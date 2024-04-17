中山站巷弄內的「一角鯨咖啡 Monodon Coffee」，真的是最近喝到的西西里咖啡中極度優秀的咖啡廳，味道非常棒外，環境也很舒適，老闆應該是很喜歡鯨魚，店裡不少跟鯨魚相關的佈置，裝潢帶著工業風格，不只咖啡好喝，布丁也非常好吃！

一角鯨咖啡 Monodon Coffee 營業資訊

一角鯨咖啡 Monodon Coffee

評分： / 4.8

/ 4.8 地址：台北市大同區赤峰街49巷10號( 地圖 )

電話：

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 11:00 – 19:00,

星期三: 11:00 – 19:00,

星期四: 11:00 – 19:00,

星期五: 11:00 – 19:00,

星期六: 11:00 – 19:00,

星期日: 11:00 – 19:00

星期一: 休息, 星期二: 11:00 – 19:00, 星期三: 11:00 – 19:00, 星期四: 11:00 – 19:00, 星期五: 11:00 – 19:00, 星期六: 11:00 – 19:00, 星期日: 11:00 – 19:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

一角鯨咖啡 Monodon Coffee 位置

一角鯨咖啡位於赤峰街巷弄內，經過很難不多看幾眼，其實本來沒有來一角鯨喝咖啡，只是無聊在附近繞一繞，看到這家咖啡廳看起來蠻有特色的，而且開的很大一間，查了一下評價很不錯就索性走進來喝一下咖啡，還好有走進來，不論咖啡跟布丁味道都一流。

一角鯨咖啡 Monodon Coffee 環境

裝潢帶著工業風格，很多金屬、玻璃還有以線條與燈光創造出大海的感覺，以冷色系為主，有寬闊的吧台區，座位蠻多的，而且很多香港客人喔！

一角鯨咖啡 Monodon Coffee 菜單

以咖啡為主，也有無咖啡因的飲料，有輕食佛卡夏跟鬆餅，也有甜點的選擇。一人低消一杯飲料，假日客滿時限時九十分鐘。

一角鯨咖啡 Monodon Coffee 餐點

西西里咖啡｜熱拿鐵

兩杯咖啡的味道其實都算好喝，尤其是西西里咖啡做得像是調酒一樣，杯緣還抹上鹽跟新鮮檸檬皮，喝起來有檸檬清香、酸甜，與咖啡的比例也調配得相當好，是喝完會印象非常深刻的好喝西西里咖啡，應該算是目前喝到的第一名。

焦糖脆脆布丁

焦糖布丁的味道非常香濃，有微苦焦糖香，布丁的蛋香味也很濃厚，鋪上的脆脆蛋白糖霜口感非常搭，布丁口感綿密，奶油的奶香濃郁而且不會膩口。

從甜點飲料一上桌嚐了第一口就驚呼連連，西西里、焦糖布丁都是令人非常滿意的味道，咖啡甜點控不能錯過！

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