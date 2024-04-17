彰化紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳｜彰化市火車站周邊美食老宅風、童玩咖啡廳

說起彰化紅葉大旅社在彰化火車站前走過風華歲月的一家旅店，目前已改名為紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳，彰化火車站前的咖啡廳真的挺不錯，位在小西巷風華街上，這裏完全讓人墜入那歷史年代的風華，老宅風的咖啡廳保留大量的老旅社元素，讓人會想一訪再訪，這裡目前提供飲品與甜點，非假日來訪，也可以讓旅人們稍微休憩片刻呀！

紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳在哪？

從彰化火車站下來後直奔摩斯漢堡旁邊的巷弄就能輕鬆抵達紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳，上面的招牌是紅葉大旅社，不要懷疑就在這裡呀！

紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳小故事

蘇氏家族於小西街區從1960年代即開始經營旅社，早期彰化市區最早開發的地區便是火車站附近，彰化火車站這裡的街區也有很多的家族一起生活，紅葉大旅社整棟建築物外觀並無變化，裏面也稍微整理有變動，在頂樓可以看見整條小西風華之美，不過現在已經無法上去欣賞美景囉！在紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳小故事前身是紅葉食趣，二樓無開放。

推開紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳小故事的大門最先映入的是光影，時光輪轉這裡瞬間變成了50-60年代的復古氛圍，老舊的櫃檯、樓梯旁的紅色手扶梯都訴說著這里的歷史背景～

紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳的光影滿滿，隨著長針與短針的行走，變幻無窮的光影也在我們眼前做出很多不同面貌～

搭襯童玩的世界讓紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳變的很有趣

我很喜愛這樣的氛圍，從2015年來訪過對於這裡一直是喜愛不已，看過頂樓小西風華，也因為紅葉食趣開業也偶爾來訪，去年則與朋友一起來紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳～開心。

紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳洗石子上的陳列物，木窗、復古燈，都會讓人流連忘返～每人低消一杯飲品，如果平日無人來訪也可以坐在這拍照～將最美的畫面留在記憶卡裡。

我們兩個女孩兒開心的在這吃吃美食，喝喝飲品真的好愉快啊！

我們點了燕麥拿鐵、北北卡藝妓、莓果巴斯克、焦糖布丁。

彰化美食推薦紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳是個很棒的地方，不僅距離彰化火車站很近，也可以讓人來走讀歷史，這天我們點了燕麥拿鐵、北北卡藝妓、莓果巴斯克、焦糖布丁，都很不錯，平日到這休憩片刻真棒！鄰近有彰化素食、阿璋肉圓、古月亭糯米炸、貓鼠麵、彰化肉圓、小時候大餅，都是很不錯的老店，有機會都可以在彰化吃美食。

紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳資訊

住址：彰化縣彰化市長安街100巷5號

營業時間：11:00-18:00（週三公休）

不開放訂位，客滿用餐時間限制100分鐘、低消一杯飲料