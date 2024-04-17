▼如果你吃過大溪鎮上的起源始祖「乾麵居」

那這裡你肯定也會喜歡《一私麵宅(大溪店)》

別家連鎖店的烹飪技巧

或者味道怎樣我不知道

但，吃過「乾麵居」的朋友，一私麵宅(大溪店)是老闆的兒子媳婦開的

所以”美味”與”口感”皆有傳承下去，可以安心放心大膽的踏進來吃喔!!

再者， #食尚玩家 也來採訪過幾次(背書?!)，你們別觀望了，快來品嚐唄!!

一私麵宅(大溪店)雖然是家麵店，

卻裝潢的很文青&比較偏日系風格

店裡很明亮 、環境整潔舒適。

外帶的品項與價格

還有這個 贈品袋子(保冷袋)

▼ 店內的主打商品or熱賣品

會在店門口以布條、”扛棒”(看板)特別的展示。

店門口這個摩艾，店長常常在幫他換髮型

安琪拉 偏愛 他這款類似黑人的造型，So Q

話不多說，來去享用美食啦!!!!!!!!!!

※目前已調漲，此價格僅供參考

▼我就分享二次去插旗、有吃到的品項嘿!!

滷肉飯聽說是家傳的滷汁燉滷的，

個人覺得肥瘦均勻、有膠質的口感，入口即化啦

▼幾乎每桌必點的滷味 是用特調的中藥滷包和完美比例的醬油滷製，

略帶有淡淡的中藥香，能吃得到食材等原味(有的人會吃不慣這種口味)

▼【餛飩湯】是加九層塔喔!!

※聽說一私麵宅(大溪店)湯頭都是以柴魚片、菜頭…等原型食材熬製的，難怪清爽回甘，有別於傳統的大骨湯，加上九層塔，這口感我真形容不來，想知道的自己來喔!!

後來再訪時，我就沒創意的點了【餛飩麵】

▼絕對要來一杯 【古早味紅茶】必喝必點!!

▼【滷大腸】比一般市售顏色黑，因為有中藥滷汁啊!!

※大腸應該洗的很乾淨(?!)、沒有大腸的臭味(給讚)、滷得蠻夠味der、薑絲、香菜爆炸多(我超愛)，有不一樣的層次口感。

【豬肝湯】 加九層塔，已經很特別

※我還加麵吃=豬肝麵

安琪拉 個人覺得豬肝處理適宜、沒有腥味、吃起來軟嫩鮮香

湯頭清新順口好喝、薑絲和酒的比例有提鮮到，非常不錯

總結：對我來說一私麵宅(大溪店)是非常在地的小店，生意很好、價格適中，用餐環境和服務不錯，餐點整體調味都有一定的水準、香菜控薑絲控九層塔控(因為真的給很多 )肯定會很喜歡的特色店， 安琪拉 不藏私推薦給大家。

一私麵宅(大溪店)

地址：桃園市大溪區新興街9號

電話號碼：03-3801401

營業時間：未知-未公開-詢問店家