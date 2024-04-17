朋友說板橋竟然有一家CP值很高的 鐵板燒吃到飽 「水連鐵板燒」這次帶我來試試，

在這只要點200元經濟餐就可以有自助吧吃到飽，

像是櫻花蝦炒飯(每天限量)、炒麵、濃湯、飲料、咖啡、蛋糕、甜點甚至小美冰淇淋…等都吃到飽喔，

經濟餐的價格就跟很多平價鐵板燒價格差不多，

在這竟然有許多附餐可以吃到飽，

這麼划算的鐵板燒怎麼能不介紹給大家呢？！

我們這天到的時候大概是提早大約二十幾分鐘就排到第一位，

到了之後後面就有許多人默默排起隊了，

時間一到我們就進去開始吃但排隊的人不斷，

後面到的人就不用排隊只要先登記在外面等待即可，

趕快來介紹這麼划算的 鐵板燒吃到飽 吧～

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水連鐵板燒 店家環境

▲ 吃完出來還是排了不少人，

不過我看大家平均吃飯大約就半小時，

所以輪的很快不用等太久～

▲ 店內雖然不大但都非常乾淨整潔

▲ 主要吃到飽的都在這個吧檯上

▲ 後來的人就先跟櫃台登記就可以在外面等待了

▲ 我覺得在吃鐵板燒的時候看師傅做菜也是種享受

水連鐵板燒 菜單價格

▲MENU(拍攝於2024/04/02，一切以店內現場為主喔！)

各種價格的餐都有就看大家想吃多少錢囉~

水連鐵板燒 餐點推薦

經濟餐：牛肉片(炒醬辣) NT.210 & 羊肉片(炒醬不辣) NT.220

牛肉片(炒醬辣) NT.210 & 羊肉片(炒醬不辣) NT.220

其實在點餐的時候就會發現店家其實很細心，

普通點餐頂多就是分量和加不加辣，

而他們家的點餐竟然有很多選擇，

像是數量、原味、清炒、炒醬、辣、不辣，

所以想要甚麼樣的口味就可以先畫上去然後先結帳，

師傅就會幫你炒想要的口味了；

朋友點的醬炒牛肉加辣超級下飯的，

這樣炒的牛肉香濃好吃又加上點睛一筆辣，

多配兩碗真的非常適合，

而我的醬炒羊肉也不錯喔，

羊肉嫩醬又濃真的也適合下飯，

還有普通鐵板燒都有的青菜和豆芽菜，

在炒之前師傅也會先詢問要不要加辣，

我個人覺得他們服務也是非常親切喔～

主要吧檯吃到飽部分(包括:甜湯、熱茶、櫻花蝦炒飯、白飯、炒麵、濃湯、清湯)

大部分的鐵板燒店最多只有湯和茶之類的可以喝到飽吧，

沒想到在這家那都只是基本的，

這裡還有櫻花蝦炒飯、炒麵、白飯、濃湯、清湯、甜湯都可以吃到飽，

而且這桌只不過是吃到飽的一部分，

接下來介紹更多的食物～

其他吃到飽部分（包括有飲料、咖啡、餅乾、甜點、蛋糕、冰淇淋）

沒想到他們竟然除了主食可以吃到飽，

甚至連飲料、咖啡、餅乾、甜點、蛋糕、冰淇淋這些都可以吃到飽，

這些食物雖然沒有大飯店那樣多，

但是這裡是鐵板燒真的是非常感人了，

他們連店內的音樂撥放的都是屬於陶冶身心的古典樂，

應該是讓店內的客人可以舒服的吃飯吧，

大家有空可以來試試看喔～

水連鐵板燒 店家資訊

水連鐵板燒

營業時間：11:00–14:30、17:00–21:00(週四公休)

店家電話：02 29746752

店家地址：22065新北市板橋區中山路一段269號



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