台中東區火鍋-秘藏石鍋料理台中站前秀泰店─Dcard推薦台中火車站美食，現點現煮、料好實在石鍋套餐，超人氣極品菌菇煲雞是必點，嚴選高品質雞肉、時令蔬菜，還有海鮮肉肉一次滿足的海陸石狩鍋，搭配嚴選小菜、香Q甜米飯，一鍋就很飽│附菜單，Dcard推薦台中火鍋、台中東區午餐、台中東區晚餐
目錄索引
2.3 秘藏石鍋料理台中站前秀泰店接待區
3.1 人氣TOP1 極品菌菇煲雞
3.2 人氣TOP2 海陸石狩鍋
4. 消費資訊
4.2 秘藏石鍋料理台中站前秀泰店菜單
5. 台中東區火鍋相關資訊
5.1 分店資訊
「台中東區火鍋」
「Dcard推薦台中火車站美食」
「Dcard推薦台中火鍋 x 台中東區午餐 x 台中東區晚餐」
秘藏石鍋料理台中站前秀泰店在哪裡？
秘藏石鍋料理台中站前秀泰店位於台中市東區南京路66號，於秀泰生活台中站前店S2館內3樓，近台中火車站、台糖湖濱生態步道，有秀泰生活台中站前店附設汽車停車場，附近有機車停車格、火車站、公車站。
秘藏石鍋料理豐原店環境 / 餐點特色
「簡約溫馨用餐空間」
「現煮鍋物專賣店」
「嚴選高品質肉品 x 新鮮蔬果 x 料好實在」
神農蛋、台灣產優良豬肉、黑羽土雞肉、小農契作蔬菜、主廚特選菌菇。
交通 / 停車資訊
大眾運輸：火車-台中火車站 (走路10分鐘)、公車-秀泰廣場站 (走路1分鐘)
機車：附近機車停車格 (南京路)
汽車：秀泰站前店S2館停車場
台中火車站附近 / 秀泰站前店S2館停車場
台中火車站附近、位於台中市東區南京路的秘藏石鍋料理台中站前秀泰店，為台中東區火鍋店推薦之一。
火鍋店門口
月初平日晚餐時間，跟朋友約在距離台中火車站不遠的秘藏石鍋料理台中站前秀泰店吃晚餐。
搭乘火車到台中火車站下車後，騎乘u-bike2.0大約5分鐘即抵達位於秀泰站前店S2館3樓的秘藏石鍋料理台中站前秀泰店
秀泰影城外帶美食
到樓上的秀泰影城看電影前，可以先到秘藏石鍋料理台中站前秀泰店，外帶現點現做的百元套餐，邊看電影邊享用。
接待櫃台 / 結帳區
走進秘藏石鍋料理台中站前秀泰店，由外場人員協助帶入座位；用餐結束後到此區結帳。
在注入滿滿用心、精心打造的質感空間裡，擺設同風格的質感桌椅，設有2人桌、4人桌、6人桌，與8人桌。
8人桌
4人桌
桌面擺設
用餐桌面上備有各式辛香料、餐具、紙巾、桌面垃圾桶，方便用餐時就近取用。
這餐點了：
極品菌菇煲雞套餐
海陸石狩鍋套餐
極品菌菇煲雞套餐 428元
黑羽土雞 / 杏鮑菇 / 甜玉米 / 菌菇高湯 / 松茸 / 牛肝菌 / 茶樹菇 / 羊肚菌 / 蟲草菇 / 五樣精選小菜
以松茸、牛肝菌、茶樹菇、羊肚菌、蟲草菇等食材淬鍊營養滿滿、醇香菌菇高湯，選用黑羽土雞等食材燉煮醇厚湯頭，加入杏鮑菇、大白菜、甜玉米等時令蔬果增添口感風味層次，盛裝在石鍋裡搭配五樣精選小菜出餐。
極品菌菇煲雞
選用石鍋盛裝雞湯，第一口到最後一口都可以喝到溫熱好湯，多樣食材堆疊的濃、醇、香，整體鹹度很嘟賀，不會覺得過鹹喝2.3口就不想喝了。
石鍋裡刷滿存在感的大量黑羽土雞肉，在吸取湯頭精華後，保有軟嫩、不乾柴的好口感，選用的雞肉部位肉量蠻多的，搭配甜嫩蔬菜一起吃，很~讚~
海陸石狩鍋套餐 358元
豬肉(或牛肉) / 鮮蝦 / 魚片 / 蛤蠣 / 甜玉米 / 白蘿蔔 / 紅蘿蔔 / 雞蛋 /豆腐
海鮮、肉肉一次滿足！
以昆布、日式釀造味噌熬煮的醇厚湯頭為基底，加入豬肉、鮮蝦、魚片、蛤蠣、時令蔬菜等多種食材燉煮，讓每一樣食材均吸附湯頭香氣後盛入石鍋內 → 出餐。
海陸石狩鍋
豬肉片的口感蠻紮實的，可以吃得到豬肉鮮香、無肉腥味，還有新鮮程度蠻優秀的鮮Q脆蝦子、飽滿蛤蠣、細嫩魚片、滑嫩豆腐，搭上五樣精選小菜、黃金比例Q甜米飯，吃完一份套餐已有9分飽，蠻有飽足感的。
用餐日期：2024/04月
付款方式：現金、信用卡
台中東區火鍋，跟朋友約在Dcard推薦台中火車站美食之一的秘藏石鍋料理台中站前秀泰店，吃晚餐。
這次點了之前沒有吃過的主餐，嘗試菜單上的人氣推薦：極品菌菇煲雞套餐、海陸石狩鍋套餐，兩款石鍋湯頭、份量、美味分數的表現都不錯，之後會想再回味極品菌菇煲雞的醇厚好湯、滑嫩雞肉。
秘藏石鍋料理台中站前秀泰店菜單 (來源：秘藏石鍋料理台中站前秀泰店FB粉絲頁，2024/04月)
秘藏石鍋料理台中站前秀泰店菜單 (來源：秘藏石鍋料理台中站前秀泰店FB粉絲頁，2024/04月)
秘藏石鍋料理台中站前秀泰店菜單 (來源：秘藏石鍋料理台中站前秀泰店FB粉絲頁，2024/04月)
秘藏石鍋料理台中站前秀泰店菜單 (來源：秘藏石鍋料理台中站前秀泰店FB粉絲頁，2024/04月)
秘藏石鍋料理台中站前秀泰店外帶菜單 (攝於2024/04月)
秘藏石鍋料理台中站前秀泰店外帶菜單 (攝於2024/04月)
秘藏石鍋料理台中站前秀泰店外帶菜單 (攝於2024/04月)
秘藏石鍋料理台中站前秀泰店
類型：台中東區火鍋 / Dcard推薦台中火車站美食 / Dcard推薦台中火鍋 / 台中東區午餐 / 台中東區晚餐
設施：洗手間、停車場
⏰ 營業時間
每天 11：00~22：00
📍 地址：台中市東區南京路66號3樓
📞 電話：04-3609-8658
秘藏石鍋料理豐原店
⏰ 營業時間
每天 11：00~21：00
📍 地址：台中市豐原區陽明街99號
📞 電話：04-3609-8686
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