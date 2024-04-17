▼如果你吃過大溪鎮上的起源始祖「乾麵居」
那這裡你肯定也會喜歡《一私麵宅(大溪店)》
別家連鎖店的烹飪技巧
或者味道怎樣我不知道
但，吃過「乾麵居」的朋友，一私麵宅(大溪店)是老闆的兒子媳婦開的
所以”美味”與”口感”皆有傳承下去，可以安心放心大膽的踏進來吃喔!!
再者， #食尚玩家 也來採訪過幾次(背書?!)，你們別觀望了，快來品嚐唄!!
一私麵宅(大溪店)雖然是家麵店，
卻裝潢的很文青&比較偏日系風格
店裡很明亮、環境整潔舒適。
外帶的品項與價格
還有這個贈品袋子(保冷袋)
▼店內的主打商品or熱賣品
會在店門口以布條、”扛棒”(看板)特別的展示。
店門口這個摩艾，店長常常在幫他換髮型
安琪拉偏愛他這款類似黑人的造型，So Q
話不多說，來去享用美食啦!!!!!!!!!!
※目前已調漲，此價格僅供參考
▼我就分享二次去插旗、有吃到的品項嘿!!
滷肉飯聽說是家傳的滷汁燉滷的，
個人覺得肥瘦均勻、有膠質的口感，入口即化啦
▼幾乎每桌必點的滷味是用特調的中藥滷包和完美比例的醬油滷製，
略帶有淡淡的中藥香，能吃得到食材等原味(有的人會吃不慣這種口味)
▼【餛飩湯】是加九層塔喔!!
※聽說一私麵宅(大溪店)湯頭都是以柴魚片、菜頭…等原型食材熬製的，難怪清爽回甘，有別於傳統的大骨湯，加上九層塔，這口感我真形容不來，想知道的自己來喔!!
後來再訪時，我就沒創意的點了【餛飩麵】
▼絕對要來一杯【古早味紅茶】必喝必點!!
▼【滷大腸】比一般市售顏色黑，因為有中藥滷汁啊!!
※大腸應該洗的很乾淨(?!)、沒有大腸的臭味(給讚)、滷得蠻夠味der、薑絲、香菜爆炸多(我超愛)，有不一樣的層次口感。
【豬肝湯】加九層塔，已經很特別
※我還加麵吃=豬肝麵
安琪拉個人覺得豬肝處理適宜、沒有腥味、吃起來軟嫩鮮香
湯頭清新順口好喝、薑絲和酒的比例有提鮮到，非常不錯
總結：對我來說一私麵宅(大溪店)是非常在地的小店，生意很好、價格適中，用餐環境和服務不錯，餐點整體調味都有一定的水準、香菜控薑絲控九層塔控(因為真的給很多)肯定會很喜歡的特色店，安琪拉不藏私推薦給大家。
一私麵宅(大溪店)
地址：桃園市大溪區新興街9號
電話號碼：03-3801401
營業時間：未知-未公開-詢問店家