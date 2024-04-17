【新竹食記】麵容餃好(新竹龍山店)

在新竹逛完了好市多是不是常常煩惱要吃什麼？附近的麵容餃好是個不錯的選擇，這間在新竹和苗栗有多間分店，水餃是店內必吃，並使用2016年國宴指定的栗園米食粄條，口感滑嫩Q彈，內用還能暢飲香甜的青草茶，大推阿！

開車可停慈雲路停車場或好市多停車場，步行約3~5分鐘。

▲麵容餃好位在獨棟透天一樓店面，門口使用木質裝潢讓整體質感提升不少。

▲麵容餃好菜單：有水餃類、麵類、飯類和各式小菜滷味，價格都在50元上下CP值頗高。

▲小菜都在小菜區架子上可自行取用，如果能加個玻璃罩會更衛生些。

▲店內用餐空間適中，整體氛圍營造得不錯不會有壅擠的感覺。

▲店內的仙草茶是每天限量供應，喝起來有濃濃的仙草清香與微甜，整體比例非常棒忍不住偷偷續了好幾杯。

▲煙燻豬耳朵 43元：豬耳朵肉質軟嫩，軟骨的部分也能輕鬆咬斷，吃起來有淡淡的煙燻香氣，嚼在嘴中越嚼越香。

▲麻油粉肝 53元：豬肝則是使用常見的麻油調味，吃一口濃郁的麻油香氣在嘴中散開很迷人阿！

▲蒜味海帶絲 43元：海帶的份量頗多，吃起來有微微的脆度，蒜香的味道不明顯，是個搭配肉類不錯的小菜。

▲國宴乾板條 56元：配菜為豆芽和韭菜，粄條使用2016國宴指定的栗園米食板條，口感Q彈滑嫩，搭配店家特製油蔥酥特調醬料非常夠味，唯一缺點就是份量有點少吃不過癮阿！

▲香蔥拌麵 53元：麵條使用較粗的黃麵條，麵條勁道十足保有彈牙口感，配上油蔥酥和豆芽、韭菜，光拌開來就香氣十足，粄條和乾麵都優秀。

▲古早味肉燥飯 65元：肉燥飯使用黃金泡菜和半熟蛋搭配，肉燥是黑豬肉製作品質非常棒，醬汁口感偏淡，將蛋黃弄破拌到飯中一起吃絕對是老饕的專業吃法。

▲韭菜水餃 70元：水餃一份有10顆，屬於厚皮的，水餃內塞了滿滿的餡料頗有重量。

▲內餡的韭菜比例比豬肉多些，吃起來有清脆的口感，內餡本身就很夠味不沾醬也很好吃！

雞蛋糕短評：內用空間新穎乾淨，水餃很大顆內餡塞得非常飽滿，粄條口感Q彈醬汁夠味，肉燥飯就相對普通了些，內用可免費享用仙草茶。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★☆



【麵容餃好新竹龍山店美食資訊】

地址：新竹市東區龍山西路36號

電話：035772019

官網：facebook

營業時間：11:00–14:30、17:00–20:30 (周二公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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