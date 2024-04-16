桃園的絕美景點，你絕不能錯過！這裡有著網美秒殺快門的絕佳拍攝地點

就在桃園平鎮的復旦路四段上，靠近中壢和新屋交流道

更令人心醉的是，這裡有著歐風教堂的浪漫氛圍，是許多新人夢寐以求的婚禮場地

晶麒莊園HoneyWood Cafe更是這裡的一大亮點，讓人沉醉於精緻的咖啡香氣與輕盈的甜點

不僅如此，你還可以在這裡找到可愛的三角木屋，與摯友或摯愛共享野餐的美好時光

而夢幻玻璃屋咖啡館則是另一個吸引人的地方，讓你彷彿置身於童話般的世界中

無論是享受美食、探索景點，還是尋找獨特的拍攝角落，這裡絕對是你的不二之選一

晶麒莊園HoneyWood Cafe

電話： 03 401 3341

地址： 桃園市平鎮區復旦路四段116巷51號

營業時間：09:00–20:00

這款抹茶舒芙蕾鬆餅充滿了令人心醉的輕盈口感，每一口都像是輕柔的雲朵在舌尖輕輕飄舞

外層酥脆的表面猶如薄薄的秋風，輕輕一吹就散發出馥郁的抹茶香氣，令人陶醉其中

一旦切開鬆餅，那柔軟嫩滑的內裡仿佛藏著驚喜，每一口都散發出淡淡的抹茶風味，融合了淡雅的甜香

將一口鬆餅送入口中，輕輕咬下，濃郁的抹茶奶油與鬆軟的鬆餅交融在一起，，讓人感受到愉悅和幸福

酥炸拼盤有雞塊、薯條、洋蔥圈，真的是很超值

當你咬下第一口雞塊時，香氣四溢，肉質鮮嫩多汁，每一口都彷彿在口中爆發出一陣幸福的味道，帶來滿滿的滿足感

接著薯條的酥脆口感猶如一道美味的音符，在口中跳躍舞動，散發出誘人的香氣，讓人難以抗拒

而洋蔥圈則是這道拼盤的點睛之筆，每一個洋蔥圈都經過了精心的炸製

外層酥脆，內裡鮮嫩多汁，一咬之間散發出濃郁的洋蔥香氣，令人愛不釋手

百香水果茶蘊含著各種水果的風味，每一口都帶來不同的驚喜

淡淡的百香果香與清新的茶香交融，散發出誘人的香氣，讓人彷彿置身於一片水果的海洋之中

當你首次品嚐這巧克力香蕉牛奶冰甜點時，迎面而來的是濃郁的巧克力香氣，彷彿是在漫步在巧克力的海洋中

混合著香蕉的清甜，散發著誘人的果香，彷彿在一個充滿水果氣息的夢境中

而牛奶的滑順口感則是這碗冰品的亮點之一，每一口都帶來了一絲絲的清涼感

當你舉起這杯香氣撲鼻的抹茶拿鐵時，便能感受到濃濃的抹茶香氣，彷彿是在一片茶海之中徜徉

每一口抹茶拿鐵都充滿了濃郁的茶味和滑順的牛奶口感，彷彿是在一個充滿生機的茶園中漫步

晶麒莊園的HoneyWood Cafe不僅提供寬敞舒適的用餐環境

更為顧客提供了明亮愉悅的採光，彷彿是在一片溫暖的陽光下享受美好時光

這面花牆超好拍的

夢幻玻璃屋則是另一個令人嚮往的地方，你可以感受到獨特的氛圍，拍攝出充滿魔力的照片

歐風教堂彷彿置身於一個古老的童話世界中，每一個角落都充滿了浪漫與神秘

在晶麒莊園的HoneyWood Cafe，不僅可以品嚐美味的食物，還可以享受舒適愉悅的用餐環境

以及拍攝網美照的樂趣，讓人彷彿置身於一個充滿生活美好的世界中，感受到幸福和快樂

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