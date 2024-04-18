台南人氣超強的「麻佬二手作麻辣鍋」插旗新豐囉

店家主打平價小火鍋，湯頭選擇性非常多，而且內容物很豐盛~

200元左右的價格可以吃到招牌麻辣鍋、豚骨白湯、波波蛤蜊鍋等，還有剝皮辣椒雞腿等特色鍋物

加價30元就可以升級肉量，讓愛吃肉肉的朋友非常滿足。

三五好友聚餐的話，可以加點”36XL拼盤”共有豬肉片36片，總重超過一斤，價格只要199元

還有”金感蝦拼盤”有白蝦*15隻+蛤蜊20顆+鯛魚片，也只要199元！

而且新豐分店的老闆很用心，特別準備仙草甘茶和英式紅茶給客人享用，各分店只有新豐店有喔

吃火鍋喝仙草甘茶不僅降火氣，火鍋吃多也可以解膩。

加上店家自己煮的咖哩和滷肉飯吃到飽，難怪去年底開幕至今，吸引不少新豐朋友來此消費

還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

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👉麻佬二手作麻辣鍋-新豐店位置

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麻佬二手作麻辣鍋-新豐店位於新興路上，就在肯德基旁邊。

👉麻佬二手作麻辣鍋-新豐店環境介紹

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店內以簡約典雅的裝潢為主，有2-4人的座位，不論是情侶好友或公司聚餐都很適合

小米看到很有梗的字樣”今天吃飽，明天減肥”，相信很多網友都很認同，那減肥的事就明天再說吧

自助吧提供汽水、茶飲、霜淇淋、咖哩飯和滷肉飯吃到飽。

小米特別喜歡新豐店限定的仙草甘茶，屬於微甜的風味，喝得到仙草自然的甘甜味，搭配火鍋還挺解膩的

英式紅茶屬於半糖的口味，有回甘的茶味喔！

除了基本的調味料以外，老闆娘自己熬煮的咖哩和滷肉不能錯過~

滷肉屬於偏瘦的肉燥，滷製很嫩不會柴，屬於鹹香的風味。

咖哩飯也是吃到飽，來這邊不用擔心吃不飽

咖哩屬於日式偏甜的風味，很多小朋友都超愛吃的。

霜淇淋使用的是客惟您冰淇淋，品質很不錯

今天吃到的是香草口味，奶味挺濃郁的，搭配酥酥的脆皮，是大小朋友最愛

小米還是老話一句”今天吃飽，明天減肥” XD

小米驚訝地發現店家自己在煮玉米耶！

老闆娘說玉米都是她們去市場採買整條的回來，並不是批發切好的玉米。

玉米買回來後會先煮過，再分切給客人，讓客人不用再煮太久就可以吃了，而且玉米超甜的

👉麻佬二手作麻辣鍋-新豐店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

老闆娘親切又健談，特別強調除了自己熬煮咖哩、滷肉、茶飲以外，湯底也是她每天熬煮的

湯頭選擇性非常多，有招牌麻辣鍋、豚骨白湯、起司牛奶、波波蛤蜊鍋等，還有剝皮辣椒雞腿等特色鍋物，就看個人喜好啦~

小米特別推薦麻辣牛腱鍋，愛吃牛的朋友不能錯過喔

外帶的話可以選白飯、滷肉飯或咖哩飯。

三五好友聚餐的話，可以加點”36XL拼盤”共有豬肉片36片，總重超過一斤，價格只要199元

四個人一起分享的話，一個人只要50元很划算。

小彤拿起堆成肉肉山的拼盤，讓小彤顯得很渺小

“金感蝦拼盤”有白蝦*15隻+蛤蜊20顆+鯛魚片也只要199元！

👉麻佬二手作麻辣鍋-新豐店用餐心得分享

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來開動吧！

湯底選擇性很豐富，符合不同人的口味

小米首推麻辣牛腱鍋(289元)，牛腱除了厚切以外，燉煮相當軟嫩

加上鴨血、臭豆腐、高麗菜、金針菇、玉米、蒟蒻、豆皮、冬粉和5種火鍋料，食材相當豐富

湯頭是小辣帶甜的風味，是大部分人都可以接受的辣度~

而且麻辣湯底涮肉片真的很適合喔！

小米和小彤超愛牛腱的，厚切吃起來超過癮

用筷子輕輕就可以撕開，滷製很入味，有肉甜味和牛筋QQ的口感~

麻辣系列會有鴨血和臭豆腐，鴨血滷製入味又軟嫩。

臭豆腐真的有臭喔，每個孔隙都吸飽湯汁，愛吃臭豆腐的朋友不能錯過

蒟蒻、冬粉也都吸飽麻辣湯汁，讓愛吃辣的我們非常滿足

喜歡滷味的朋友可以加點三寶拼盤，有滷好的肥腸、牛筋和牛肚。

單點是200元，如果有點麻辣鍋的話加購就只要99元！超划算！

肥腸滷得很嫩，小米特別喜歡

牛筋有膠質的口感，牛肚不會難咬喔。

滷三寶可以直接享用，想要更入味的話，可以放入麻辣鍋熬煮

招牌小辣鍋(195元)+10元可換牛肉，這也是招牌之一，不敢吃太辣的朋友建議小辣口味

內容物：牛肉片、鴨血、臭豆腐、高麗菜、金針菇、玉米、蒟蒻、豆皮、冬粉和5種火鍋料。

牛肉片有油花，口感Q嫩，吸附麻辣湯汁挺不錯的~

不吃辣的朋友，小米推薦起司牛奶鍋(200元)附一顆雞蛋

內容物：豬肉片、蝦子、蛤蜊、高麗菜、金針菇、玉米、蒟蒻、豆皮、蛋餃、冬粉和5種火鍋料。

湯底有濃郁的奶香，喝起來甜甜的，大小朋友都會很喜歡

豬梅花肉片帶點油花，吃起來也是Q嫩的口感。

起司融化後，鹹香的風味加上甜甜的湯頭，小彤超喜歡的

食材很豐富，女生吃完這一鍋真的很飽喔！

湯滾後將雞蛋打進鍋裡，就變成雞蛋牛奶鍋，給小朋友吃很有營養~

冬粉吸飽湯汁真的好好吃，再特別提一下玉米真的很甜。

特色鍋物蒜頭雞腿鍋(235元)，蒜頭給得很大方，老闆說希望客人能吃爽爽

滿滿的蒜末搭配店家自己熬煮的蔬菜大骨湯真的很對味喔！

內容物：雞腿、蛤蜊、凍豆腐、中華豆腐、高麗菜、金針菇、玉米、蒟蒻、豆皮、冬粉和5種火鍋料。

豐盛的食材加上蒜頭煮出來的湯頭真的很甜，喜歡這一味的朋友不能錯過

加上整隻的無骨雞腿，是好喝又補身體的火鍋喔

喜歡帶點辣味的朋友可以點剝皮辣椒雞腿鍋(235元)，老闆給料一點也不手軟

內容物：雞腿、剝皮辣椒、蛤蜊、凍豆腐、中華豆腐、高麗菜、金針菇、玉米、蒟蒻、豆皮、冬粉和5種火鍋料。

湯頭多了剝皮辣椒的甜味，滋味更甜美了

吃膩麻辣鍋、海鮮火鍋的朋友想換個口味，不妨嚐嚐蒜頭雞腿或剝皮辣椒雞腿等特色鍋物喔

波波蛤蜊鍋(230元)點給老公吃很補

內容物：豬肉片、蛤蜊*20、凍豆腐、中華豆腐、高麗菜、金針菇、玉米、蒟蒻、豆皮、冬粉和5種火鍋料。

蛤蜊有20顆，大概中等尺寸，跟50元硬幣差不多大喔

湯頭海味十足，尤其是蛤蜊肉質很鮮甜

以上是我們的心得分享，麻佬二手作麻辣鍋是台南超人氣的小火鍋，平價份量又多

特別推薦第一次來的朋友點麻辣牛腱鍋、起司牛奶鍋，還有剝皮辣椒雞腿、蒜頭雞腿鍋表現都很不錯

喜歡平價小火鍋的朋友在新豐又多個選擇囉！

👉麻佬二手作麻辣鍋-新豐店營業時間地址

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🌟店家資訊：麻佬二手作麻辣鍋-新豐店

🏠地址：新竹縣新豐鄉新興路163之3號1樓

☎電話：03 559 0558

⏰營業時間：11:00–22:30

粉絲團：麻佬二手作麻辣（新竹新豐店）

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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