桃園區中壢區│馬祖文創園區新開幕【Orlax花香氣】植物系咖啡│花藝手作X輕食/甜品店

把已被廢棄的眷村荒蕪老屋以日式風格裝潢、精美花藝和植栽注入了年輕與活力，

進入馬祖新村4號眷舍的Orlax花香氣除了視覺享受外還有自然花香混精油氣味，

舒適環境提供米飯套餐，輕食三明治、限量甜點，咖啡&特調、現打果汁、茶飲，

另外現場還有販售許多精油相關產品，獨立花藝展示間與插花課程，週一固定公休。

店家：Orlax花香氣-花藝手作X輕食/甜品店 訂位專線：0958-578997 營業時間： 平日10:30-19:00

假日10:30-20:00

週一公休/店家臉書專頁連結 地址：桃園市中壢區馬祖新村眷村文創園區4號眷舍 馬祖新村眷村文創園區4號眷舍/周邊計時停車格

馬祖新村 大致簡介

歷史來源

位於中壢龍岡一帶的馬祖新村其實並沒有半個馬祖人居住，而是為了穩定軍心，

建造並分配給當時駐守在前線(馬祖)的陸軍84師少將級以下軍官與在台眷屬居住，

在103年時眷村由文化局接管，把兩百多戶中拆遷所剩的四十四戶列為文定古蹟，

是繼台北四四南村之後，第二個以文化資產保存法保存的眷村，並轉型為文創園區。

─資料來源於桃園觀光導覽網。

食記介紹

環境與餐點

隨著進駐於馬祖新村的商家越來越多，近期來訪的次數也遞增起來，

先前分享過温飽 Wen Bao(七號眷舍)、郭老爺山東水餃(42-1號眷舍)，

奇特的是每回造訪眷村時內心感受到的時光衝擊與人情感觸皆不盡相同，

這次要分享的是位於文創園區4號眷舍的Orlax花香氣-花藝手作X輕食/甜品店。

一院一景一世界，不論大小，推開紅白相間大門、每戶眷舍都擁有自家小庭院，

石磚、小碎石鋪路，角落盎然綠意盆栽與鹿角蕨板，典雅茶几、珈琲屋木掛牌，

一切擺設都與略顯斑駁老舊的眷舍本體相融合，彷彿住在這的人們從未離開過。

天然手作，發現幸福

入門走道旁陳列許多orlax-天然手作芳療相關產品，

純天然植物染製圍巾、精油萬用膏、驅蚊膏、蜂蠟護唇膏、精油項鍊、肥皂，

以及許多小農相關產品：檸檬甘草乾、小農果醬、五葉松蜜辣椒醬…等，

樸實的包裝、實在的美味，但苦於無知名度與銷路，有興趣者可來現場挑選。

暖心蠟燭共有七款香氣配方，想更詳細了解各別資訊可參考官網販售連結，

親密愛人、能量淨化、活力充沛、穩定心神、自在溝通、留住回憶、祝您晚安，

有興趣DIY製作天然精油滾珠瓶的朋友也有平日(13:00-17:00)課程採掃碼預約。

走道另一側則是點餐&收費櫃檯，另有甜點櫃可參考當日供應品項，

現烤肉桂捲、迷你黑糖肉桂捲、手作司康、水果鮮奶酪…等，也可請店員介紹。

「幸福沒有絶對的定義，

微不足道的小事，也能撼動人心。」

這是一間充滿植物和療癒感的咖啡廳與手作教室，讓人處於綠意盎然環境裡，

可以一邊享受著大自然的氛圍、一邊品嚐著咖啡，享受DIY香氛商品的樂趣。

─取自於店家臉書。

用巧思與心意打造出的環境讓人有耳目一新的驚喜，可稱為是植物系咖啡廳，

完整保留了眷村原始的實木屋頂、復古磨石子磚，使用潔白壁面與暖木質樸傢俱，

無奢華擺設但營造出舒心靜謐的日式氛圍，空氣中流動著迷人且療癒的自然香氛味。

有巨型龜背芋與牆面綽綽光影相伴的角落座位。

考慮到餐食數量、最後選擇了需脫鞋的和室塌位，

眷村老舍本質上的古樸、搭配日式簡約純淨的設計風格，暖木物什與燈光增添溫馨，

大量綠意植栽與自然灑落的陽光成了室內最好裝飾，一抹嬌豔的粉嫩更是吸睛焦點。

「日日是好日」，出自禪宗大師之口，

字面上可解釋為每天都是好日子，進而體悟出每天都懷著感恩的心情去生活，

最後逐漸的能與自己內心和解、與生活諸多不平和解、與命運的悲歡離合和解，

看透、坦然，能以平常心去面對酸甜苦辣、喜怒哀愁時，就能達到日日是好日。

甜蜜快樂是一天、悲傷難過也是一天，

要如何轉換觀點與心態去讓每一天都變成好日，往往需修行的不是外身而在內心。

一別於眷村常看見的石綠色窗框，這裡採用的是純白色窗櫺與素色紗簾，

環境中溫潤的自然色調與極簡營造出恬靜、質樸的宜人氛圍，放鬆且自在。

角落自助區，備妥檸檬水、水杯、調味罐料、刀叉、牙線與紙巾等。

十一月開課資訊

精油植萃萬用膏、手作精油滾珠瓶、檸檬清潔精、日本礒谷力學講座，

凡參加課程者即贈送Orlax花香氣餐飲折價券$100元，有興趣者請參考臉書。

特別想提的是每桌邊都有擺放融蠟燈與暖心燈燭，淡雅迷迭香味道令人印象深刻。

Orlax花香氣 菜單

用餐須知

本店不收一成服務費

可使用現金、信用卡、街口支付、台灣Pay

餐點均現點現做須耐心等候

當天選擇平日造訪、現場無客滿也不限用餐時間，

未發現最低消費的明顯公告，若有以上疑慮請先詢問店家以免糾紛。

咖啡&奶茶愛好

精選上等咖啡豆，冷熱皆備，另有提供Oatly燕麥(田園植物)奶咖啡。

主廚特製套餐

包含：開胃飲品、暖心熱飲、主食、飲品，換購其它飲品可折抵$20元。

輕食三明治系列

三明治皆附特調紅茶(換購可折)，另有主廚私房湯品系列(附烤麵包)。

現打果汁/天然花草養生茶

菜單本新穎美觀，選項不少、價格透明且附註詳細，不必瞎子摸象猜食材。

主廚特製五葉松烤雞腿套餐

$348元，餐食以木拖盤上桌具日式風格與質感，小缽小碗小碟，色香味俱全。

開胃飲品

康普茶是一種經過特殊發酵的茶飲，

擁有獨特的酸甜與刺激味蕾的微氣泡感，有助於消化和解膩，當開胃飲不錯。

生菜沙拉

透明杯裝可看見層層堆疊的多款食材，貼心把沙拉醬另行擺放可自控沾量，

生菜鮮脆爽口、佐半顆水煮蛋、飽滿玉米粒、小番茄、小黃瓜片、葡萄乾…等。

暖心湯飲

當日提供的是香炒蕈菇濃湯，上桌時還炙熱的燙口溫度不僅暖手也暖胃，

隨意撈起能看見大塊菇類、每日熬煮真材實料，滋味濃郁卻不膩，香氣四溢。

烤雞腿排皮薄細嫩，肉厚實且保持著多汁，香草調味、鋪墊著爽脆生菜，

盤緣附贈一些特製辣椒醬，建議一起搭配食用可以讓整體風味更為提升。

兩小糰紅藜米飯，上方灑有海苔香鬆增添鹹香氣味，整份餐既豐盛又兼具營養。

新鮮水果

芭樂、小番茄、蘋果、葡萄，感覺連水果角度都仔細擺盤過，細節用心不馬虎。

幸好先見之明選擇了長桌才能無壓力的請店員把餐點陸續上齊、滿足拍照慾望，

日式和室桌椅的用餐角度恰當，可惜終究不太習慣無法把腳往下伸的坐姿，

當日身穿長裙很難盤腿、又不好意思往對面友人處直伸，所以個人不太有辦法久坐。

Orlax特製拿鐵

$180元，擁有粗陶質感的復古杯與環境相融合，隱藏在細緻奶泡下的是香醇咖啡牛奶。

本來還訝異自己並沒有選這款點心，後來店員解釋是咖啡附贈的招待，

金黃厚實且口感酥脆的烤吐司條倒是比常見的蓮花餅乾更有驚喜與創意。

香茅根蘋果茶

$220元，使用新鮮香茅根和新鮮蘋果，

香茅根有著獨特的檸檬清新香氣、味道較顯突出，蘋果塊則增添了酸甜。

迷你手工肉桂捲

兩個一組，很適合小鳥胃或是選擇困難症。

迷你黑糖肉桂捲搭配自家熬煮海鹽焦糖醬，

特別喜歡一圈一圈拆繞著、細品肉桂捲由外紮實至內逐漸鬆綿的麵體口感，

讓濃醇的肉桂香氣盈滿口腔，上方灑有堅果碎增添咀嚼感，整體微甜卻不膩。

雖然我是肉桂控、但不得不說這濃郁卻不泛苦澀味的抹茶醬實在是令人驚艷，

麵包濕潤柔軟、越嚼越香，個頭小但捲繞層次卻不少，堅果碎看似點綴實則香脆，

另有個頭較大的焦糖蘋果捲、胡桃堅果肉桂捲、香濃巧克力捲也都很誘人。

鮮打綜合果汁

轉眼已到了11月底的聖誕季節、卻絲毫不覺寒冷，來杯清涼果汁完全無違和。

現榨柳橙味足，黃澄澄一杯富含豐富維生素C，自然的酸甜與暢快。

把花藝手作沿用到甜點上、堪稱視覺饗宴，桌面立刻成了鄰桌的目光焦點，

閒暇午後時間被賦予了香甜的味道，一同入口的除了豐盛食物還有滿滿幸福。

繽紛鮮果奶酪

底層奶酪冰涼滑順，上方水果片經巧思擺放呈現出如藝術品般的視覺效果。

繽紛鮮果聖代

季節水果(芭樂、蘋果、葡萄、柑橘、藍莓)依序擺放，新鮮現切無冰箱味，

視覺多彩繽紛、賣相精緻到讓人捨不得動手破壞，冰淇淋是經典的香草味。

人有五感(形、聲、聞、味、觸)，而桌面上呈現的就是視覺&味覺雙饗宴，

柔美旋律緩緩流淌(聽覺)，溫潤木托盤、厚實粗陶杯…則帶給了手感(觸覺)，

一抹放鬆且紓壓的天然植物和淡雅精油香(嗅覺)饒繞在周身空氣中，

用心營造出的環境與氛圍彷彿能錯位時空，讓快樂的瞬間不至於消散在片刻。

微型花藝展

餐廳另一端擁有獨立打造出的展示空間，是以基本色為創作架構的花藝。

吃飽離去前再到用心打造出的小庭院逛逛，滿目盎然綠意展現了充沛生命力，

站在帶有歷史痕跡的眷村老舍對比鄰街新式透天樓房、瞬間很有時光錯亂感，

其實目前就是處在新舊交織的轉型時代，適合重新定義這個世界、重新審視自己。

Orlax花香氣位於馬祖新村文創園區內，轉角位置彷彿一個隱藏於世的桃花源，

充滿芳療與花藝的雅致空間供應主食，也很適合午後來品嚐咖啡甜點當下午茶，

對精油手作以及插花課程有興趣的朋友也可以加入店家粉絲專頁掌握最新訊息。