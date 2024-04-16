大家喜歡吃飯糰嗎?

今天來跟大家分享一家口味多又超級大顆的飯糰【田野飯糰】

【田野飯糰】

店址: 桃園市桃園區忠二路198巷1號

訂購專線: 0983-536447

營業時間: 早上6:00到賣完

貼心小叮嚀: 我今天早上九點多去就說快賣完了

大家周末想吃請早，也建議打個電話先訂喔!

這家飯糰店地點在市府商圈附近，比較巷弄哩，第一次去可能不是那麼好找

騎在附近巷子看到大大招牌寫【飯糰】就是了

這裡賣的口味還蠻多樣化的也蠻特別的喔!有招牌燒肉有小吻魚有榨菜肉絲有鮭魚鬆

可以選擇白米包還是紫米包，也可以選擇要不要加蛋，各種價位清清楚楚

可以看到一整排的料，吃什麼口味好呢? 又開始選擇困難啦!

店裡也有賣一些飲品，感覺都好健康!

點好口味之後闆娘就開始一個一個現包

真的從飯到燒肉每種料加好加滿，給得滿滿的

這顆是招牌燒肉加蔥蛋

這顆是小吻魚，是不是料加得超級多!!闆娘還特別說這個小吻魚是她自己處理的，不會有腥味的

闆娘還會在上面貼貼紙標示口味，有紅點點代表有加辣

是不是!!這顆飯糰也太大一顆了吧!!

真的可以從第一口咬到最後一口都有料!!

滿滿的料!!可以直接吃一個飽兩餐的概念!!

跟大家分享喔!