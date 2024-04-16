台北知名日式無菜單料理
【初魚鮨】
進駐台北新光三越天母店，
嚴選日本產地直送的漁料、蔬果、肉品，
運用當季食材搭配料理，
結合職人傳統刀工技法引出食材美味，
板前座位能近距離欣賞師傅烹調料理秀，
每月更換菜單，時常有新意，
$1,700吃20品日本料理性價比極高！
【初魚 鮨-台北新光天母店】
- 地址：台北市士林區天母東路68號5號7樓 (天母新光三越1館)
- 電話：02-23660792
- 營業時間：12:00-14:00、17:30-21:30
- 訂位：https://www.chu-yu.com.tw/
▼初魚鮨，
一個讓人陶醉於美味海鮮世界的日本料理餐廳，
位於台北市中心的繁華地帶，
初魚鮨在天母新光三越規劃1間包廂、座席14位，
走進這家餐廳，彷彿踏入了一個寧靜、優雅的日式宇宙，
鮮明的木質調色與簡約的裝潢，營造出恰到好處的氛圍，
讓人忘卻都市的喧囂，專注於美食的享受。
【初魚鮨 菜單】
初魚鮨以無菜單料理為主
✔️每人$1700+10％起/20品
✔️每月更換菜單
▼【紅心芭樂氣泡飲】
▼【梅酒】
玫瑰花造型冰塊，讓我療癒了好久！
1、【蒜味水雲雞湯】
有沖繩海藻，像蒜味蛤蜊雞湯的鮮美
2、【俄羅斯松葉蟹茶碗蒸】
雖然吃不到什麼蟹肉，但滋味不錯
▼接下來連續五貫握壽司準備登場!!
▼今天幫大家服務的師傅是天母店店長，
雖然年輕但對料理知識豐富且沉穩。
3、【日本東京金目鯛】
肉質細膩清甜，冬季更是新鮮肥美
4、【富山灣小白蝦】
小白蝦+白板昆布，
鮮上乘鮮的層次讓人戀愛了！❤️
5、【長崎黑鮪魚刺身】（背肉）
以醃醬油調整鮪魚的甜度，
讓鮪魚的鮮甜更加突出令人欣喜。
▼此時另外一位師傅端出食材出來推銷了！！
有魚頭、魚下巴、日本和牛，
有需要的話再加價購即可，
我們叫了一尾魚+和牛朴葉燒。
6、【南非磯煮白鮑魚】
搭配山藥秋葵泥，真的很ㄍㄜ...🤣
7、【鹿兒島尖八】
尖八=kanpachi (鰤魚）
滑膩脆口，帶來不同的口感享受。
8、【干貝】
對半切花顯得口感薄弱，
是此次用餐的一點小遺憾…😢
9、【磯煮章魚】
章人軟Q，醬味怡人，
搭配菠菜卷亦顯清爽~
10、【長崎黑鮪魚中腹】
壽司米飯的醋味與黑鮪魚的油脂
融合一起是完美的平衡！❤️
11、【長崎黑鮪魚大腹】
鮪魚大腹是高級壽司料理中的珍品之一，
因為其肥美的質地和豐富的油脂含量而受到人們的喜愛。
初魚鮨所選用的鮪魚大腹新鮮肥美，
切片均勻，帶有淡淡的海洋香氣。
一口咬下去，脂肪在口中融化，
散發出濃郁的鮮甜味道，讓人忍不住讚嘆連連，
刷上獨家精製的醬料，更是讓人回味無窮。
【鹿兒島A5和牛朴葉燒】$1000
看起來是5分熟，但吃下去就是太乾太硬了…
浪費了這塊和牛…😥
跟師傅講反應之後，本來要重弄一份給我們，
但吃不下了，希望下次不會再這樣…
【鹽烤喜滋次】$700
鹽烤一整尾喜滋次，皮細肉嫩的，
香油潤好滋味，值得一試！👍
12、【香川縣太刀魚】
來自香川縣的白帶魚天婦羅，
現炸出爐，口感不輸天婦羅專門店😋
配著鹽烤銀杏還可以防老人痴呆😂
13、【海膽軍艦】
海膽在日本料理中被視為極品，
初魚選自北海道根室市場的赤海膽，
色澤金黃，散發出濃郁的海洋香氣，
鮮甜中帶一絲苦味，挺是特別，
製作成軍艦壽司的米飯軟糯酸香，
盛裝著鮮嫩海膽，入口即化好幸福😋
14、【壽司捲】
除了長崎黑鮪魚刺身、中腹、大腹，
更是加入了日本蔥、醃黃蘿蔔和溏心蛋，
款款好料相得益彰，很想再來一個！😋
15、【澳洲天鵝龍蝦海膽湯】
以龍蝦膏熬製的高湯製成南瓜湯，
裡頭有炸龍蝦和山蕨菜，無違和感！😋
16、【柴燒煙燻鯖魚手卷】
這道充滿柴燒燻香的鯖手卷就在板前製作，
帶來了不同的驚喜與享受，
吃起來別有一番風味！💕
17、【釜飯】
最後的釜飯，是將今天所吃到的魚品
(太刀魚、間八、金目鯛魚、黑鮪魚)
魚頭肉取下來，做成了一道絕品，
配上味增湯，令人感受到了濃郁的日式家常風味。
18、【味噌湯】
湯品，清淡中帶有深厚的鮮味。
19、【草莓大福包香草起司】
最後以草莓大福包香草起司為結尾，
為這場美食之旅留下了一絲絲甜蜜的回憶。
20、【熱抹茶】
《蛋寶543》
初次品嘗【初魚鮨】的美食之旅，
從開始到結束都充滿驚喜與滿足。
師傅在上菜時細心解說每一道菜品的製作與特色，
為我們在品嘗的過程中增添了一份愉悅的情感。
接著就是菜品本身了，每一道菜都是精心製作，呈現出絕美的擺盤和獨特的口味，
選用了各種不同種類的生魚片，口感鮮嫩，滋味醇厚，
此外，他們的壽司亦是精湛，米飯軟糯香甜，配上新鮮的海鮮，
一口咬下去，彷彿能感受到日本海岸的清新海風。
而且將魚料從頭至尾完全不浪費的使用，
展現了料理師對於食材的尊重和對於料理的用心，
這次的體驗確實讓我對「初魚鮨」的料理水平刮目相看，
$1700/20品，這性價比真的很讚！👍
推薦給大家！❤️
今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，
追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰
更多台北美食：
【台北米其林 台中米其林懶人包】米其林指南 米其林餐盤 米其林必比登 Michelin Guide Taipei @蛋寶趴趴g
【台北大安區美食懶人包】東區餐廳推薦 #忠孝復興 忠孝敦化 大安站 信義安和站 國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go
【台北燒肉推薦】台北燒烤懶人包 中秋烤肉聚餐必吃 大腕 和牛47 路易奇 四時 八和 發肉 梵燒肉 老乾杯 胡同 @蛋寶趴趴go
【台北日本料理懶人包】板前壽司、割烹、料亭、懷石、高級無菜單料理 @蛋寶趴趴go
【台北頂級牛排館推薦】10大必吃牛排館懶人包 約會求婚聚餐 聖誕節情人節高級餐廳推薦 內湖大安區信義區美食 @蛋寶趴趴go
【台北中式料理懶人包】中餐廳/粵菜/台菜/川菜/上海菜/湘菜 台北中式餐廳推薦 #台北聚餐包廂餐廳 @蛋寶趴趴go
【台北中山區美食懶人包】捷運中山站 30間好吃餐廳 火鍋/燒烤/日本料理/居酒屋/美式/義式餐廳 @蛋寶趴趴go