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永香鹽水雞 平通店~炎夏夜晚的好選擇!

2024-04-17 21:59:00 沾墨點落 人氣：104
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：666篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 安平區

造訪商家：永香鹽水雞 平通店
place台南市安平區平通路554號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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永香鹽水雞 平通店~炎夏夜晚的好選擇!

隨著氣溫的逐漸攀高、
最近也開始進入沒啥胃口的狀態。
而且比起熱的食物、
現在更會偏向吃些涼爽的料理。

想來想去就想到個
平常沒啥吃過的類型〖鹽水雞〗
（真的，鹽酥雞、滷味、燒烤等等
算常吃，鹽水雞還真沒碰過幾回~）

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然後在朋友的推薦下、
跑到平通路這裡買了家新開的

◆『永香鹽水雞。平通店』

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就在大馬路旁、
雖然招牌小了些但也不難找。

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檯面上的菜色種類繁多、
而且還有很少看見的選項呢!

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雖然我沒啥買過鹹水雞，
但應該很少在鹹水雞的菜單選項裡
《皮蛋》吧！
這讓身為皮蛋控的我有驚艷到~

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才第一次吃就愛上啦
（隔沒幾天又買了第二次~）

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新鮮的蔬菜從顏色就能看出、

像是嫩綠蔬菜、翠綠花椰~

尤其吃到嘴裡後的清脆感更有體會

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雞腿肉也是細嫩大塊、口感很好！

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皮蛋當然也是必要的!

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還有彈脆的雞軟骨、豬耳朵、白蝦等等~

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吃完的感想就是：
『有飽！而且食材很新鮮！』

有種不用特地去買什麼健康餐還是沙拉，
食物都水煮的、鮮度也夠，有菜也有肉，
然後鹹度方面還可以請老闆調整，
吃清淡吃重味兒都行、方便啊

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店名：永香鹽水雞平通店

地址：台南市安平區平通路554號

時間：16:00–21:30(三、四休息)

電話：0932 843 303

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沾墨點落

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