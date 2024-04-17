除了自由行、跟團旅遊，從去年疫情逐漸解封後郵輪也成為熱門的親子旅遊方式。今天AsiaYo要帶大家認識的歌詩達郵輪莎倫娜號因有著經濟實惠的價格和豐富的娛樂設施，成為討論度超高的豪華郵輪選擇。想了解更多有關歌詩達郵輪旅遊的細節嗎？快一起看看AsiaYo幫大家準備的精選攻略。

🚢歌詩達郵輪莎倫娜號攻略懶人包

🔥 航線超豐富：歌詩達郵輪莎倫娜號擁有超多元的航線選擇，從鄰近的日本沖繩、宮古島到韓國熱門的釜山、濟州島都能去！

🔥 交通通勤超放鬆：等待抵達港口前的通勤時間，能夠自由的在船上大嗑美食、欣賞海景，讓出國通勤過程不用再戰戰兢兢。

🔥 輕鬆行前規劃：船上擁有超多元的美食、親子娛樂設施選擇，抵達港口時也可直接選擇岸上行程，遠行旅遊完全不用再做太多功課，帶著輕鬆的心情好好享受旅程就可以了~

🚢歌詩達郵輪莎倫娜號推薦美食

瑟瑞斯餐廳&維斯塔餐廳

雖然是免費餐廳，但餐點卻一點也不馬虎！早餐自助吧種類多樣，從中式餐點到西式甜點全都有；晚餐除了豪華套餐外，登船日還有特別表演，千萬不能錯過~

波羅馬特餐廳

害怕在船上會肚子餓嗎？完全不用擔心！位在九樓的波羅馬特餐廳提供三餐的吃到飽服務，重點是營業時間超長，超級適合半夜想吃宵夜的你。

佛羅倫斯牛排館

來到郵輪，想吃點大餐大快朵頤嗎？佛羅倫斯牛排館提供肉汁鮮美、份量充足的戰斧牛排，軟嫩的肉質搭配一旁特調的醬汁，搭上郵輪一樣能滿足你的味蕾~

🚢歌詩達郵輪莎倫娜號精選設施

宙斯大劇院

宙斯大劇院每日都會有2~3場的演出，不管是義大利音樂劇、經典歌劇還是森巴舞表演，多元的演出類型只要4~6天的郵輪行程，來到宙斯大劇院都能一次看個夠！

舞蹈課程

歌詩達郵輪上的舞蹈課程涵蓋超多種舞蹈類型，動作簡單搭配上輕快的音樂，不管是大人小孩，來到這裡都能成為舞池中的焦點。

滑水道

一登上船，你絕對就會馬上注意到頂樓甲板的滑水道！出航前記得帶上泳裝上船，享受快速刺激的同時，還能欣賞一旁的大海藍天~

🚢歌詩達郵輪莎倫娜號艙房簡介

歌詩達郵輪的房型根據房間坪數大小、裝潢格局分成內艙、海景艙、陽台艙及迷你套房，這四種房型都附有最基本的大床、沐浴用品、電視和沙發，旅客可以根據需求選擇最適合的房型。

🚢精選歌詩達郵輪莎倫娜號行程

🍕【2024 歌詩達郵輪】莎倫娜號～長崎、濟州６天

👓 行程特色

⭐行程一次走點日韓兩國，還可以加購岸上跟團行程，出國幾乎都不用再花大把時間做功課，滿足工作忙碌沒有太多時間的朋友。

🚢 行程總覽

【DAY 1】基隆登船，16:00啟航

【DAY 2】船上自由活動

【DAY 3】長崎，08:00抵達；18:00啟航

【DAY 4】濟州，08:00抵達；18:00啟航

【DAY 5】船上自由活動

【DAY 6】基隆，08:00抵達

※行程內容因氣候等其他因素而有所變動，請依出發前說明會資料為主

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🍕【2024 歌詩達郵輪】莎倫娜號～鹿兒島、福岡 6 天

👓 行程特色

⭐路線抵達時間早去午回，擁有超足夠的岸上觀光時間，只要一起床吃完早餐，就能馬上下船開啟鹿兒島、福岡之旅，真的非常方便。

🚢 行程總覽

【DAY 1】基隆登船，16:00啟航

【DAY 2】船上自由活動

【DAY 3】鹿兒島，08:00抵達；18:00啟航

【DAY 4】福岡，09:00抵達；17:00啟航

【DAY 5】船上自由活動

【DAY 6】基隆，09:00抵達

※行程內容因氣候等其他因素而有所變動，請依出發前說明會資料為主

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🍕【2024 歌詩達郵輪】莎倫娜號～沖繩、宮古島4天

👓 行程特色

⭐基隆港距離沖繩、宮古島超近，只要一點點的時間，就能快速抵達停靠點！路線特別安排停靠具有獨特珊瑚礁組成的宮古島，來到島上除了欣賞景色，特別推薦一定要來嚐嚐必吃的宮古牛。

🚢 行程總覽

【DAY 1】基隆登船，16:00啟航

【DAY 2】那霸，14:00抵達；22:00啟航

【DAY 3】宮古島，10:00抵達；17:00啟航

【DAY 4】基隆，08:00抵達

※行程內容因氣候等其他因素而有所變動，請依出發前說明會資料為主

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透過今天的介紹，你一定也更加知道歌詩達郵輪的資訊了！想要馬上安排一場超放鬆的郵輪假期嗎？快上AsiaYo，這裡還有NCL挪威奮進號及名人郵輪名人千禧號等橫跨港、日、韓多條航線的豪華郵輪等待你來發掘。

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