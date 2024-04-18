「Morning Bowls」是一間位在美國村住宅區裡面的健康便當店，主要營業時間是早上一路到下午，是當地非常受歡迎的早餐或早午餐的選擇，整間店的風格是夏威夷度假風，前來用餐的顧客很多都是美國人，來到這裡用餐除了菜單全部都是英文，店員跟其他顧客也幾乎都是講英文，仿佛就是來到美國的夏威夷一樣。店面雖然不大但生意非常好，早上8點多前往就已經在排隊等待點餐。

餐廳資訊

從我們住的飯店「The Beach 海濱飯店」步行約10分鐘就可抵達，因為是住宅區的關係，早上走在這裡滿安靜而且非常舒服，因為路上的車也不多

整間店的外觀都是使用藍色的油漆，給人一種愜意又放鬆的感覺

餐廳環境

店內的空間滿狹小只有三個座位，大部分前來的顧客都是以外帶為主

櫃台有水果餐跟健康餐的餐盒大小可以參考，圓形的碗就是水果餐使用的，旁邊還有鋁罐飲料，最上面那邊滿像是夏威夷果之類的

牆上有不少風景照片，照片有點泛黃的感覺裡面充滿許多回憶跟故事

店內除了餐點之外，還有販售一些生活用品風格都是度假風的，如果喜歡都可以直接詢問店員

菜單

餐點主要分成「Fruit Bowl(水果餐)」跟「Poke Bowl(夏威夷餐)」，兩種選好主餐後還可以選擇其他的配料和醬汁

也有特別的水果餐點，全部都是店家搭配好的組合不用額外在選其他配料

餐點介紹

這次水果餐跟夏威夷餐各點一份，可能大多數人都是外帶的，所以內用店家也是直接用外帶碗裝

第一碗點的是「Mango Bowl(芒果碗)」，主要的內容物有芒果、香蕉、奇異果、奇亞籽跟枸杞，醬汁選的是「蜂蜜」

看到奇亞籽的第一眼還以為是山粉圓，吃起來有滑滑酥脆的口感

芒果跟香蕉吃起來新鮮甜味十足，再加上蜂蜜都覺得自己快變成螞蟻了，水果上還有撒上一些椰子粉可以中和整體的甜度以及增添口感

奇異果吃起來酸中帶甜，不過搭配蜂蜜一起吃甜度就會更明顯

裡面還有加上枸杞非常特別，如果不太敢吃枸杞的人也不用太擔心，吃起來主要是增添口感沒有太多的味道，主要還是其他水果跟蜂蜜的甜香味

第二碗是「Poke Bowl」，選擇的主餐是魚類的鮭魚，醬汁選的是「MISO HONEY(味噌蜂蜜)」

鮭魚吃起來非常新鮮搭配醬汁吃口感滑順又香甜

生菜的部分吃起來爽脆，在魚肉跟米飯中可以增加不少口感

不得不說這個醬汁吃起來真的十分過癮，甜鹹甜鹹的口味讓人一口接一口欲罷不能，醬汁果然是不可或缺的靈魂人物，讓這碗看似簡單的餐點有這麼多的風味呈現出來

結語

這是我第一次在日本這麼早起吃外面的早餐，以往都是飯店提供的早餐或是前一天晚上在超市買好麵包，不然就直接跳過早餐吃早午餐，「Morning Bowls」從早上7點半就開始營業，對於習慣早起的人來說非常方便，吃飽後還可以在飯店旁的河堤散步，可以邊吹海風邊聆聽海浪的拍打聲，體驗美國村裡面的美式風情。餐點的部分水果碗如果加蜂蜜甜度會比較高，如果不喜歡吃這麼甜的人建議選其他的醬或是不要加醬免得容易膩口，不過整體來說口味非常不錯，新鮮的食材也讓這間店成為當地有名的熱門排隊美食。