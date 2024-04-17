答應家中孩子下次放假要一起到山上出遊，卻不知道要怎麼安排行程嗎？快開車來到苗栗露營地來場家庭旅遊吧！在這裡，除了自己搭建帳篷外，有了方便又豪華的露營車，讓你親近自然又不必忙手忙腳。許多苗栗營地還有提供超好玩的戲水設施和生態體驗課程，心動了嗎？那就跟著AsiaYo一起來看看這些特別精選的苗栗露營區吧！
🐱苗栗懶人露營&露營車推薦
山川密境露營區｜親子友善、山林戲水池、沙坑
營地特色
🐱山川秘境露營區的villa露營車擁有五星飯店等級的房間及衛浴設備外，每間房還配有獨享兒童泳池和超大的活動草皮，來到這裡完全不用怕孩子無聊~
🐱戶外游泳池／兒童遊戲區／公共溜滑梯／免費停車場
💡附近地標：桂花巷 - 2031 公尺、南庄國中 - 2075 公尺
💡立即預訂：👉 山川密境露營區
赫利豐岳露營區｜豪華星球帳、可愛動物近距離互動
營地特色
🐱赫利豐岳露營區最主打的特色就是能讓來露營的朋友們和營區的可愛動物們互動，入住外觀超特別的豪華星球帳時，也可以偷偷的在旁邊觀察動物們的生活喔！
🐱寵物友善／兒童遊戲區／兒童戲水池／可供裝備租借
💡附近地標：蘇維拉莊園 - 186 公尺、南庄國中 - 780 公尺
💡立即預訂：👉 赫利豐岳露營區
🐱苗栗熱門營地營位推薦
英台牧場露營區｜油桐花秘境
營地特色
🐱英台牧場露營區內生態非常豐富，來到這裡一定要參加由園區主人特別舉辦的生態導覽活動，運氣好的話還有機會欣賞苗栗必看的油桐花和捕捉到隱身在樹幹上的獨角仙們。
🐱生態導覽活動／免費停車場
💡附近地標：苗栗功維敘隧道 - 754 公尺、苗栗火車站 - 1149 公尺
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南洋62之森｜DIY 體驗活動、賞螢火蟲
營地特色
🐱來到南洋62之森之前，一定要記得帶上自己的泳具！園區內有一個超大的滑水道，游泳池的水還是引自一旁乾淨的溪水。如果想要參與其他活動，園區內的手作體驗和獵人學校課程，也都非常受歡迎！
🐱寵物友善／卡拉OK／公共溜滑梯／兒童戲水池
地標：桂花巷 - 2779 公尺、南庄老街 - 2853 公尺
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雲彩露營屋｜寵物友善、免費烤肉場地/設備
營地特色
🐱即便位在高海拔山林，但雲彩露營屋竟然擁有小廚房、乾溼分離浴室還有免費的烤肉場地和設備，而且園區內的各個露營屋不管怎麼拍都超級好看，非常推薦網美們都一定要來這裡！
🐱免費烤肉場地及設備／寵物友善／桌遊／麻將出借
💡附近地標：南庄國中 - 3720 公尺、蘇維拉莊園 - 4135 公尺
💡立即預訂：👉 雲彩露營屋
👀 查看更多苗栗露營
看完今天的精選苗栗露營區介紹後，是不是發現自己還想再多了解苗栗一點點？如果下次還想再安排一場苗栗之旅，推薦能到苗栗泰安溫泉旅館泡湯放鬆，或是也能到AsiaYo上查看更多超熱門的苗栗飯店。
🐱延伸閱讀
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苗栗縣南庄鄉TOP5親子必來/寵物友善的高評價苗栗露營區，欣賞五月雪.歡唱KTV.超嗨BBQ體驗來到苗栗營地全都有！
2024-04-17 14:35:00 ㄟ柚の旅遊日誌 人氣：109
窩客好文
發表篇數：145篇
文章類別：旅遊-旅宿開箱
縣市地區：苗栗縣 > 南庄鄉
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