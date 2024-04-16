說到日月潭美食，來這裡一定要品嚐碼頭週邊的原住民料理，當地朋友大力推薦我們新山味風味餐廳，一間經營超過30年的經典老店，不僅觀光客喜歡，就連在地居民也會來這裡用餐！餐廳連平日生意都很好，剛開門沒多久就客滿了，建議大家想用餐一定要先訂位，這間不僅適合團體用餐，就算隻身前往也能享用到豐盛的個人套餐，而且出餐速度超級快，完全不怕餓到肚子ＸＤ

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新山味邵族風味餐廳在哪裡？

新山味邵族風味餐廳就在日月潭最熱鬧的水社大街上，餐廳外頭有很明顯的原住民圖騰，招牌很大很好辨識！餐廳離水社碼頭跟水社綜合商場都很近，用餐前後還可以安排搭船遊湖或騎自行車的活動

新山味邵族風味餐廳｜店內環境

我們平日時間到訪，居然一下子就客滿了！用餐期間還聽到店員用一口流利的英文溝通，才發現就連外國觀光客也會慕名而來

一樓坐滿了還有二樓用餐區！但要注意的是餐廳只開到晚上8點，最晚可用餐到8:30，當天就遇到快打烊卻還是想用餐的客人，用餐時間就會比較趕喔

新山味邵族風味餐廳｜菜單

新山味有單點、不同人數的套餐或合菜、無菜單料理，用餐還贈送免費可續壺的阿薩姆紅茶，不管人數多或少，都可以找到合適份量的餐點，推薦給想要品嚐當地特色料理的朋友，詳細菜單請參考▶▶新山味邵族風味餐廳菜單

我們當天點的是5500元的無菜單料理，包含八菜一湯、甜品與水果，一桌大概十人份量，食材會依照季節性而有不同變化，餐點不僅保留傳統美食風味，擺盤還注入文化創意元素，想要品嚐日月潭特色料理，又不知道怎麼點餐的朋友，直接請店員依照用餐人數推薦適合的餐點就沒錯了！

新山味邵族風味餐廳｜香酥招牌大佛手

看到佛手我還以為是在金門、馬祖吃到的一種貝類，送上桌才發現是份量十足的豬腳！跟你們說～旁邊附的邵族泡菜也非常優秀，天然發酵的泡菜吃起來酸甜夠味，而且不會太辣，跟韓國泡菜的風味很不一樣，不管配飯或搭豬腳都好好吃

香酥豬腳是店內的招牌菜之一，吃起來皮脆肉嫩，豬腳經過長時間滷製，軟嫩的程度用筷子一夾起來就會散掉，長輩一起享用也沒問題，我老公超愛這道招牌豬腳！

新山味邵族風味餐廳｜邵族炭烤山豬肉

來吃原住民風味餐不可能不點山豬肉吧！炭烤山豬肉是店家的另一道招牌，幾乎每桌都會看得到！

黑毛山豬肉吃起來Q脆感十足，可以品嚐原味、加檸檬或是搭配底下洋蔥的三種吃法，鹹香滋味很下飯！

新山味邵族風味餐廳｜鼓汁鮮蒸蟳龍魚

這裡的蒸魚居然是蟳龍魚耶，朋友超期待的！上桌後，鍋底還會有火源持續加熱保溫

醬汁沸騰的模樣看了就覺得好吃

魚肉細嫩無刺，以鼓汁入味多了一股甘甜味，很想一塊接一塊

新山味邵族風味餐廳｜酥炸魚蝦鮮滿船

這道菜的擺盤很有意思，以邵族傳統捕魚的漁船為主體，左上的四手網就是捕魚工具，上桌時氣勢十足！船上放了鮮蝦和日月潭特有的酥炸奇力魚

蝦子肉質鮮甜，奇力魚酥脆口感就像吃零食般涮嘴

新山味邵族風味餐廳｜爆炒高山嫩野菜

這次吃到來自清境的高麗菜，口感清甜爽脆，難得大家一直搶著吃菜ＸＤ

新山味邵族風味餐廳｜繽紛野蕨胡麻塔

這道菜的擺盤很吸睛，是華麗版的涼拌過貓！上面用炸米線跟紅蘿蔔做裝飾，底下除了過貓還有很多季節性蔬果，我們當天吃到的就有石橋筍、白蘿蔔、紫高麗菜、樹葡萄、堅果…等等

把上面的炸米線壓碎，和底下蔬果拌在一起吃，口感很有層次！其中我覺得樹葡萄蠻特別的，長得像葡萄但口感完全不一樣喔！

過貓搭配各種蔬果，吃起來不僅清爽、口感又很有層次，朋友對這道讚不絕口

新山味邵族風味餐廳｜逐鹿日月光華堡

要說最特別的話，應該是這道逐鹿日月光華堡，居然是鹿肉耶！旁邊擺盤的芝麻葉、食用花和迷迭香都是店家自己種的，植物還會隨季節做不同變化

鹿肉的口感介於牛肉和豬肉中間，有點扎實卻又很軟嫩！

沒吃過鹿肉的朋友可能會有點心裡障礙，但都來了就是要嚐試一些別處沒有的東西！而且這裡使用的鹿肉是去除皮跟脂肪的部位，所以吃起來沒有腥味，不特別說還以為是黑胡椒牛肉呢

新山味邵族風味餐廳｜茶香燴魚池鮮菇

不要小看這盤不起眼的香菇，是我今天超愛的一道菜！以茶香入味的新鮮香菇，經過快炒把鍋氣都炒進去了，吃起來香氣十足，不說會有種台南炒鱔魚的錯覺

不僅香菇好吃，就連醬汁都超下飯

新山味邵族風味餐廳｜新山風味大拼盤

如果你不想吃香菇，也可以升級成新山風味大拼盤，裡面有白斬雞、甘蔗筍和涼拌山豬皮，這道也非常推薦喔

白斬雞是用邵族的傳統做法製作，口感Q滑軟嫩，直接吃或沾醬都很棒！重點是它大部分已經去骨了，不用蹭骨頭真是太加分了

甘蔗心是還沒有長大的甘蔗，因為外型很像筍子，也可以叫做甘蔗筍，這道也很好吃！

最後一樣是涼拌山豬皮，吃起來是扎實有彈性的口感，搭配酸酸甜甜的調味相當開胃

新山味邵族風味餐廳｜中華鱘龍靈芝湯

湯頭喝起來帶有淡淡的中藥甘甜味，溫潤順口，大家至少都喝兩碗以上

以鱘龍魚的魚頭和魚骨來燉湯，膠質豐富，裡面還能撈到山豬肉片

新山味邵族風味餐廳｜季節手工甜品

季節甜品是火龍果山粉圓，甜度不高喝起來很清爽，搭配Q滑的山粉圓好消暑，沒喝完的還打包回民宿繼續喝ＸＤ

新山味邵族風味餐廳｜寶島鮮果盅

不過就是一道飯後水果，還用蛋型冰盅保鮮會不會太浮誇（笑~）吃到最後一顆番茄都還是冰冰涼涼的好舒服呀！而且這番茄又甜又大顆，還很多汁，就連最後的水果都好好吃喔～

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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新山味邵族風味餐廳

▋地址 : 南投縣魚池鄉中山路132號

▋電話 : (049) 285-5237

▋營業時間 : 週三～週日 11:00~14:00、17:00~20:00（週一、週二公休）

▋粉絲團 : 日月潭新山味邵族風味餐廳

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