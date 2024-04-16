台南東區崇學路上有這麼一間優質餐廳，老闆親自前往漁港挑選尚青的海鮮食材，主打海釣的海魚，秉持著如同做菜給自己家人、孩子般的心意，不過度調味走健康路線，讓消費者吃得安心！

Good Day Kitchen坐落於中油加油站旁，它近幾年來已轉型為中價位義式餐廳，販售義大利麵、燉飯、排餐，也有供應紅白酒、啤酒。

文青風格的白色門面和地磚，加以透亮的落地窗，清新純淨的氛圍令人想要靠近！店家還貼心放置板凳，不妨在門口拍一張網美照留念！

內用規定禁菸、禁帶外食或寵物，固定每週一晚上、每週二全天公休。

踏進來的時候是中午，當時一樓已滿座，所以我們被帶至二樓，為了不妨礙其他顧客用餐，店景照是稍後等清場才補拍。

狹長型格局，環境既整潔又優雅！右側是櫃台和廚房，桌數不多反而是一種優點，即使滿座的狀態下也不會覺得喧鬧。

Today is a good day！如果各位看倌注重用餐品質，又想吃點不一樣的特色餐點，這裡絕對是一個好去處！

老闆和老闆娘頗講究用餐的儀式感，鋪上桌巾，擺上餐墊、分享盤、餐具，以及紙巾、濕紙巾、調味料。

刻意打造半開放式廚房，讓顧客可以隔著透明玻璃近距離觀賞餐點的製程，衛生看得見。

小黑板上面寫著隱藏版菜單，不定時推出新品。

登上二樓後，首先路過一間包廂，該空間足以接待八位顧客。

不知不覺又來到豔陽高照的時節，而店裡的冷氣夠涼！超感動呀！

備有置物籃，想必款式也是經過精挑細選，跟桌椅很搭。

視線穿過小陽台往外望去，街景映入眼簾。

即使被安排在二樓，店家的服務也絲毫沒有怠慢，他們透過監控設備關注顧客的用餐進度，並適時上來整理桌面。

入座後，立刻送上一大瓶的飲用水！一旁提供的現磨調味料是玫瑰鹽和黑胡椒。

樓上所選用的餐墊和餐具好可愛！那個叉子、湯匙就跟坐在我對面的小叮噹一樣，圓滾滾的啊！（喂）

內用規定每人低消350元，酌收10%服務費，僅收取現金無刷卡，另提供包場及客製化餐點，意者請洽詢店家。

◎ Good Day Kitchen之菜單：

https://photos.app.goo.gl/7qPPoygfrsV3Mh6x5

現點現做請耐心等候！我們當天享用「2人分享餐」，內容包含開胃小點、經典凱撒沙拉、主廚特製濃湯2份、麵飯二擇一、主菜二擇一、主廚特製甜點2份、非酒精性飲品2杯，可說是相當豐盛的一頓套餐！

<鯡魚普切塔>

開胃小點的品項隨機，女店員送餐過來時，求知慾旺盛的狡兔纏著她詢問這一道的菜名究竟怎麼寫，希望沒有嚇到人家！哈！我覺得她那鄰家女孩的氣息，讓我聯想到一位共患難的好同事，實在太有親切感啦！

聽到鯡魚這名稱，狡兔料想著不吃魚的小叮噹一定不會碰，我可以獨吞了！結果小叮噹竟然率先吃掉他的那塊，真是不可思議！或許是因為賣相看起來十分誘人吧！

小巧的鯡魚，不帶刺的軟嫩細緻口感令我大感驚奇，魚鮮卻不腥！輕度調味不掩蓋本味，搭配咬下後卡滋作響的酥脆麵包，交疊出柔中帶剛的一道創新輕食料理！

<經典凱撒沙拉>

凱撒沙拉給足一大盤，我們夾了好幾次才分食完畢！

鮮脆生菜加上霸氣的培根條、麵包塊，再淋上微量的醬汁輔以起司、香料，屬清爽取向。

<奶油玉米濃湯>

主廚特製濃湯的口味亦是隨機，這天準備了奶油玉米濃湯。

乍聽之下，以為它是一般那種可以想像的基本款玉米濃湯，用湯匙攪動後才知道裡頭大有文章！

這濃湯的質地感覺特別濃稠，看不見具體的玉米粒，因為玉米粒已經被打碎融入其中！喝起來更富有口感，滋味香甜討喜！

<烏魚子蛤蠣義大利麵>

麵飯二擇一，這道是烏魚子蛤蠣義大利麵，愛吃飯的饕客可選擇明太子奶油海鮮燉飯。

清炒的義大利麵顯得健康些！採用茄萣烏魚子、文蛤，並且以蒜、乾辣椒來提味，微辣等級。

文蛤碩大肥美，切得細碎的烏魚子散佈於盤中，可謂鮮上加鮮！

麵條偏硬挺而非軟爛，當烏魚子獨特的香氣在唇齒間迴盪著，那種感覺好微妙！狡兔逢年過節才吃得到的上等美味，今日居然有幸在義式餐廳裡面溫習一番！

<蜂蜜爐烤櫻桃鴨胸>

主菜二擇一，如圖是蜂蜜爐烤櫻桃鴨胸，另一個選項是美國穀飼肩胛小菲力。

附搭烤時蔬，我尤其喜愛櫛瓜和南瓜，想不到南瓜還夾帶一股奶油香！

牛排之外，櫻桃鴨胸也是不錯的排餐選擇，畢竟它比牛排來得罕見。

主廚對熟度的掌控恰到好處，厚度亦合宜，大口咬下易咀嚼，粉嫩當中蘊含著肉汁，那層烤過的鴨皮脂香又再注入一股力量！

<鮮奶茶/蜂蜜柚子蘇打>

狡兔愛喝咖啡，捨棄咖啡是因為那天早上有喝了，我們的兩杯飲品最終選定鮮奶茶、蜂蜜柚子蘇打。

鮮奶茶對我而言是一種安全牌的飲品，沒什麼想法的時候就點這個，溫醇有穩定心緒的效果；蜂蜜柚子蘇打是對抗酷熱天氣的良方，甜美沁涼又能潤喉。

<千層蛋糕>

最後一道主廚特製甜點，出餐前不知道品項令人充滿期待！很開心端上桌的是千層蛋糕，上面不僅點綴著藍莓，旁邊還額外搭配水果丁，包括蘋果、棗子、柑橘、楊桃，誠意十足！

哇！這甜點對得起這套餐的價格！千層蛋糕的層數很實在，蛋皮與鮮奶油緊密結合，交織出濕潤卻不油膩的理想口感。

Good Day Kitchen無疑是一間質感餐廳！老闆堅持使用新鮮食材，做出不同凡響的創意料理！餐點有水準、客群有格調，舒適不吵雜的用餐環境也值得大力推崇。

**個人體驗文，僅供參考**

↓ Good Day Kitchen ↓

臉書：https://www.facebook.com/100063618504003

地址：台南市東區崇學路230巷5號

電話：06-260-4782

營業時間：11:00~14:00 / 17:30~21:00

公休日：每週一晚上、每週二全天