你問最奢華的花蓮飯店是哪一間？絕對是有20年歷史的花蓮遠雄悅來大飯店！這裡不但靠近許多熱門景點，像是遠雄海洋公園、洄瀾灣、東大門夜市等，飯店內的海景套房，附設的親子友善設施，選用花蓮食材烹煮的美食，都是你必選這間五星飯店的理由！

30秒了解遠雄悅來大飯店亮點

⭐【多種房型選擇】

房型主要可以分為山景、海景、庭園。每間客房都各有特色，而最受旅客們稱讚的就是海景套房喔！

⭐【提供一泊二食】

聞到香味都要流口水啦！餐廳一律採用嚴選的花蓮食材烹煮，像是日式火鍋選用最具代表性的七星潭昆布飛魚湯底。

⭐【親子友善設施】

飯店內不僅有依照年齡層 (0-6/5-12/13歲以上)分的遊戲設施，還貼心地提供嬰兒用品供房客們借用，如果有需要可向服務員索取。

⭐【大朋友專屬的設施】

像是大小朋友可以放電的瑞奇活力館、悅沐館內的瑜珈體驗，基礎手沖咖啡教學及BELLE SPA的舒壓課程，都是度假必備的活動吧！

介紹遠雄悅來大飯店

遠雄悅來大飯店在歷經2年改裝後氛圍看起來更加活潑了！本身是一間近山臨海，風景一絕的花蓮度假飯店，如果是第一次來花蓮旅遊的朋友，超級推薦入住遠雄悅來大飯店的海景套房，一早打開窗就能欣賞到湛藍的大海，是非常幸福的一件事情呀！

開箱遠雄悅來大飯店房型

📌精緻山景客房

相信你打開房門的那一刻，看見這寬敞又充滿綠意的山林的房間，緊繃憂鬱的心情會瞬間煙消雲散。

✅適合小家庭&朋友共同入住

📌豪華海景客房

想在房間內輕鬆悠閒地度過你的假期，就千萬不要錯過可以窩在室內，感受海風，欣賞海景的豪華海景房！

✅適合情侶&朋友共同入住

📌探索庭園/發現庭園客房

有在房內露營的憧憬嗎？選擇探索庭園/發現庭園的房型就對啦！房間內設有小型帳篷，讓你立刻享受露營的樂趣。

✅適合親子 (4人或6人) 共同入住

✨遠雄悅來大飯店的房型可不只這些呀！想知道飯店還有什麼選擇嗎？奉上傳送門讓你了解更多👉🏻查看更多花蓮遠雄悅來大飯店房型

遠雄悅來大飯店評價

以下來自各地再訪旅客的評價，總分數高達4.5/5.0的高分

👍🏻遠雄悅來酒店住起來非常舒適，大廳也很漂亮，工作人員辦理狀況很迅速專業，而且有很多親子友善的活動（例如：游泳池、閱讀室、花房裝置藝術等）

👍🏻海景房真的太棒了～飯店有步道可以散步，月光鞦韆也很讚～也設有分齡遊戲室，一點都不無聊，非常適合親子、情侶、朋友～

👍🏻房間很乾淨，服務人員親切，整體感覺放鬆，館內也有活動可以報名參加，外出遊玩或只待飯店都適合！

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地址：974花蓮縣壽豐鄉山嶺18號

入住/退房時間：15:00/11:00

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花蓮遠雄悅來大飯店不愧是花蓮飯店的No.1，風景絕美以外，飯店內設施的各種、活動也都很值房客來參與。當然，花蓮露營、花蓮溫泉飯店也是最近旅客間很夯的選擇。現在就趕緊動動手指，上AsiaYo預訂你的花蓮旅宿，安排好你的假期吧！

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