台北中山區美食，新開幕的
【嗯雞刀 正成都串串香】
充滿霓虹燈光港式復古的用餐環境，
食材新鮮，鍋底香辣，
香噴噴又有趣的串串火鍋，
先選擇湯底，再決定辣度，
40種以上串串香辣美味，
串串通通$10元/串，選擇蠻多，
涮麻辣或白湯都好吃！
【嗯雞刀 正成都串串香】
- 地址：台北市中山區民生東路一段37號
- 捷運：中山國小站2號出口 / 雙連站，步行8分鐘
- 電話：02-25367701
- 營業時間：12:00-05:00
- FB：嗯雞刀成都串串香-麻辣火鍋
▼紅紅火火的牆壁+紅黃藍綠的霓虹，
牆面還有中國國粹-麻將的圖案，
是一處充滿港式復古的用餐空間。
【嗯雞刀 菜單】
-鍋底：共4款，可做鴛鴦鍋。
-肉品、海鮮、菇類、丸類、漿類、蔬菜…等。
-冰箱串串葷素均$10元/1串。
✔️開瓶費$200/瓶
✔️需另加10%服務費
▶️ (嗯雞刀 菜單)
▼每天新鮮現串的，
牛肉和蔬菜、火鍋料選擇不少，
還有許多啤酒可搭配。
▼油碟醬料這樣用
【特級四川麻辣/豚骨鴛鴦鍋】$460/3~4人
- 特級四川麻辣鍋
- 豚骨鴛鴦鍋
▼「特級四川麻辣鍋」：
正宗成都口味，內含鴨血、豆腐
▼「豚骨白鍋」：
單喝起來，清香不油膩，
吃串串我個人是推薦選一鍋麻辣，
再加上一鍋能喝的白湯，
吃起來不用客氣也舒服！
▼稍待一下，菜品就通通上齊了！
▼喜歡什麼就通通拿上，
反正一串才10元。
▼吃串串就是不要客氣了，
把所有都丟下鍋才是王道吃法，
等到煮熟一串一串根本停不下來。
【美國牛五花】$230
除了串串，再加點肉品來涮涮，
飽足感跟爽度都加倍！
▼【油條】$50
▼放點蔬菜更均衡！
▼【高麗菜】$80
▼【大陸妹】$80
《蛋寶543》
第一次在台灣吃這種串串火鍋，
【嗯雞刀正宗成都串串香】
香噴噴又有趣的火鍋，
兩款鍋底湯頭滋味都蠻棒的，
串串入鍋涮後也是麻辣有味，
好吃是好吃，但吃完不知怎地有點空虛…
(可惜的是醬料區沒啥選擇，沒拍到😅)
買單小貴吧，但偶爾吃吃還行，
推薦給大家~~！
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