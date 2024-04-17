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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗栗老店美食!

湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗栗老店美食!

2024-04-17 12:10:00 靜怡＆大顆呆 人氣：119
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2203篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：苗栗縣 > 苗栗市

造訪商家：湯家肉圓
phone037-367331
place苗栗縣苗栗市中山路713號
作者本次評價：
3.60
美味度
3.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.50
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湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗

苗栗超過70年老店美食【湯家大肉圓】，軟糯Q彈的大肉丸一顆只要40元

獨特的韭菜醬油讓人一吃就難忘，除了肉丸，還有肉羹及熱狗可以一併吃起來！

炎炎夏日也可以來吃冰，湯家大肉圓也有販賣冰品，四果冰、仙草冰、豌豆冰等均一價50元

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湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗栗老店美食!

湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗

身為苗栗人說起來有點慚愧

因為我也是直至今日才知道湯家大肉圓的存在，之前來都是吃水晶餃

水晶餃也是苗栗知名的美食小吃，阿蘭姊小吃店江技舊記生意特別好

湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗ADD:苗栗縣苗栗市中山路713號

湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗TEL:03 737 4590

湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗營業時間:08:00-17:00 (週二公休)

湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗

湯家大肉圓在中山路上，一旁就是南苗市場

生意很不錯，無論內用或是外帶都是排隊點餐！

湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗

湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗

除了那一大鍋炸肉丸很吸睛外，肉羹也很吸引人

滿滿的料特別誘人！

湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗

這裡的肉丸特別的白胖圓滾，跟外面的肉圓不太一樣

油鍋內除了大肉丸外，還有一條一條的熱狗

湯家大肉圓販賣的品項也很簡單，就是肉丸、肉羹及熱狗，一份都是40元

另外還有夏季賣的椰果冰、仙草冰、鳳梨冰、花生冰、四果冰、彎豆冰都是50元

以及冬季紅豆湯40元

牆面上有價格表

湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗

湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗

用餐空間分為左右兩邊，都是小桌面的四人桌

我們來的時候桌面上都是餐畢後的碗，店家忙碌到還沒時間整理

湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗

肉丸

很大顆的肉丸，每碗皆附上兩支叉子

原本我以為是因為我們有帶小朋友所以多給

後來發現真的要用兩支才方便吃

湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗

醬汁很特別

是韭菜醬油，跟一般的肉圓醬汁完全不同

因為是醬油，所以口味上會比較偏重些

獨特的醬汁，喜歡鹹香口感及韭菜香氣的會很喜歡

但應該也是會有人吃不習慣

湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗

皮厚紮實，糯嘰嘰的口感喜歡有嚼感的人會很愛

內餡有塊狀豬肉、筍丁等

桌上有辣椒，推薦可以加辣椒增加風味，辣椒不會太辣

湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗

肉羹

羹的用料很實在，但口感上偏濃稠

就是勾芡很多很多那種，很多人應該會不太習慣

湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗

熱狗

跟一般人想像中的熱狗不同

比較像是別人口中的黑輪條

淋上的也是韭菜醬油

湯家大肉圓 ❙ 一顆40元的大肉丸、熱狗，獨特的韭菜醬汁，苗

飄香70年以上的大肉丸，軟糯的口感、獨特的韭菜醬油

苗栗知名排隊美食，有機會你也可以來吃看看合不合胃口！

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文章標籤
湯家大肉圓 苗栗美食 苗栗肉圓 苗栗老店 苗栗必吃
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