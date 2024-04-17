苗栗超過70年老店美食【湯家大肉圓】，軟糯Q彈的大肉丸一顆只要40元

獨特的韭菜醬油讓人一吃就難忘，除了肉丸，還有肉羹及熱狗可以一併吃起來！

炎炎夏日也可以來吃冰，湯家大肉圓也有販賣冰品，四果冰、仙草冰、豌豆冰等均一價50元

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湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗栗老店美食!

身為苗栗人說起來有點慚愧

因為我也是直至今日才知道湯家大肉圓的存在，之前來都是吃水晶餃

水晶餃也是苗栗知名的美食小吃， 阿蘭姊小吃店 及江技舊記生意特別好

ADD:苗栗縣苗栗市中山路713號

TEL:03 737 4590

營業時間:08:00-17:00 (週二公休)

湯家大肉圓在中山路上，一旁就是南苗市場

生意很不錯，無論內用或是外帶都是排隊點餐！

除了那一大鍋炸肉丸很吸睛外，肉羹也很吸引人

滿滿的料特別誘人！

這裡的肉丸特別的白胖圓滾，跟外面的肉圓不太一樣

油鍋內除了大肉丸外，還有一條一條的熱狗

湯家大肉圓販賣的品項也很簡單，就是肉丸、肉羹及熱狗，一份都是40元

另外還有夏季賣的椰果冰、仙草冰、鳳梨冰、花生冰、四果冰、彎豆冰都是50元

以及冬季紅豆湯40元

牆面上有價格表

用餐空間分為左右兩邊，都是小桌面的四人桌

我們來的時候桌面上都是餐畢後的碗，店家忙碌到還沒時間整理

肉丸

很大顆的肉丸，每碗皆附上兩支叉子

原本我以為是因為我們有帶小朋友所以多給

後來發現真的要用兩支才方便吃

醬汁很特別

是韭菜醬油，跟一般的肉圓醬汁完全不同

因為是醬油，所以口味上會比較偏重些

獨特的醬汁，喜歡鹹香口感及韭菜香氣的會很喜歡

但應該也是會有人吃不習慣

皮厚紮實，糯嘰嘰的口感喜歡有嚼感的人會很愛

內餡有塊狀豬肉、筍丁等

桌上有辣椒，推薦可以加辣椒增加風味，辣椒不會太辣

肉羹

羹的用料很實在，但口感上偏濃稠

就是勾芡很多很多那種，很多人應該會不太習慣

熱狗

跟一般人想像中的熱狗不同

比較像是別人口中的黑輪條

淋上的也是韭菜醬油

飄香70年以上的大肉丸，軟糯的口感、獨特的韭菜醬油

是苗栗知名排隊美食，有機會你也可以來吃看看合不合胃口！

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