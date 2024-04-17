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> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 日本【RW1名勝世界壹號郵輪開箱】週五/週日晚間出航，3~6天行程上岸沖繩.長崎.鹿兒島，專為上班.小資族精心打造的夏季郵輪之旅

日本【RW1名勝世界壹號郵輪開箱】週五/週日晚間出航，3~6天行程上岸沖繩.長崎.鹿兒島，專為上班.小資族精心打造的夏季郵輪之旅

2024-04-17 16:35:00 ㄟ柚の旅遊日誌 人氣：100
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ㄟ柚の旅遊日誌

發表篇數：145篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

出門旅遊超講究美食的你，這次一定要登上名勝世界壹號郵輪上看看！這裡擁有豪華郵輪中少見的免付費中式料理餐廳，在行程安排上貼心的安排完全不用請假的3日出遊航程，現在你還能使用超優惠的早鳥價格登上暑期出航的名勝世界郵輪。現在就跟著AsiaYo一起出航了解這艘高CP值郵輪！

🐬名勝世界壹號郵輪攻略懶人包

 

🥮 【免費中式料理主餐廳】

大多數豪華郵輪主餐廳的餐點皆以西餐為主僅提供少量的中式餐點，但名勝世界郵輪依據華人喜愛的口味，特地打造了專門供應港點、中式料理的免費主題餐廳，完全不用害怕船上食物不合胃口而餓肚子！

🌝【出國不用請假超方便】

3日的航程選擇在週五晚上出航週日下午返航，完全不用請假又能在工作疲累一週後好好在郵輪、國外放鬆，簡直是為上班族們的福音。

🛴【價格實惠服務超到位】

現在郵輪行程提供早鳥和第三、第四人優惠，來到這裡還有機會用不到8,000元的價格，在各間主題餐廳吃到飽並暢玩船上娛樂設施，CP值真的超級高~

🐬名勝世界壹號郵輪精選美食

百味軒餐廳

想要嚐嚐最道地的中華料理，就一定要來到百味軒餐廳，而這裡也同時是名勝世界郵輪最經典的免費主餐廳。最棒的是三餐都有供餐服務，懷念家鄉味時，就來百味軒用餐吧~

百味軒（免付費）

麗都自助餐廳

麗都自助餐廳擁有超級多樣的飲食選擇，肉類、冷盤、麵包各種風格的料理這裡全都有。這裡特別安排多條可以取餐的動線，服務人員補食物的速度也非常快，這裡可以說是吃貨們的天堂！

早餐包括即叫即製蛋料理、自助粥、點心等美味醒神之選；午餐晚餐雲集意粉、薄餅、燒肉等環球美食；早茶午茶則在戶外用餐區提供三明治、熱狗和燒烤小食。

海馬日本料理

握壽司與帶有Q彈滑嫩嚼勁的生魚片是來到海馬日本料理必吃的餐點！如果幸運的話，有機會被安排到鐵板燒區，用超近距離觀看鐵板燒師傅的花式翻炒料理秀~

海馬日本料理（付費）

 

🐬名勝世界壹號郵輪熱門娛樂設施

星座劇院

平時觀看音樂劇表演總是需要特地搶票，還要舟車勞頓至音樂廳觀賞表演。來到星座劇院你可以盡情的將表演看個徹底不需要支付任何金額，還有提供中文演出完全不用怕聽不懂。

星座戲院

羅馬泳池

來到羅馬泳池可以在炎熱的暑假泡在冰涼的泳池內消消暑，一旁還有大小朋友都喜歡的滑水道，想要感受快速刺激的感覺絕對不能錯過。

羅馬泳池

美髮沙龍

美髮沙龍區專為平常忙於工作的上班族們提供專業的美髮美容護膚服務，不管是女性還是男性旅客來到這裡都能讓自己變得煥然一新！

樓層：12F。女士們不論您想做簡單的頭髮護理或是打造全新造型，我們專業的造型師及美容師都會為您悉心服務。除了設計最新的髮型外，我們還提供化妝和美甲服務，讓您在旅程中擁有至尊享受。 男士們則可以敷上熱毛巾、塗上剃須膏，您在此可享受到專業的傳統泡沫剃須服務；另有經驗豐富的髮型師幫您設計完美造型。

 

🐬名勝世界壹號郵輪艙房介紹

名勝世界壹號郵輪擁有內艙海景客房露台客房皇宮套房四種房型，每種房型在坪數、房內景觀和擺設上都擁有各自特色，廣納眾多旅客的需求。

可入住人數：2人、3人、4人。 面積：約5.4 坪起。 客房設施：■兩張單人床+一張沙發床 ■獨立衛浴 ■專屬露台

 

🐬名勝世界壹號郵輪行程推薦

 

【名勝世界壹號郵輪】～石垣島3天

 👓 行程特色

👒 【週五晚上出發】：航程時間貼心的設想旅客們的平日時間規劃，特別安排在週五晚上出發週日下午返航，出國旅遊放鬆也不用請假！

🌛 【高雄港登船】：行程的登船港口選擇在高雄港，住在南部的朋友，即使在晚上啟航也能在下班後輕鬆抵達集合點。

 🚢 行程總覽

【DAY 1】高雄登船，19:00啟航

【DAY 2】石垣島，14:00抵達；22:00啟航

【DAY 3】高雄，17:00抵達

※行程內容因氣候等其他因素而有所變動，請依出發前說明會資料為主

 🏆 房價資訊

【名勝世界郵輪】名勝世界壹號～石垣島3天-高雄出發-2

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【名勝世界壹號郵輪】～熊本、鹿兒島、那霸6天

 👓 行程特色

🐥 【小資族最愛】：現在訂購名勝世界壹號郵輪擁有超好康的早鳥折扣，每間房可以減去10,000元的價格，身為小資族又想入住高級房型的你，千萬不要讓機會溜走了~

🌼【輕鬆旅行九州】：九州許多的景點都各自分布在不同的離島，過去常需要參加多次旅行各自遊覽，此次的航程將這些熱門離島串連在一起，用6天的時間就能深入探索九州。

 🚢 行程總覽

👉 7/14 、8/11 航次

【DAY 1】基隆登船，21:00啟航（7/14航次）；23:00啟航（8/11航次）

【DAY 2】船上自由活動

【DAY 3】熊本，08:00抵達；20:00啟航

【DAY 4】鹿兒島，08:00抵達；18:00啟航

【DAY 5】那霸，14:00抵達；22:00啟航

【DAY 6】基隆，15:00抵達

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👉 7/21 航次

【DAY 1】基隆登船，23:00啟航

【DAY 2】船上自由活動

【DAY 3】鹿兒島，08:00抵達；20:00啟航

【DAY 4】熊本，07:00抵達；16:00啟航

【DAY 5】那霸，15:00抵達；22:00啟航

【DAY 6】基隆，15:00抵達

※行程內容因氣候等其他因素而有所變動，請依出發前說明會資料為主

 🏆 房價資訊

【名勝世界郵輪】名勝世界壹號～熊本、鹿兒島、那霸6天-週日出發-2

【名勝世界郵輪】名勝世界壹號～熊本、鹿兒島、那霸6天-週日出發-2

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【名勝世界壹號郵輪】～熊本、長崎、那霸6天

 👓 行程特色

🔥【第三、第四人超好康折扣】：打破出國需要花大錢的刻板印象，現在下訂名勝世界郵輪，第三、第四人最低可以享受不到3000元的超優惠價格，真的超級划算！

💖【專屬中文服務】：船上配有多位中文溝通的服務人員，更有豪華郵輪難得一見的中文表演，來到郵輪旅遊完全不用擔心溝通問題。

 🚢 行程總覽

【DAY 1】基隆登船，21:00啟航

【DAY 2】船上自由活動

【DAY 3】熊本，07:00抵達；19:00啟航

【DAY 4】長崎，06:00抵達；15:00啟航

【DAY 5】那霸，13:00抵達；21:00啟航

【DAY 6】基隆，15:00抵達

 🏆 房價資訊

【名勝世界郵輪】名勝世界壹號～熊本、長崎、那霸6天-週日出發-2

【名勝世界郵輪】名勝世界壹號～熊本、長崎、那霸6天-週日出發-3

💡價格：👉查看限時優惠

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從基隆及高雄港出航的名勝世界郵輪，船上的美食、娛樂設施搭配超優惠的價格，絕對值得成為你下次出國旅遊的選擇！今年還有超多像是主打親子的歌詩達郵輪及以美食聞名的NCL挪威奮進號將停靠到基隆港和高雄港和大家相見，想要知道更多資訊的朋友也歡迎到AsiaYo上看看~

👀 查看更多名勝世界壹號郵輪郵輪預訂

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🐬延伸閱讀

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