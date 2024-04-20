「麵向樂食」是網友號稱新竹新生代很頂的滷肉飯

聽到好吃的滷肉飯，小米當然要來吃看看~

中午用餐時段人潮滿滿，雖然地處比較偏僻的地方，卻深受附近上班族朋友喜愛

到底有哪些好料？快跟著小米一起去看看吧。

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👉麵向樂食位置及停車方式

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麵向樂食位於埔頂路上，就在龍山文化大鎮前，也是在小米家附近耶！

👉麵向樂食環境介紹

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內用空間屬於乾淨明亮的小吃店格局，人多的話需要併桌喔

最裡面還有一間房間供客人用餐。

點餐要用手機掃QR code點餐~

👉麵向樂食菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

有滷肉飯、控肉飯、麵食、小菜、湯品等餐點。

👉麵向樂食用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤來吃我們喜愛的滷肉飯，小米有忍住沒有手滑太多

特別推薦店家炒的辣椒醬，有香又夠辣，愛吃辣的朋友記得嚐看看~

滷肉飯/小+半熟荷包蛋(50元)，滷肉飯就是要加荷包蛋才完美

金黃色的滷肉是我們喜歡偏肥的類型，口味上不會太甜，屬於鹹香微甜口味，而且充滿了膠質的口感

配上粒粒分明而且很飽滿的米飯，每一口都可以感受膠質的黏牙，真的很過癮

半熟蛋液流到白飯上，口感更滑溜~

老陳『控肉菜飯』(120元)，控肉如果沒有特別指定，應該是半肥瘦的控肉

小米下次想要跟老闆說來個肥一點的控肉 XD

肥肉的部分口感比較嫩，有膠質的甘甜很下飯，瘦肉的部位口感偏柴一點~

如果喜歡吃比較嫩的控肉飯的朋友，可以跟老闆詢問看看可不可以要肥一點的控肉

蛋酥扁魚『白菜魯』(40元)滷製很入味，有小米愛吃的豬皮、豆皮、大白菜等食材。

白菜滷很香，還有白菜煮出來的甜味及扁魚的香氣，真的很下飯喔

紅油抄手(70元)是小辣的口味，內餡以豬肉餡為主，外皮偏厚，屬於厚皮型的紅油抄手喔。

老闆我都要『綜合湯』(80元)很豐盛，有貢丸、虱目魚丸、肉羹、骨仔肉等湯料

湯頭很甜美，肉羹跟骨仔肉都很嫩，加上虱目魚丸和貢丸真的很超值

中午點一碗滷肉飯搭配綜合湯真的吃超飽的啦！

記得沾上有香又夠辣的辣椒。

小米看到菜單上不是每天都有的老陳的土豆『炸花生』(50元)，當然要點一下

炸花生真的很對小米的胃，花生的甜香配上鹽巴的鹹香，又有脆度，多買幾盒回家配酒很爽喔

以上是我們的心得分享，麵向樂食的滷肉飯真的符合網友所說的很頂

偏鹹香充滿膠質的滷肉，不愛吃太甜滷肉飯的朋友必定要來吃喔！

👉麵向樂食營業時間地址

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🌟店家資訊：麵向樂食

🏠地址：新竹市東區埔頂路117號

☎電話：03 563 3222

⏰營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00 (週日公休)

粉絲團：麵向樂食 魯肉飯.小吃.滷味

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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