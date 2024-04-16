中壢夜市裡面必排美食簡師傅麻辣臭豆腐，排隊人潮超多至少要排一小時，肉味濃郁的麻辣湯頭鮮香味美，豆腐有孔洞綿密但又有彈性，搭配麻辣像電流在豆腐內亂竄有夠過癮超好吃！到中壢觀光夜市必吃
中壢觀光夜市內美食林立
從民國86年創立至今的中壢觀光夜市又稱作新明夜市，在新明國小的旁邊，早上為交通要道，但是到了傍晚就會化身成超強的夜市！攤位超級多，而且整條滿滿的都是種類豐富的攤販，是中壢人很喜歡的中壢景點之一。
排隊美食簡師傅麻辣臭豆腐
這間簡師傅麻辣臭豆腐就是中壢觀光夜市必吃美食的其中一間，排隊人潮相當可觀！Dong是一開門的時候就去排隊了，沒想到前面已經排了30多組人，真的好誇張！
即使當天是下雨天，也是可以看到排隊人潮。不只是內用，外帶也是排的滿滿的喔！
而且遠遠的就可以聞到超級香的臭豆腐味
門口擠到爆！看到這招牌就準備開始排隊，吃就對了
簡師傅麻辣臭豆腐菜單價格
簡師傅麻辣臭豆腐的價格很驚人，三片豆腐就要130元，兩片90元，真的也是讓我很吃驚
沒想到豆腐也變得這麼貴了阿～沒吃不知道，吃了才發現他真的很值得
線上點餐更快速
現場牆壁上有QRcode，可以加Line透過app點餐
如果是外帶的話，線上結帳可以更快拿到餐喔
也可以選擇櫃台結帳，因為我們要內用
所以就改成櫃台結帳拿號碼牌了
內用取號碼牌
內用的話點完餐到櫃檯結帳，就可以跟櫃台拿號碼牌了
接下來就是等到天荒地老的等
看店內店員手腳完全沒有停過，每個人都失去了笑容
就可以知道他到底有多忙～
臉真的好臭，跟豆腐一樣
簡師傅麻辣臭豆腐店內環境
店內位置其實很多喔！
而且店家已盡可能的塞進去了，等了大概一小時我們終於入內用餐
裡面人潮超多！好臭！都是臭豆腐味道！
麻辣臭豆腐重量組(小辣) 130元
我們今天點的就是重量組，兩個人吃也OK
上桌熱騰騰的！上面辣油浮沫看起來讓我有點疑惑，但是吃下去那一刻真的超級好吃！
湯頭裡面居然有好多的肉末！
根本就是麻辣肉醬了～好爽喔～
湯頭帶著些微辣度，麻香嗆辣的，辣味不會持續太久
後面是溫潤的肉湯紅燒的感覺，相當豐厚的口感！
重點是那個豆腐！
巨好吃！
孔洞很明顯，然後發酵的感覺很足夠，孔洞裏面都是湯汁，好香好香
咀嚼時還可以感受到豆腐本身扎實彈性的口感，透過孔洞又變得很綿密
吸飽湯汁咬下去的瞬間還竄出麻辣肉香！真的很厲害～
湯頭可續加
吃豆腐的話可續湯，兩個人吃也是很划算
那個湯頭有點鹹，但是真的很香，如果吃重量組的三片豆腐
肯定得留下一塊豆腐續湯喔！
整體吃下來，中壢新明夜市的簡師傅麻辣臭豆腐的排隊原因我算是明白了，麻辣夠味加上肉末真的太香了！豆腐本身也很有誠意，吃得出用心料理，豆腐也是盡心盡力，口感一吃便知！超級推薦的中壢美食～必吃臭豆腐！
店家/景點資訊
- 店家名稱：簡師傅麻辣臭豆腐
- 所在地址：320臺灣桃園市中壢區新明路101號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:30-24:00
- 店家電話：無
- 評價：★★★★★
交通資訊
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