麵線羹是台灣各地的平價美食小吃，不管是大腸麵線、蚵仔麵線、肉羹麵線等創意麵線羹我都愛。最近在「 暖暖好所在 」的 社團中看到熱烈討論這家新開幕的「常嚐麵線焿」 ，決定在基隆清明祭拜祖先儀式結束後，順道邀約暖暖在地人我的老同學一起造訪位於暖暖市郊的「常嚐麵線焿」 ，品嘗美味並敘舊。

▲ 3 /30 造訪時店名招牌尚未掛上。4 /12 在「常嚐麵線焿」 臉書上看到掛牌的發文，想記錄美食日常，徵求店家同意授權使用此張無法拍攝的照片。

假日造訪這家不限時的美食小店，店裡座無虛席。在我們在附近尋找其他店時，來電得到有空位的通知，看來我們運氣還不錯，沒有白跑這一趟。

營業資訊

常嚐麵線焿 (資訊以臉書為主)

評分： / 5

地址：205台灣基隆市暖暖區源遠路260巷3號( 地圖 )

電話：02 2459 5118

營業時間

星期一: 10:00 – 19:00,

星期二: 10:00 – 19:00,

星期三: 10:00 – 19:00,

星期四: 10:00 – 19:00,

星期五: 10:00 – 19:00,

星期六: 10:00 – 19:00,

星期日: 10:00 – 19:00

星期一: 10:00 – 19:00, 星期二: 10:00 – 19:00, 星期三: 10:00 – 19:00, 星期四: 10:00 – 19:00, 星期五: 10:00 – 19:00, 星期六: 10:00 – 19:00, 星期日: 10:00 – 19:00 FB

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

交通 : 台鐵瑞芳線至暖暖車站轉搭公車 787 東暖新村下車步行約莫 3 分鐘到達。

空間環境

「 常嚐麵線羹 」是民宅住家改裝的餐飲店，一進門就能感受到溫馨的好客氛圍，讓訪客有賓至如歸的感覺。

空間不大，用餐環境氛圍三個區域，沙發區、一般餐桌區、可做包廂的和室區。磨石子地板和白色牆面。簡約的擺設，約莫可容納十幾個人。客滿整個空間會略顯擁擠及吵雜，若喜歡安靜儘量避免尖峰時刻。

「 常嚐麵線羹 」的點餐結帳台。消費方式僅採現金支付。

牆上的電視機正播放著音樂，讓音符流洩在整個空間角落，人也變得舒緩慵懶起來。

菜單介紹

「常嚐麵線焿」的菜單主角是麵線羹，也提供了自製烘焙的蛋糕和手沖咖啡和茶飲。

※ 菜單內容變動調整請依「常嚐麵線焿臉書」 或現場菜單公布為主※

麵線羹的佐料辣醬、蒜末、黑醋等調味料依個人口感自行添加。

綜合麵線 70 元

專屬於店家的家常版麵線羹，配料是裹著薄粉的滑嫩赤肉原片和軟嫩入味的香 Q 滷大腸 ，口感偏向清淡風味，麵線羹的靈魂就是香菜，所以特喜撒上香菜末和適量的烏醋和蒜泥讓整個沒有勾芡的麵線羹大大的提升風味。重口味的老同學則是喜歡添加辣醬增加口感。

「常嚐麵線焿」的手作甜點，不定期更換，運氣好會有隱藏版喔!

美式咖啡 60 元

中規中矩的美式咖啡，厚實的口感。

鮮奶茶 50 元

送上桌的鮮奶茶讓我有些傻眼。熱奶茶怎麼是用塑膠杯裝。真是一場烏龍，原來店家的鮮奶茶只提供冰的。不常喝奶茶，還好不甜膩。但是用塑膠杯盛裝，質感有些 LOW 了。重視美感的我心中好多 OS。

日式布丁 70 元

紮實綿密口感的日式布丁，滿滿的奶香和蛋香在口中縈繞，每一口都是美味的享受。

巧克力乳酪 130 元

滑順的巧克力乳酪蛋糕，融化在嘴裡真的很濃醇風味，有著清爽不甜膩的驚喜滋味。

重乳酪 110 元

讓人流連忘返的重乳酪蛋糕，口感綿密如雪糕般，鬆軟化口。搭配著底層脆餅，口感多了層次感。幸福的滋味從入口開始。

「常嚐麵線焿」 ，很日式風格的店面，結合傳統小吃和甜點、咖啡，比較像咖啡店。手作點甜似乎搶了麵線羹的風采。麵線羹搭配甜點咖啡真的是奇妙組合。但個人喜歡它的甜點勝於麵線羹。服務方面很不錯。老闆娘很親切像招呼遠來的親朋好友般的熱情。是個有人情味的店家。