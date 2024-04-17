出門旅遊超講究美食的你，這次一定要登上名勝世界壹號郵輪上看看！這裡擁有豪華郵輪中少見的免付費中式料理餐廳，在行程安排上貼心的安排完全不用請假的3日出遊航程，現在你還能使用超優惠的早鳥價格登上暑期出航的名勝世界郵輪。現在就跟著AsiaYo一起出航了解這艘高CP值郵輪！

🐬 名勝世界壹號郵輪攻略懶人包

🥮 【免費中式料理主餐廳】

大多數豪華郵輪主餐廳的餐點皆以西餐為主僅提供少量的中式餐點，但名勝世界郵輪依據華人喜愛的口味，特地打造了專門供應港點、中式料理的免費主題餐廳，完全不用害怕船上食物不合胃口而餓肚子！

🌝【出國不用請假超方便】

3日的航程選擇在週五晚上出航，週日下午返航，完全不用請假又能在工作疲累一週後好好在郵輪、國外放鬆，簡直是為上班族們的福音。

🛴【價格實惠服務超到位】

現在郵輪行程提供早鳥和第三、第四人優惠，來到這裡還有機會用不到8,000元的價格，在各間主題餐廳吃到飽並暢玩船上娛樂設施，CP值真的超級高~

🐬 名勝世界壹號郵輪精選美食

百味軒餐廳

想要嚐嚐最道地的中華料理，就一定要來到百味軒餐廳，而這裡也同時是名勝世界郵輪最經典的免費主餐廳。最棒的是三餐都有供餐服務，懷念家鄉味時，就來百味軒用餐吧~

麗都自助餐廳

麗都自助餐廳擁有超級多樣的飲食選擇，肉類、冷盤、麵包各種風格的料理這裡全都有。這裡特別安排多條可以取餐的動線，服務人員補食物的速度也非常快，這裡可以說是吃貨們的天堂！

海馬日本料理

握壽司與帶有Q彈滑嫩嚼勁的生魚片是來到海馬日本料理必吃的餐點！如果幸運的話，有機會被安排到鐵板燒區，用超近距離觀看鐵板燒師傅的花式翻炒料理秀~

🐬 名勝世界壹號郵輪熱門娛樂設施

星座劇院

平時觀看音樂劇表演總是需要特地搶票，還要舟車勞頓至音樂廳觀賞表演。來到星座劇院你可以盡情的將表演看個徹底不需要支付任何金額，還有提供中文演出完全不用怕聽不懂。

羅馬泳池

來到羅馬泳池可以在炎熱的暑假泡在冰涼的泳池內消消暑，一旁還有大小朋友都喜歡的滑水道，想要感受快速刺激的感覺絕對不能錯過。

美髮沙龍

美髮沙龍區專為平常忙於工作的上班族們提供專業的美髮、美容護膚服務，不管是女性還是男性旅客來到這裡都能讓自己變得煥然一新！

🐬 名勝世界壹號郵輪艙房介紹

名勝世界壹號郵輪擁有內艙、海景客房、露台客房和皇宮套房四種房型，每種房型在坪數、房內景觀和擺設上都擁有各自特色，廣納眾多旅客的需求。

🐬 名勝世界壹號郵輪行程推薦

【名勝世界壹號郵輪】～石垣島3天

👓 行程特色

👒 【週五晚上出發】：航程時間貼心的設想旅客們的平日時間規劃，特別安排在週五晚上出發，週日下午返航，出國旅遊放鬆也不用請假！

🌛 【高雄港登船】：行程的登船港口選擇在高雄港，住在南部的朋友，即使在晚上啟航也能在下班後輕鬆抵達集合點。

🚢 行程總覽

【DAY 1】高雄登船，19:00啟航

【DAY 2】石垣島，14:00抵達；22:00啟航

【DAY 3】高雄，17:00抵達

※行程內容因氣候等其他因素而有所變動，請依出發前說明會資料為主

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【名勝世界壹號郵輪】～熊本、鹿兒島、那霸6天

👓 行程特色

🐥 【小資族最愛】：現在訂購名勝世界壹號郵輪擁有超好康的早鳥折扣，每間房可以減去10,000元的價格，身為小資族又想入住高級房型的你，千萬不要讓機會溜走了~

🌼【輕鬆旅行九州】：九州許多的景點都各自分布在不同的離島，過去常需要參加多次旅行各自遊覽，此次的航程將這些熱門離島串連在一起，用6天的時間就能深入探索九州。

🚢 行程總覽

👉 7/14 、8/11 航次

【DAY 1】基隆登船，21:00啟航（7/14航次）；23:00啟航（8/11航次）

【DAY 2】船上自由活動

【DAY 3】熊本，08:00抵達；20:00啟航

【DAY 4】鹿兒島，08:00抵達；18:00啟航

【DAY 5】那霸，14:00抵達；22:00啟航

【DAY 6】基隆，15:00抵達

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👉 7/21 航次

【DAY 1】基隆登船，23:00啟航

【DAY 2】船上自由活動

【DAY 3】鹿兒島，08:00抵達；20:00啟航

【DAY 4】熊本，07:00抵達；16:00啟航

【DAY 5】那霸，15:00抵達；22:00啟航

【DAY 6】基隆，15:00抵達

※行程內容因氣候等其他因素而有所變動，請依出發前說明會資料為主

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【名勝世界壹號郵輪】～熊本、長崎、那霸6天

👓 行程特色

🔥【第三、第四人超好康折扣】：打破出國需要花大錢的刻板印象，現在下訂名勝世界郵輪，第三、第四人最低可以享受不到3000元的超優惠價格，真的超級划算！

💖【專屬中文服務】：船上配有多位中文溝通的服務人員，更有豪華郵輪難得一見的中文表演，來到郵輪旅遊完全不用擔心溝通問題。

🚢 行程總覽

【DAY 1】基隆登船，21:00啟航

【DAY 2】船上自由活動

【DAY 3】熊本，07:00抵達；19:00啟航

【DAY 4】長崎，06:00抵達；15:00啟航

【DAY 5】那霸，13:00抵達；21:00啟航

【DAY 6】基隆，15:00抵達

🏆 房價資訊

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從基隆及高雄港出航的名勝世界郵輪，船上的美食、娛樂設施搭配超優惠的價格，絕對值得成為你下次出國旅遊的選擇！今年還有超多像是主打親子的歌詩達郵輪及以美食聞名的NCL挪威奮進號將停靠到基隆港和高雄港和大家相見，想要知道更多資訊的朋友也歡迎到AsiaYo上看看~

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