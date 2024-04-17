永香鹽水雞 平通店~炎夏夜晚的好選擇!
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隨著氣溫的逐漸攀高、
最近也開始進入沒啥胃口的狀態。
而且比起熱的食物、
現在更會偏向吃些涼爽的料理。
想來想去就想到個
平常沒啥吃過的類型〖鹽水雞〗
（真的，鹽酥雞、滷味、燒烤等等
算常吃，鹽水雞還真沒碰過幾回~）
然後在朋友的推薦下、
跑到平通路這裡買了家新開的
◆『永香鹽水雞。平通店』
就在大馬路旁、
雖然招牌小了些但也不難找。
檯面上的菜色種類繁多、
而且還有很少看見的選項呢!
雖然我沒啥買過鹹水雞，
但應該很少在鹹水雞的菜單選項裡
有《皮蛋》吧！
這讓身為皮蛋控的我有驚艷到~
才第一次吃就愛上啦❤
（隔沒幾天又買了第二次~）
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新鮮的蔬菜從顏色就能看出、
像是嫩綠蔬菜、翠綠花椰~
尤其吃到嘴裡後的清脆感更有體會❤
雞腿肉也是細嫩大塊、口感很好！
皮蛋當然也是必要的!
還有彈脆的雞軟骨、豬耳朵、白蝦等等~
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吃完的感想就是：
『有飽！而且食材很新鮮！』
有種不用特地去買什麼健康餐還是沙拉，
食物都水煮的、鮮度也夠，有菜也有肉，
然後鹹度方面還可以請老闆調整，
吃清淡吃重味兒都行、方便啊❤
店名：永香鹽水雞平通店
地址：台南市安平區平通路554號
時間：16:00–21:30(三、四休息)
電話：0932 843 303