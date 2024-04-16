台北知名日式無菜單料理

【初魚鮨】

進駐台北新光三越天母店，

嚴選日本產地直送的漁料、蔬果、肉品，

運用當季食材搭配料理，

結合職人傳統刀工技法引出食材美味，

板前座位能近距離欣賞師傅烹調料理秀，

每月更換菜單，時常有新意，

$1,700吃20品日本料理性價比極高！

【初魚 鮨-台北新光天母店】

地址：台北市 士林區 天母東路68號5號7樓 ( 天母新光三越 1館)

電話：02-23660792

營業時間：12:00-14:00、17:30-21:30

訂位： https://www.chu-yu.com.tw/

▼初魚鮨，

一個讓人陶醉於美味海鮮世界的日本料理餐廳，

位於台北市中心的繁華地帶，

初魚鮨在天母新光三越規劃1間包廂、座席14位，

走進這家餐廳，彷彿踏入了一個寧靜、優雅的日式宇宙，

鮮明的木質調色與簡約的裝潢，營造出恰到好處的氛圍，

讓人忘卻都市的喧囂，專注於美食的享受。

【初魚鮨 菜單】

初魚鮨以無菜單料理為主

✔️每人$1700+10％起/20品

✔️每月更換菜單

▼【紅心芭樂氣泡飲】

▼【梅酒】

玫瑰花造型冰塊，讓我療癒了好久！

1、【蒜味水雲雞湯】

有沖繩海藻，像蒜味蛤蜊雞湯的鮮美

2、【俄羅斯松葉蟹茶碗蒸】

雖然吃不到什麼蟹肉，但滋味不錯

▼接下來連續五貫握壽司準備登場!!

▼今天幫大家服務的師傅是天母店店長，

雖然年輕但對料理知識豐富且沉穩。

3、【日本東京金目鯛】

肉質細膩清甜，冬季更是新鮮肥美

4、【富山灣小白蝦】

小白蝦+白板昆布，

鮮上乘鮮的層次讓人戀愛了！❤️

5、【長崎黑鮪魚刺身】（背肉）

以醃醬油調整鮪魚的甜度，

讓鮪魚的鮮甜更加突出令人欣喜。

▼此時另外一位師傅端出食材出來推銷了！！

有魚頭、魚下巴、日本和牛，

有需要的話再加價購即可，

我們叫了一尾魚+和牛朴葉燒。

6、【南非磯煮白鮑魚】

搭配山藥秋葵泥，真的很ㄍㄜ...🤣

7、【鹿兒島尖八】

尖八=kanpachi (鰤魚）

滑膩脆口，帶來不同的口感享受。

8、【干貝】

對半切花顯得口感薄弱，

是此次用餐的一點小遺憾…😢

9、【磯煮章魚】

章人軟Q，醬味怡人，

搭配菠菜卷亦顯清爽~

10、【長崎黑鮪魚中腹】

壽司米飯的醋味與黑鮪魚的油脂

融合一起是完美的平衡！❤️

11、【長崎黑鮪魚大腹】

鮪魚大腹是高級壽司料理中的珍品之一，

因為其肥美的質地和豐富的油脂含量而受到人們的喜愛。

初魚鮨所選用的鮪魚大腹新鮮肥美，

切片均勻，帶有淡淡的海洋香氣。

一口咬下去，脂肪在口中融化，

散發出濃郁的鮮甜味道，讓人忍不住讚嘆連連，

刷上獨家精製的醬料，更是讓人回味無窮。

【鹿兒島A5和牛朴葉燒】$1000

看起來是5分熟，但吃下去就是太乾太硬了…

浪費了這塊和牛…😥

跟師傅講反應之後，本來要重弄一份給我們，

但吃不下了，希望下次不會再這樣…

【鹽烤喜滋次】$700

鹽烤一整尾喜滋次，皮細肉嫩的，

香油潤好滋味，值得一試！👍

12、【香川縣太刀魚】

來自香川縣的白帶魚天婦羅，

現炸出爐，口感不輸天婦羅專門店😋

配著鹽烤銀杏還可以防老人痴呆😂

13、【海膽軍艦】

海膽在日本料理中被視為極品，

初魚選自北海道根室市場的赤海膽，

色澤金黃，散發出濃郁的海洋香氣，

鮮甜中帶一絲苦味，挺是特別，

製作成軍艦壽司的米飯軟糯酸香，

盛裝著鮮嫩海膽，入口即化好幸福😋

14、【壽司捲】

除了長崎黑鮪魚刺身、中腹、大腹，

更是加入了日本蔥、醃黃蘿蔔和溏心蛋，

款款好料相得益彰，很想再來一個！😋

15、【澳洲天鵝龍蝦海膽湯】

以龍蝦膏熬製的高湯製成南瓜湯，

裡頭有炸龍蝦和山蕨菜，無違和感！😋

16、【柴燒煙燻鯖魚手卷】

這道充滿柴燒燻香的鯖手卷就在板前製作，

帶來了不同的驚喜與享受，

吃起來別有一番風味！💕

17、【釜飯】

最後的釜飯，是將今天所吃到的魚品

(太刀魚、間八、金目鯛魚、黑鮪魚)

魚頭肉取下來，做成了一道絕品，

配上味增湯，令人感受到了濃郁的日式家常風味。

18、【味噌湯】

湯品，清淡中帶有深厚的鮮味。

19、【草莓大福包香草起司】

最後以草莓大福包香草起司為結尾，

為這場美食之旅留下了一絲絲甜蜜的回憶。

20、【熱抹茶】

《蛋寶543》

初次品嘗【初魚鮨】的美食之旅，

從開始到結束都充滿驚喜與滿足。

師傅在上菜時細心解說每一道菜品的製作與特色，

為我們在品嘗的過程中增添了一份愉悅的情感。

接著就是菜品本身了，每一道菜都是精心製作，呈現出絕美的擺盤和獨特的口味，

選用了各種不同種類的生魚片，口感鮮嫩，滋味醇厚，

此外，他們的壽司亦是精湛，米飯軟糯香甜，配上新鮮的海鮮，

一口咬下去，彷彿能感受到日本海岸的清新海風。

而且將魚料從頭至尾完全不浪費的使用，

展現了料理師對於食材的尊重和對於料理的用心，

這次的體驗確實讓我對「初魚鮨」的料理水平刮目相看，

$1700/20品，這性價比真的很讚！👍

推薦給大家！❤️

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