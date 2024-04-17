台北中山區美食，新開幕的

【嗯雞刀 正成都串串香】

充滿霓虹燈光港式復古的用餐環境，

食材新鮮，鍋底香辣，

香噴噴又有趣的串串火鍋，

先選擇湯底，再決定辣度，

40種以上串串香辣美味，

串串通通$10元/串，選擇蠻多，

涮麻辣或白湯都好吃！

【嗯雞刀 正成都串串香】

地址：台北市中山區民生東路一段37號

捷運： 中山國小站 2號出口 / 雙連站 ，步行8分鐘

電話：02-25367701

營業時間：12:00-05:00

FB： 嗯雞刀成都串串香-麻辣火鍋

▼紅紅火火的牆壁+紅黃藍綠的霓虹，

牆面還有中國國粹-麻將的圖案，

是一處充滿港式復古的用餐空間。

【嗯雞刀 菜單】

-鍋底：共4款，可做鴛鴦鍋。

-肉品、海鮮、菇類、丸類、漿類、蔬菜…等。

-冰箱串串葷素均$10元/1串。

✔️開瓶費$200/瓶

✔️需另加10%服務費

▶️ (嗯雞刀 菜單)

▼每天新鮮現串的，

牛肉和蔬菜、火鍋料選擇不少，

還有許多啤酒可搭配。

▼油碟醬料這樣用

【特級四川麻辣/豚骨鴛鴦鍋】$460/3~4人

特級四川麻辣鍋

豚骨鴛鴦鍋

▼「特級四川麻辣鍋」：

正宗成都口味，內含鴨血、豆腐

▼「豚骨白鍋」：

單喝起來，清香不油膩，

吃串串我個人是推薦選一鍋麻辣，

再加上一鍋能喝的白湯，

吃起來不用客氣也舒服！

▼稍待一下，菜品就通通上齊了！

▼喜歡什麼就通通拿上，

反正一串才10元。

▼吃串串就是不要客氣了，

把所有都丟下鍋才是王道吃法，

等到煮熟一串一串根本停不下來。

【美國牛五花】$230

除了串串，再加點肉品來涮涮，

飽足感跟爽度都加倍！

▼【油條】$50

▼放點蔬菜更均衡！

▼【高麗菜】$80

▼【大陸妹】$80

《蛋寶543》

第一次在台灣吃這種串串火鍋，

【嗯雞刀正宗成都串串香】

香噴噴又有趣的火鍋，

兩款鍋底湯頭滋味都蠻棒的，

串串入鍋涮後也是麻辣有味，

好吃是好吃，但吃完不知怎地有點空虛…

(可惜的是醬料區沒啥選擇，沒拍到😅)

買單小貴吧，但偶爾吃吃還行，

推薦給大家~~！

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