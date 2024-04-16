游麵館在新竹有多間分店，這次吃的是位在竹科金山街的金山店，他們家的大餛飩和香辣老饕麵都是經典必吃，老饕麵醬汁又辣又香吃起來非常過癮，餛飩超級大顆還能吃到兩隻蝦子，魯肉飯也頗有水準，雖然平常不怎麼吃辣但這次一個人吃點了三樣吃得很滿足。

開車前往可停遠見八街停車場步行約2分鐘。

▲餐廳位在金山七街上，騎機車前往可直接停店門口。

▲店內用餐空間不大桌椅有些緊密，坐起來略擁擠，右邊有吧檯座位區適合單人用餐。

▲冰箱內有多款小菜和飲料，都是解辣的好朋友阿！

▲醬料台上有多款醬料可選，其中母老虎辣椒醬是店家特製，敢吃辣的朋友可以試試。

▲游麵館菜單：麵類可選白麵或意麵，招牌的香辣老饕麵有普通辣和小辣，像我這種平常不吃辣又想嘗試的人就可以點小辣，其中餛飩也是推薦必點的喔！

▲魯肉飯(小) 50元：魯肉飯是肥肉系的，膠質豐富會黏嘴唇，油蔥和醬汁都非常香，白飯顆粒感十足，意外在這發現我愛的魯肉飯很厲害！

▲香辣老饕麵(意麵) 70元：我選的麵條是意麵口感較為Q彈，配菜為豆芽菜和蔥段配著麵吃很清爽，本以為看不出紅色辣醬的醬汁應該不怎麼辣，但吃了一口還是覺得有些招架不住，但伴隨而來的是椒麻香氣，真的非常夠味的乾麵，小辣也挺辣的。

▲綜合餛飩湯 90元：為鮮肉和鮮蝦的組合，點綜合兩種都能吃到，餛飩頗有份量超級大顆，完全把湯匙都蓋住。

▲餛飩皮是屬於厚實類型，鮮蝦餛飩內有兩隻蝦子，蝦子口感脆甜相當新鮮，鮮肉口味的內餡也非常夠味，老實說在新竹很少吃到有如此水準的餛飩，吃一次就完全愛上！

雞蛋糕短評：餛飩非常大顆裡面有好幾隻鮮蝦，魯肉飯醬汁很夠味，肥肉膠質豐富吃了會黏嘴唇，香辣麵算是小辣程度，辣油非常香冬天吃非常過癮。



用餐環境★★★★

餐點★★★★★

服務★★★★

CP值★★★★



【游麵館金山店美食資訊】

地址：新竹市東區金山七街32號

電話：035790522

官網：無

營業時間：11:00–20:30 (周三公休)

外送：foodpanda、

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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