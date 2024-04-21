這間「東吼西手工鮮肉湯包」是竹東市場傳說中的爆汁鮮肉湯包
最近小米蒐集了很多湯包店，準備要整理懶人包給大家參考~
喜愛湯包的朋友，快跟著小米一起去看看吧。
合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問
*******************
👉閱讀很方便
*******************
👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)
新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)
歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore
👉東吼西手工鮮肉湯包-位置及停車方式
*******************
東吼西手工鮮肉湯包位於竹東市場客家傳統市集最後方。
開車的朋友可以停在竹東信義立體停車場或白線路邊停車。
👉東吼西手工鮮肉湯包-菜單目錄搶先看
*******************
店家專賣手工湯包，每籠7顆，另有豆漿、奶茶、紅茶等飲品。
👉東吼西手工鮮肉湯包-用餐心得分享
*******************
手工湯包(70元/一籠)內用會用盤子盛裝，湯包的褶子很漂亮，看起來就像花朵一樣
搭配醬油和辣椒提味很不錯喔！
每一顆Size都不小
食用時要小心會爆汁喔，大家可以看小米拍的影片超爆汁的
外皮屬於薄皮，帶有嚼勁的口感，內餡以新鮮豬肉、蔥花為主。
肉餡帶一點肥肉口感較嫩，肉甜味挺不錯，加上蔥香，讓人吃完了還想再吃
辣椒不會太辣、有辣香，跟湯包搭配一起吃挺不錯的。
非基改豆漿(20元)分有糖和無糖，有糖的部分屬於微甜的口味，喝起來還好
以上是我們的心得分享，住在竹東或來竹東遊玩的朋友，早餐推薦給你們超爆汁的東吼西手工鮮肉湯包
👉東吼西手工鮮肉湯包-營業時間地址
*******************
🌟店家資訊：東吼西手工鮮肉湯包
🏠地址：新竹縣竹東鎮仁愛路372號
☎電話：0981 200 641
⏰營業時間：05:30–12:00(店休以臉書公告為主)
粉絲團：東吼西-手工鮮肉湯包
➡️現金交易/無收取服務費
👉竹北遠百吃什麼？➡️
2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)
👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉
新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)
👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘
新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)
（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
*******************
延伸閱讀:
新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包
延伸閱讀: