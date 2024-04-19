「唐山婆古早味炸肉」是一間位在圓山古早味便當店，就在大龍峒保安宮附近，吃一次就會讓人上癮的懷舊風味，在現在各式各樣的創新菜色中仍占有一定的地位，只靠簡單幾種配色酸菜、辣蘿蔔乾跟白飯拌在一起吃就非常有味道，餐點也有套餐的組合可以自由搭配，不管是排骨飯、炸肉羹飯還是酸梅湯怎麼點都好吃，大多數人都是外帶回家吃，不管大人還是小孩都喜歡這樣的古早味味道，也是因為這種味道的魅力讓我們在創新料理前味蕾依舊會被吸引過來。

餐廳資訊

唐山婆古早味炸肉 名稱 : 唐山婆古早味炸肉

電話 : (02)2599-7699

地址 : 台北市大同區酒泉街72號 (Google地圖)

營業時間 : 週三~週日 11:15-23:30，週一周二公休

粉絲專頁 : 唐山婆古早味炸肉

從捷運圓山站步行約8分鐘左右就可抵達，從外觀看就能感受到濃濃的懷舊風格

餐廳環境

店內的桌椅、窗戶還有牆上的擺飾都是早期農家的樣子，因為小時候有住過這樣的房子看到時非常有感覺

點完餐後可以看到古早味便當製作的過程，餐點製作完後會從小櫥窗遞出來，就像是在柑仔店點餐一樣

座位區的牆上有放上一封信的內容，是老闆小時候的回憶，經過時代的變遷原本阿婆的店面已經不在，現在想重溫當時候的古早味決定開設這間餐廳來回味

牆上掛著斗笠、蓑衣跟茄芷袋，前面兩個是早期下雨天常用的雨具跟遮陽帽子，後者類似現在的購物袋顏色十分鮮艷

菜單

菜單的主食都是米飯類菜色也都是傳統的配菜，雖然看起來都是簡單的組合，但就是這樣的簡單才能擁有不平凡的回憶味道

除了單點外還可以搭配套餐，將主餐、點心或飲料自由搭配

上面是內用菜單的圖片，下方是櫃台上方的燈板菜單

餐點介紹

這次一共點了兩種套餐，分別是79元的「古早味油蔥飯+飲料任選」跟199元的「飯類任選+點心任選+古早味炸肉羹」，全部端上來後份量比想像中的還要多

第一份套餐「古早味油蔥飯+唐山伯酸梅湯」，一端上來就能聞到油蔥酥的香味，雖然只有簡單三種配料但味道卻十分香濃

湯匙用力一挖把酸菜、辣蘿蔔乾以及油蔥酥拌在一起吃，滿滿的懷舊味道不斷湧上來，沒有其他主菜只靠三種配菜的味道交織一起就能有這樣的美味，這真的就是所謂的傳統佳餚

「唐山伯酸梅湯」喝起來微酸的口感非常解膩，算是目前喝過的酸梅湯數一數二的好喝

第二份套餐是「招牌唐山排骨飯+港式蘿蔔糕+古早味炸肉羹」，排骨滿大一片幾乎把整個便當都蓋滿了

排骨油溫控制的剛剛好，表皮的色澤有點微微焦把肉汁都鎖在裡面

輕輕一咬就能咬斷，吃起來的肉質軟嫩而且十分厚實

底下的便當只有酸菜跟辣蘿蔔乾，跟油蔥飯雖然少了油蔥酥，但更能凸顯酸菜跟辣蘿蔔乾的味道，不過辣蘿蔔乾的辣度真的滿辣的非常夠味，能夠讓人一次多扒好幾口飯吃

看到配色這樣的油亮的色澤，這就是古早味便當魅力的所在，雖然不能講說健康但偶爾這樣吃真的非常過癮

「古早味炸肉羹」是勾芡的湯頭搭配炸肉，上面有飄浮的一些炸皮，喝起來會更有味道

炸肉羹外皮泡過湯後微微的變軟，不過裡面的肉質鮮嫩吃起來不會過於的油膩，一口飯配一口湯真的是完美的組合

點心選的是「港式蘿蔔糕」，切的大小剛好是一口可以吃下的形狀

吃起來外酥內嫩蘿蔔味道香濃，大部分的油都有瀝乾吃起來滿順口的

結語

現在的餐廳大多都是比較偏向精緻的餐點，有時候還是會想吃一些古早味的菜色，加上住在都市裡面也幾乎看不到鄉村的環境，走進來這種店面就像穿梭回到以前的農村社會，簡單的菜色有著簡單的味道，看似平凡的幾樣菜卻有著時代的味道。不過店內用餐的座位不多，大部分的人都是外帶為家吃，如果想要內用用餐時段就要碰碰運氣或是等後一下。