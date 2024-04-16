台中東區火鍋-秘藏石鍋料理台中站前秀泰店─Dcard推薦台中火車站美食，現點現煮、料好實在石鍋套餐，超人氣極品菌菇煲雞是必點，嚴選高品質雞肉、時令蔬菜，還有海鮮肉肉一次滿足的海陸石狩鍋，搭配嚴選小菜、香Q甜米飯，一鍋就很飽│附菜單，Dcard推薦台中火鍋、台中東區午餐、台中東區晚餐

目錄索引

1. 關於秘藏石鍋料理台中站前秀泰店

2. 秘藏石鍋料理台中站前秀泰店環境開箱

2.1 交通指引│秘藏石鍋料理台中站前秀泰店

2.2 秘藏石鍋料理台中站前秀泰店外帶點餐區

2.3 秘藏石鍋料理台中站前秀泰店接待區

2.4 秘藏石鍋料理台中站前秀泰店用餐空間

3. 秘藏石鍋料理台中站前秀泰店餐點分享

3.1 人氣TOP1 極品菌菇煲雞

3.2 人氣TOP2 海陸石狩鍋

4. 消費資訊

4.1 秘藏石鍋料理台中站前秀泰店餐點評價

4.2 秘藏石鍋料理台中站前秀泰店菜單

5. 台中東區火鍋相關資訊

5.1 分店資訊

關於秘藏石鍋料理台中站前秀泰店

「台中東區火鍋」

「Dcard推薦台中火車站美食」

「Dcard推薦台中火鍋 x 台中東區午餐 x 台中東區晚餐」

秘藏石鍋料理台中站前秀泰店在哪裡？

秘藏石鍋料理台中站前秀泰店位於 台中市東區南京路66號，於秀泰生活台中站前店S2館內3樓，近台中火車站、台糖湖濱生態步道，有秀泰生活台中站前店附設汽車停車場，附近有機車停車格、火車站、公車站。

秘藏石鍋料理豐原店環境 / 餐點特色

「簡約溫馨用餐空間」

「現煮鍋物專賣店」

「嚴選高品質肉品 x 新鮮蔬果 x 料好實在」

神農蛋、台灣產優良豬肉、黑羽土雞肉、小農契作蔬菜、主廚特選菌菇。

交通 / 停車資訊

大眾運輸：火車-台中火車站 (走路10分鐘)、公車-秀泰廣場站 (走路1分鐘)

機車：附近機車停車格 (南京路)

汽車：秀泰站前店S2館停車場

秘藏石鍋料理台中站前秀泰店環境開箱

交通指引│秘藏石鍋料理台中站前秀泰店

台中火車站附近 / 秀泰站前店S2館停車場

台中火車站附近、位於 台中市東區南京路的 秘藏石鍋料理台中站前秀泰店，為台中東區火鍋店推薦之一。

火鍋店門口

月初平日晚餐時間，跟朋友約在距離台中火車站不遠的 秘藏石鍋料理台中站前秀泰店吃晚餐。

搭乘火車到台中火車站下車後，騎乘u-bike2.0大約5分鐘即抵達位於 秀泰站前店S2館3樓的 秘藏石鍋料理台中站前秀泰店

秘藏石鍋料理台中站前秀泰店外帶點餐區

秀泰影城外帶美食

到樓上的秀泰影城看電影前，可以先到 秘藏石鍋料理台中站前秀泰店，外帶現點現做的百元套餐，邊看電影邊享用。

秘藏石鍋料理台中站前秀泰店接待區

接待櫃台 / 結帳區

走進 秘藏石鍋料理台中站前秀泰店，由外場人員協助帶入座位；用餐結束後到此區結帳。

秘藏石鍋料理台中站前秀泰店用餐空間

在注入滿滿用心、精心打造的質感空間裡，擺設同風格的質感桌椅，設有2人桌、4人桌、6人桌，與8人桌。

8人桌

4人桌

桌面擺設

用餐桌面上備有各式辛香料、餐具、紙巾、桌面垃圾桶，方便用餐時就近取用。

秘藏石鍋料理台中站前秀泰店餐點分享

這餐點了：

極品菌菇煲雞套餐

海陸石狩鍋套餐

人氣TOP1 極品菌菇煲雞

極品菌菇煲雞套餐 428元

黑羽土雞 / 杏鮑菇 / 甜玉米 / 菌菇高湯 / 松茸 / 牛肝菌 / 茶樹菇 / 羊肚菌 / 蟲草菇 / 五樣精選小菜

以松茸、牛肝菌、茶樹菇、羊肚菌、蟲草菇等食材淬鍊營養滿滿、醇香菌菇高湯，選用黑羽土雞等食材燉煮醇厚湯頭，加入杏鮑菇、大白菜、甜玉米等時令蔬果增添口感風味層次，盛裝在石鍋裡搭配五樣精選小菜出餐。

極品菌菇煲雞

選用石鍋盛裝雞湯，第一口到最後一口都可以喝到溫熱好湯，多樣食材堆疊的濃、醇、香，整體鹹度很嘟賀，不會覺得過鹹喝2.3口就不想喝了。

石鍋裡刷滿存在感的大量黑羽土雞肉，在吸取湯頭精華後，保有軟嫩、不乾柴的好口感，選用的雞肉部位肉量蠻多的，搭配甜嫩蔬菜一起吃，很~讚~

人氣TOP2 海陸石狩鍋

海陸石狩鍋套餐 358元

豬肉(或牛肉) / 鮮蝦 / 魚片 / 蛤蠣 / 甜玉米 / 白蘿蔔 / 紅蘿蔔 / 雞蛋 /豆腐

海鮮、肉肉一次滿足！

以昆布、日式釀造味噌熬煮的醇厚湯頭為基底，加入豬肉、鮮蝦、魚片、蛤蠣、時令蔬菜等多種食材燉煮，讓每一樣食材均吸附湯頭香氣後盛入石鍋內 → 出餐。

海陸石狩鍋

豬肉片的口感蠻紮實的，可以吃得到豬肉鮮香、無肉腥味，還有新鮮程度蠻優秀的鮮Q脆蝦子、飽滿蛤蠣、細嫩魚片、滑嫩豆腐，搭上五樣精選小菜、黃金比例Q甜米飯，吃完一份套餐已有9分飽，蠻有飽足感的。

消費資訊

用餐日期：2024/04月

付款方式：現金、信用卡

秘藏石鍋料理台中站前秀泰店餐點評價

台中東區火鍋，跟朋友約在Dcard推薦台中火車站美食之一的秘藏石鍋料理台中站前秀泰店，吃晚餐。

這次點了之前沒有吃過的主餐，嘗試菜單上的人氣推薦：極品菌菇煲雞套餐、海陸石狩鍋套餐，兩款石鍋湯頭、份量、美味分數的表現都不錯，之後會想再回味極品菌菇煲雞的醇厚好湯、滑嫩雞肉。

秘藏石鍋料理台中站前秀泰店菜單

秘藏石鍋料理台中站前秀泰店菜單 (來源：秘藏石鍋料理台中站前秀泰店FB粉絲頁，2024/04月)

秘藏石鍋料理台中站前秀泰店菜單 (來源：秘藏石鍋料理台中站前秀泰店FB粉絲頁，2024/04月)

秘藏石鍋料理台中站前秀泰店菜單 (來源：秘藏石鍋料理台中站前秀泰店FB粉絲頁，2024/04月)

秘藏石鍋料理台中站前秀泰店菜單 (來源：秘藏石鍋料理台中站前秀泰店FB粉絲頁，2024/04月)

秘藏石鍋料理台中站前秀泰店外帶菜單 (攝於2024/04月)

秘藏石鍋料理台中站前秀泰店外帶菜單 (攝於2024/04月)

秘藏石鍋料理台中站前秀泰店外帶菜單 (攝於2024/04月)

台中東區火鍋相關資訊

秘藏石鍋料理台中站前秀泰店

類型：台中東區火鍋 / Dcard推薦台中火車站美食 / Dcard推薦台中火鍋 / 台中東區午餐 / 台中東區晚餐

設施：洗手間、停車場

⏰ 營業時間

每天 11：00~22：00

📍 地址：台中市東區南京路66號3樓

📞 電話：04-3609-8658



檢視較大的地圖

分店資訊

秘藏石鍋料理豐原店

⏰ 營業時間

每天 11：00~21：00

📍 地址：台中市豐原區陽明街99號

📞 電話：04-3609-8686

粉字可點入傳送門

覺得我們分享的圖文對您有所幫助，可以幫我們點個「關注」還有「讚讚」鼓勵我們

想鼓勵我們、推薦美食、給予建議、詢問美食、旅遊等問題，都歡迎在文章底下留言給我們

也可以追蹤我們的instagram，會有更多即時的分享

謝謝大家，我們下篇分享