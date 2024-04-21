這間「東吼西手工鮮肉湯包」是竹東市場傳說中的爆汁鮮肉湯包

最近小米蒐集了很多湯包店，準備要整理懶人包給大家參考~

喜愛湯包的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

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👉東吼西手工鮮肉湯包-位置及停車方式

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東吼西手工鮮肉湯包位於竹東市場客家傳統市集最後方。

開車的朋友可以停在竹東信義立體停車場或白線路邊停車。

👉東吼西手工鮮肉湯包-菜單目錄搶先看

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店家專賣手工湯包，每籠7顆，另有豆漿、奶茶、紅茶等飲品。

👉東吼西手工鮮肉湯包-用餐心得分享

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手工湯包(70元/一籠)內用會用盤子盛裝，湯包的褶子很漂亮，看起來就像花朵一樣

搭配醬油和辣椒提味很不錯喔！

每一顆Size都不小

食用時要小心會爆汁喔，大家可以看小米拍的影片超爆汁的

外皮屬於薄皮，帶有嚼勁的口感，內餡以新鮮豬肉、蔥花為主。

肉餡帶一點肥肉口感較嫩，肉甜味挺不錯，加上蔥香，讓人吃完了還想再吃

辣椒不會太辣、有辣香，跟湯包搭配一起吃挺不錯的。

非基改豆漿(20元)分有糖和無糖，有糖的部分屬於微甜的口味，喝起來還好

以上是我們的心得分享，住在竹東或來竹東遊玩的朋友，早餐推薦給你們超爆汁的東吼西手工鮮肉湯包

👉東吼西手工鮮肉湯包-營業時間地址

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🌟店家資訊：東吼西手工鮮肉湯包

🏠地址：新竹縣竹東鎮仁愛路372號

☎電話：0981 200 641

⏰營業時間：05:30–12:00(店休以臉書公告為主)

粉絲團：東吼西-手工鮮肉湯包

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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