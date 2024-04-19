竹北新開幕了一家「烤蚵吃到飽」！

位於縣政九路的胃擠百蚵，主打烤蚵吃到飽只要399元/人（每人送一份肉盤)，使用新鮮帶殼鮮蚵以炭火直烤

加上每盤只要50元起肉品、海鮮、蔬菜等多種食材，

喜歡吃燒烤海鮮配酒的朋友，來這邊可以吃很爽

到底有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

PS.吃蚵吃到飽限制兩小時， 吃其他食材暫時沒有限制時間 。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉胃擠百蚵位置及停車方式

*******************

胃擠百蚵位於縣政九路上，開車的朋友可以停在家樂福停車場再走過來，提醒喝酒的朋友要坐車前來啦

👉胃擠百蚵環境介紹

*******************

用餐空間寬敞，有6-8人的座位，人多人少來用餐都不是問題

另有可容納約20位的大包廂，1人低消1000元（至少要4人消費才可以訂包廂），就可以來邊吃燒烤、邊歡唱喔 記得要提前訂位唷！

👉胃擠百蚵菜單目錄搶先看

*******************

店家主打烤蚵吃到飽只要399元/人，使用每日產地直送的新鮮帶殼鮮蚵，大方地讓客人隨便吃

店員補貨挺快的，整籃倒進去超豪邁的！

PS. 每人還會送一份免費肉盤。

免費送的肉盤可以選牛或非牛(一人一盤)

好兄弟韋樂夾的超開心~

炸物、滷肉飯也提供自助取用吃到飽喔！

半肥瘦的滷肉鹹香入味，淋在白飯上挺好吃的

老闆炒的小魚乾辣椒不容錯過，有辣勁又有香氣，搭配肉品一起吃超過癮的。

冷熱飲品、泰國明果冰淇淋一樣也吃到飽

另可單點啤酒、汽水搭配啦！

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

冰箱內有免費的水果和生菜，沙拉則是50元/盤。

除了烤蚵吃到飽，想要吃其他肉品、海鮮可以到冰箱自行取用~

以盤計價，最便宜的只要50元，最貴的也才120元超划算的

像是雞腿、雞翅膀只要50元

特選牛五花、低脂牛、帶骨牛小排、羊小排、鮮蝦通通只要120元。

海鮮最低50元起。

來這邊想吃豪華還是精緻任君選擇啦

👉胃擠百蚵用餐心得分享

*******************

來開動吧！

今天跟小結巴、韋樂和Kelly來吃蚵補身體，當然要擺滿一桌，烤蚵吃爽爽啦

燒烤使用炭火直烤，而且炭火溫度夠高，烤好一盤蚵大概5分鐘左右還挺快的，大家不用擔心來不及烤

木炭不夠可以請店家補喔。

先來看看鮮蚵的品質吧，吃到飽當然要來上兩大盤吃個爽

建議大家烤到殼有打開就可以享用。

大概5~7分熟左右，蚵仔不會烤得乾乾的，肉質挺肥美的，有汁的甜

蚵仔有大有小，不過出現肥蚵機率蠻高的，反正是吃到飽，烤到爽為止啦！

大家吃蚵吃不停超補的~

小米吃了一大桶的蚵仔，回家可以嘿嘿嘿… (謎之聲:小米不要歪樓喔 )

除了鮮蚵以外，其他肉品、海鮮和蔬菜單點每盤只要50元起，真的很親民

雞翅膀(50元/盤)有黑胡椒調味，烤至金黃酥脆很下酒喔

小雞腿(50元/盤)醃漬挺入味的，偏重口味。

50元還有花枝、小章魚、玉米、香菇等等，想吃豪華或經濟任君選擇

雞軟骨(80元/盤)不是只有軟骨喔，吃得到嫩嫩肉和軟骨的脆度，小米挺推薦的

牛肋條也是80元/盤。

扇貝也只要80元/盤，真的好親民

烤至湯汁滾起來就可以吃了！扇貝肉質挺鮮甜的~

柳葉魚(80元/盤)也很推薦，肚子超爆蛋的，烤至金黃酥脆，鹹香鮮甜超下酒的

蛤蠣一樣80元/盤，份量挺多的，湯頭很鮮甜，今天吃蚵又吃蛤蠣超補的

孔雀貝(80元/盤)。這個是還好……

特選牛五花(120元/盤)油花較多，油脂甘甜，建議搭配辣椒一起吃

不愛吃肥肉的朋友可以選擇低脂牛(120元/盤)，搭配辣椒一起吃很不錯喔。

豬五花(120元/盤)，肉品的品質覺得對得起這個價格了

牛小排(120元/盤)。

白蝦(120元/盤)還挺多的，而且挺新鮮喔！

以上是我們的心得分享，胃擠百蚵的烤蚵吃到飽只要399元/人，掌握好火侯烤出來的鮮蚵挺肥美多汁的

其他肉品、海鮮價格在50-120元之間，品質有對得起這個價格啦！喜歡吃烤蚵、平價燒肉的朋友不妨嚐看看~

👉胃擠百蚵營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：胃擠百蚵

🏠地址：新竹縣竹北市縣政九路36號

☎電話：03-6568863

⏰營業時間：每週一公休

平日18:00-23:00,假日12:00-23:00 （全日無休）

粉絲團：胃擠百蚵

➡️現金交易/可刷信用卡/一成清潔費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我