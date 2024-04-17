朋友說板橋竟然有一家CP值很高的 鐵板燒吃到飽 「水連鐵板燒」這次帶我來試試，
在這只要點200元經濟餐就可以有自助吧吃到飽，
像是櫻花蝦炒飯(每天限量)、炒麵、濃湯、飲料、咖啡、蛋糕、甜點甚至小美冰淇淋…等都吃到飽喔，
經濟餐的價格就跟很多平價鐵板燒價格差不多，
在這竟然有許多附餐可以吃到飽，
這麼划算的鐵板燒怎麼能不介紹給大家呢？！
我們這天到的時候大概是提早大約二十幾分鐘就排到第一位，
到了之後後面就有許多人默默排起隊了，
時間一到我們就進去開始吃但排隊的人不斷，
後面到的人就不用排隊只要先登記在外面等待即可，
趕快來介紹這麼划算的 鐵板燒吃到飽 吧～
水連鐵板燒 店家環境
▲ 吃完出來還是排了不少人，
不過我看大家平均吃飯大約就半小時，
所以輪的很快不用等太久～
▲ 店內雖然不大但都非常乾淨整潔
▲ 主要吃到飽的都在這個吧檯上
▲ 後來的人就先跟櫃台登記就可以在外面等待了
▲ 我覺得在吃鐵板燒的時候看師傅做菜也是種享受
水連鐵板燒 菜單價格
▲MENU(拍攝於2024/04/02，一切以店內現場為主喔！)
各種價格的餐都有就看大家想吃多少錢囉~
水連鐵板燒 餐點推薦
經濟餐：牛肉片(炒醬辣) NT.210 & 羊肉片(炒醬不辣) NT.220
牛肉片(炒醬辣) NT.210 & 羊肉片(炒醬不辣) NT.220
其實在點餐的時候就會發現店家其實很細心，
普通點餐頂多就是分量和加不加辣，
而他們家的點餐竟然有很多選擇，
像是數量、原味、清炒、炒醬、辣、不辣，
所以想要甚麼樣的口味就可以先畫上去然後先結帳，
師傅就會幫你炒想要的口味了；
朋友點的醬炒牛肉加辣超級下飯的，
這樣炒的牛肉香濃好吃又加上點睛一筆辣，
多配兩碗真的非常適合，
而我的醬炒羊肉也不錯喔，
羊肉嫩醬又濃真的也適合下飯，
還有普通鐵板燒都有的青菜和豆芽菜，
在炒之前師傅也會先詢問要不要加辣，
我個人覺得他們服務也是非常親切喔～
主要吧檯吃到飽部分(包括:甜湯、熱茶、櫻花蝦炒飯、白飯、炒麵、濃湯、清湯)
大部分的鐵板燒店最多只有湯和茶之類的可以喝到飽吧，
沒想到在這家那都只是基本的，
這裡還有櫻花蝦炒飯、炒麵、白飯、濃湯、清湯、甜湯都可以吃到飽，
而且這桌只不過是吃到飽的一部分，
接下來介紹更多的食物～
其他吃到飽部分（包括有飲料、咖啡、餅乾、甜點、蛋糕、冰淇淋）
沒想到他們竟然除了主食可以吃到飽，
甚至連飲料、咖啡、餅乾、甜點、蛋糕、冰淇淋這些都可以吃到飽，
這些食物雖然沒有大飯店那樣多，
但是這裡是鐵板燒真的是非常感人了，
他們連店內的音樂撥放的都是屬於陶冶身心的古典樂，
應該是讓店內的客人可以舒服的吃飯吧，
大家有空可以來試試看喔～
水連鐵板燒 店家資訊
水連鐵板燒
營業時間：11:00–14:30、17:00–21:00(週四公休)
店家電話：02 29746752
店家地址：22065新北市板橋區中山路一段269號
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