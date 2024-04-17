「塔可飯」是沖繩美國村著名的美食之一，最早是緣自墨西哥的塔可餅，來到沖繩後結合白飯再搭配歐姆蛋、起司等其他食材，逐漸成為現在的塔可飯料理。這間位在美國村的「塔可飯咖啡(Taco Rice Cafe Kijimuna)」就是專門販售塔可飯的餐廳，不只外國遊客連當地人都非常喜愛這間店，是美國村熱門的排隊美食，點餐的時候可以選擇要一般的塔可飯還是加上歐姆蛋的組合，搭配不同的肉類主食，全部加在一起就是個人專屬口味的塔可飯，即便隨便當配組合吃起來都一樣美味，搞不好還有意外的驚喜味道。

餐廳資訊

塔可飯餐廳 名稱 : 塔可飯咖啡

英文 : Taco Rice Cafe Kijimuna

電話 : (+81)98-989-5100

地址 : 沖繩縣中頭郡北谷町美浜9-1 Depot Island C棟2樓 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:00-22:00

官方網站 : Taco Rice Cafe

餐廳環境

餐廳的位置在二樓，以美國村內許多小巷來說剛開始花了點時間才找到，在一樓就會先看到招牌跟菜單

沿著樓梯走上去左轉就會到，整棟建築的外觀滿復古的非常有味道

二樓都是以餐廳為主，選擇還滿豐不過大多都是美式餐廳，畢竟都來到美國村多點當地的美式風格餐廳也是很合理

用餐時段需要排隊等候一下，店員會先提供候位號碼牌，會依序叫號入座

店內的空間還滿寬敞的，牆壁上的設計就像小孩子的畫作，給人的感覺間專門的親子餐廳

水跟餐具在靠近裡面陽台走廊的位置，醬料的話每桌都會固定放上一組，如果用完可以來這裡拿

原本店員是幫我們安排在室內區，但我們看到戶外陽台區都是空的就提出換到外面去，加上當時天氣滿涼爽的晚上用餐非常舒服

醬料的部分除了餐點本身就有之外，想要吃不同的口味或是味道再重一點的人可以額外再加，不過我是覺得餐點的調味滿剛好的

菜單

入內用餐店員會先引導到櫃檯點餐，點完後才會告知座位在哪一區

主餐就是塔可飯為主，搭配不同的配料以及歐姆蛋做組合，如果想多吃其他的點心還有炸物可以選

餐點介紹

這次一共點了兩份，一份有加歐姆蛋另一份沒有，沒有加蛋的可以直接看到中間的蔬菜量還滿多的，營養多少都有兼顧到

第一道是「墨西哥辣椒+炸大蒜+歐姆蛋」，上面直接撒上一圈墨西哥辣椒看起來十分可口

墨西哥辣椒吃起來沒有想像中那麼嗆辣，搭配飯一起吃可以提味口感也更豐富

歐姆蛋裡面是肉醬飯，吃起來肉香味十足非常順口，食材大多都是常見的食物，不過搭配起來吃味道卻意外的美味

歐姆蛋是有點半熟的狀態，入口後的口感滑順蛋香味十足

蕃茄醬的量看上去滿多的，但不會把其他食材的味道搶走，肉醬的量也是厚厚一層咀嚼食香味會不斷散發出來

第二道是「培根+馬札瑞拉起司」，光聽到培根和起司的名字就知道有多罪惡了

沒有加歐姆蛋的餐點都會額外附一小碗的墨西哥莎莎醬，讓顧客自由調配味道

培根和起司的吃起來油脂會比較多一點，搭配上面的番茄塊口味會清爽許多

沒有歐姆蛋醬也會比較少，相對吃起來比較不會那麼濕潤，不過米飯粒粒分明的口感會凸顯出來

起司的用量不手軟，剛端上來熱呼呼的狀態可以拉出超長的牽絲，吃進嘴裡奶香味非常濃郁

最後直接把墨西哥莎莎醬淋在塔可飯上，攪拌均勻後再吃味道非常清爽，也可以減少培根和起司的油膩感

結語

這間塔可飯咖啡餐廳不管是外國遊客還是當地人都非常喜歡，把常見的配料一層一層疊上去再搭配不同的醬料，一道讓人欲罷不能的塔可飯就能上桌，肉醬飯的味道比例恰到好處，就像是吃肉燥飯一樣忍不住一口接一口不斷往嘴裡扒，加上滿快的出餐速度，即便在尖峰用餐時段翻桌率也是不錯。如果點到兩分以上建議有歐姆蛋跟沒有歐姆蛋的塔可飯都可以個點一份，因為墨西哥莎莎醬以及歐姆蛋吃起來的口感跟味道完全不同，唯一相同的是不管怎麼搭配吃起來都非常美味。