170

中興家-高雄咖哩飯平價日式料理~隱藏版苓雅區咖哩飯巷弄美食~
中興家咖哩使用了洋蔥、蔬菜水果
還有焦糖共同熬煮而成
咖哩會散發淡淡的洋蔥辛香
但卻不會有太重的辛辣感
口味濃郁且帶有少許的甜味

中興家-高雄咖哩飯平價日式料理~隱藏版苓雅區咖哩飯巷弄美食~

中興家-高雄咖哩飯平價日式料理~隱藏版苓雅區咖哩飯巷弄美食~

咖哩跟飯是分盤盛裝上餐
因此吃的時候可以選擇一口飯配一口咖哩
或是整碗咖哩醬倒入飯上拌在一起吃

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肉的部分可以選擇純燉牛肉、純嫩雞腿
或是牛雞混搭的咖哩飯
個人覺得肉的分量給的相當多

中興家-高雄咖哩飯平價日式料理~隱藏版苓雅區咖哩飯巷弄美食~

中興家-高雄咖哩飯平價日式料理~隱藏版苓雅區咖哩飯巷弄美食~

再加上店內飯量可自助盛裝
飯吃不夠還可以自己添飯
中興家高雄咖哩餐廳算是高CP值的一個選擇

中興家-高雄咖哩飯平價日式料理~隱藏版苓雅區咖哩飯巷弄美食~

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另外可因個人喜好加點溏心蛋唷

中興家-高雄咖哩飯平價日式料理~隱藏版苓雅區咖哩飯巷弄美食~

72%巧克力生乳捲

吃完鹹的也想來點甜的!
中興家咖哩也有賣蛋糕點
除了常駐菜單上的布朗尼蛋糕之外
也有每日蛋糕可選擇~

中興家-高雄咖哩飯平價日式料理~隱藏版苓雅區咖哩飯巷弄美食~
今天的蛋糕是巧克力生乳捲
蛋糕捲蓬鬆，巧克力內餡綿密
味道吃起來不會太甜~很適合作為飯後小點

中興家-高雄咖哩飯平價日式料理~隱藏版苓雅區咖哩飯巷弄美食~

營業資訊

📍高雄市苓雅區中興街89號
⏰17:00–20:00(售完為止)
🚷週三四日公休
☎️0909146903

 

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