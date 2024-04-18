三重多了一個文青店家-湯米粉，老闆深耕餐飲業多年，用心熬煮的大骨湯頭，酥脆料多海鮮煎餅，多樣化人氣小菜通通有~

一到用餐時間總是擠得水洩不通，開業沒有幾個月的時間，每次經過都想要進去大吃一頓，是三重不可錯過的美食新店家

招牌的海鮮米粉蝦湯、濃郁的富滿海鮮粥，裏頭海鮮放得滿滿的，鮮蝦、蛤蜊、蚵仔、小卷尚青海產通通吃得到，鮮味破表

必點的海鮮煎餅，炸得格外酥脆，與一般的煎餅口感完全不同，沾上帶點酸味的特製醬汁，一片接一片吃起來好涮嘴！

搭配好吃的小菜，超入味的滷味拼盤、ｑ彈鮮甜的五味醬小卷、創意的麻藥雙蛋豆腐，還有剛起鍋的炸鮮蚵、紅糟肉、蒜香魷魚

打卡好評送氣泡飲料外，還有跟企鵝茶茶合作，店內有販售企鵝茶茶的膠原美人飲、洛神冬瓜飲，搭配湯米粉的餐點頗速配～

豐富的選擇、新鮮的食材、貼心的服務、美味的料理，完全擄獲我的心～老闆真的太懂料理了，推薦大家趕快來朝聖~

湯米粉交通

地點是三重的市中心，鄰近天台廣場、大同北路口、光南大批發，搭公車到天臺、或者捷運到菜寮都很方便~

一問老闆店名怎麼來，想說要賣台北少見的海鮮米粉，就取名湯米粉，英文就到用諧音就叫TOM FANS，讓人會心一笑的諧音店名

湯米粉內用空間

一走入店內沒有傳統小吃刺鼻的食物味道，反而有種進入高檔的網美店一樣，不緊燈光美氣氛佳，店員服務也很親切，好像在自己親友家吃飯一樣~

湯米粉掃碼點餐

採取掃碼點餐，或櫃檯點餐都可以，餐點的品項每天限量提供，有些品項可能會賣完，像我這次就很幸運點到最後一份的海鮮粥

湯米粉菜單

餐點的用料跟份量完全對得起價格，可以受到挑嘴的三重人肯定，絕對非等閒之輩，不僅有米粉料理，也可以換成麵條、或者粥品選擇

海鮮米粉蝦湯190元

看看這碗湯米粉招牌的海鮮米粉蝦湯，裏頭的海鮮多到都看不到米粉了，擺盤相當用心，親切的價格卻有著不凡的享受~

花枝圈超大又彈牙、蛤蠣及牡蠣飽滿多汁、蝦味非常濃厚吃完也不會過敏，這麼豐盛的海鮮米粉湯，吃完很擔心會不會痛風xdd

選用細的米粉，口感不會太軟爛，與傳統的台北米粉湯做出市場區隔，現點現煮，米粉吸滿當日熬煮的湯頭精華，每一口都很夠味~

這次選擇的蝦蝦高湯，蝦味濃郁，湯頭味道抓得很好，口中充滿蝦子的蝦味，喝起來不會油膩，也不怕口乾舌燥！

這個超厲害的湯頭，完全是美味的靈魂，堅持不加化工調味料，用心費時的熬煮，才能喝到這麼好喝的鮮甜味

這一碗海鮮米粉蝦湯真的很厲害，比我去台南吃的小卷米粉還好吃，自然的海鮮甜度，味道不會像台南一樣過甜

湯米粉內還有黃金魚丸、油豆腐、蘿蔔等配料，這一碗份量真的沒有在開玩笑，吃上一大碗真的好幸福喔！

富滿海鮮粥150元

新推出的限量海鮮粥，看看這個濃稠度就知道老闆完全不惜成本，最好的食材通通加下去，滋味完全不會死鹹，也不怕會過於油膩～

裏頭的大蝦仁、蛤蜊、蚵仔、花枝熟度抓得剛剛好，完全不會煮過頭，不用擔心口感會粉粉的～每一口的鮮味都破表！

米飯吸收高湯的精華，還有油蔥提升香氣，酥脆的油條浸泡在裏頭，一口咬下口中噴出湯汁，卡滋卡滋的酥脆口感好幸福喔～

海鮮煎餅(2-3人份)260元

這個味道我好熟悉，一問才知道是幾年前，我在伊通街吃過的一味入魂海鮮煎餅，沒想到現在又可以重溫回憶

湯米粉的海鮮煎餅，炸得格外酥脆，外皮卡滋卡滋，卻完全不會油膩，每一口都能吃到大塊的海鮮，蝦子、小卷都有夠巨大

沾上特製的煎餅沾醬，帶點微微酸度可以除去膩感，卡滋卡滋的酥脆口感，越吃越涮嘴～一大盤份量十足，建議可以２－３人分享！

湯米粉自助區

湯米粉採取半自助服務，提供分食碗、兒童餐具等，醬料區也有多款醬料選擇，這裡有高人氣的辣菜脯，辣油、烏醋等調味料，可以自由取用！

湯米粉醬料/辣菜脯

許多客人都是為了這個辣蘿蔔而來，爽脆入味，帶點微微辣度，非常開胃的醃漬小菜！再加上點辣油更能提升香味，有種一吃就上癮的魔力

湯米粉小菜

湯米粉多樣化的小菜選擇，衛生又乾淨，我很推薦招牌魯味，老闆魯完後會靜置一晚，確保食材吸滿滷汁，滋味吃起來就是跟一般的滷味大不相同

麻藥雙蛋豆腐50元

我這次點的麻藥雙蛋豆腐，真的很有創意的吃法，一般都是皮蛋豆腐，這邊一次可以吃到溏心蛋跟皮蛋兩種食材

醬料有胡麻醬、辣油等調味，香氣特別有層次感，上頭撒上柴魚片，在口中的滋味特別迷人，搭配主食享用很可口

五味醬小卷80元

新鮮的小卷爽脆Q彈，小卷的甜度十足，是海鮮控超愛的小菜，搭配特調的五味醬，就是令人懷念不已的古早味

吃滿滿小卷的米粉及粥品，搭配五味小卷，兩種小卷的料理吃法，通通都可以吃得到，推薦愛吃小卷的朋友，不用殺到漁港，來湯米粉就能吃爽爽

蒜香魷魚70元

卡滋卡滋的蒜香魷魚，蒜酥畫龍點睛，更能引出魷魚的鮮味，Q彈相當有咬勁，而且不會有油耗味，大勝一般的鹹酥雞店

麵衣酥脆度十足，魷魚切得很大塊，沾上特製的炸物沾醬，增添濕潤口感，香氣逼人的絕佳配菜，推薦來湯米粉不要錯過

炸鮮蚵80元

好久沒有吃到炸鮮蚵，這個小時候常吃的古早味炸物，每次吃肉粥、米粉湯都絕對不能少了炸鮮蚵~

湯米粉嚴選大蚵的鮮蚵，產地直送新鮮度十足，不會有惱人的腥味，一咬下相當有層次感，外皮酥脆，裏頭多汁，加上九層塔提味超好吃

炸紅糟肉(五花肉)75元

湯米粉的炸紅糟肉分成五花肉跟梅花肉(瘦肉)的部位，我原本想要點瘦肉，擔心五花會很油膩，但店員力推五花肉很好吃，就想說嘗試看看~

果不其然，五花肉真的完全不會油膩，Q彈的肉質，彈性度滿分，搭配清爽的醃漬小黃瓜，一口海鮮粥一口紅糟肉，就是絕佳的一餐！

湯米粉Ｘ企鵝茶茶飲品

不能只有吃飽還得喝足，湯米粉與之前的企鵝茶茶合作，店內就能喝到企鵝茶茶的經典飲品，酸甜開胃的洛神冬瓜飲、補充滿滿膠原的美人飲，兩款都真材實料

洛神冬瓜飲60元

這一杯色澤漂亮的洛神冬瓜飲，黃金比例調配，洛神的酸度、冬瓜的香甜，調配得天衣無縫，許多大小朋友每次來湯米粉，都要喝上一杯

膠原美人飲90元

年紀大了就要補充膠原蛋白，這款膠原美人飲，裏頭精心燉煮的銀耳，帶有天然的濃稠感，來湯米粉喝上一大杯，補充滿滿的膠原蛋白及膳食纖維

湯米粉優惠-五星打卡送氣泡飲任一瓶

不定期推出各種好康活動，除了好喝的企鵝茶茶飲品，湯米粉打卡＋５星好評分享，還送氣泡飲品（一人一次）

這次吃完湯米粉，真的太滿意了，下次還想試試看泡菜海鮮煎餅、花菇肉粥、牛蒡天婦羅、蒜泥白肉等，

搭捷運來吃湯米粉也值得，這次不藏私，分享這家好店給大家！

湯米粉 TOM FANS 5大特色

1.三重新開幕文青餐廳，不只裝潢超高質感，餐點的美味更是一吃就愛上，老闆累積多年好手藝，用心熬煮的大骨湯頭，酥脆料多海鮮煎餅，多樣化人氣小菜通通有~

2.一到用餐時間總是擠得水洩不通，內用外帶的客人絡繹不絕，每日熬煮的新鮮高湯，米飯、米粉吸收湯汁精華，每一口都是美味~料好實在、份量十足一吃就會愛上！

3.超有特色的海鮮美食，招牌的海鮮米粉蝦湯、濃郁的富滿海鮮粥，裏頭海鮮放得滿滿的，鮮蝦、蛤蜊、蚵仔、小卷，尚青海產一碗就能吃透透~

4.必點的海鮮煎餅，炸得格外酥脆，與一般的煎餅口感完全不同，每一口都能吃到滿滿海鮮料，沾上帶點酸味的特製醬汁，一片接一片吃起來好涮嘴！

5. 搭配好吃的小菜，超入味的滷味拼盤、ｑ彈鮮甜的五味醬小卷、創意的麻藥雙蛋豆腐，還有剛起鍋的炸鮮蚵、紅糟肉、蒜香魷魚，就是絕佳的一餐~

6. 打卡好評送氣泡飲料外，還有跟企鵝茶茶合作，店內有販售企鵝茶茶的膠原美人飲、洛神冬瓜飲，搭配湯米粉的餐點頗速配～推薦大家趕快來朝聖~

💭店家資訊 湯米粉 TOM FANS

🏠地址: 新北市三重區重新路二段95號

🚌交通: 捷運菜寮站7分鐘、公車天台廣場

☎️電話: (02)2988-5869

⏰時間: 中午11:00-2:30/晚上5:00-9:30

😪公休: 無休

💰消費: 現金、外送平台

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555012272274&mibextid=LQQJ4d

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🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406871237

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