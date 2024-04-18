此食記為花見團子造訪「燒肉眾 台北西門店」 (造訪日期 : 2023/03)
「燒肉眾 台北西門店」燒肉眾13周年慶
50元銅板價升級、生日號碼對對碰
燒肉眾 台北西門店
地址 : 台北市萬華區成都路66號2.3樓
電話 : 02 2375 5286
時間 : 17:00 - 22:00（一、二、三、四）
11:30 - 13:00 、17:00 - 22:00（五）
11:30 - 22:00（六、日）
愛吃吃到飽的友人這個月生日，我們一群人特別相約來到「燒肉眾 台北西門店」聚餐慶生。店家位於西門町，從捷運1號出步行3分鐘即可抵達，交通很便利。「燒肉眾」以精緻日式炭火燒烤吃到飽頂級饗宴，提供吃到飽。目前有三種價位，$599、$799、$999，可以依照喜好或預算來選擇用餐方案。造訪時間剛好遇到「燒肉眾」13周年慶，店家特別舉辦多種好康活動，不但趣味又能夠為自己加菜，可以同時感受歡樂和美食的雙重饗宴。
店內裝潢採日式風情，黃色的招牌及裝潢顯得熱情洋溢，有提供四人、六人桌的桌椅，動線十分的流暢，給人舒適及放鬆的用餐環境。店內裝飾許多日本元素，浮世繪、歌舞伎等，也很適合拍照打卡，店內有提供免費wifi，隨時想上網也沒問題。品項多元，適合多人聚餐，提供良好的通風排煙設備，給人舒適及放鬆的用餐環境。
我們造訪時間剛好遇到「燒肉眾」13周年慶，「燒肉眾」舉辦生日週年慶活動，共有三種活動，同行友人剛好都有符合資格，所以我們通通都參加。
活動一：用餐顧客，只要月份及日期有01、03或13、並追蹤燒肉眾品牌IG或各店粉專，即可獲得「手掌大扇貝」乙顆。
活動二：透過鋪克牌遊戲增加趣味，遊戲獲勝者可額外再獲得食材招待。
活動三：當日消費滿$2500，贈送燒肉主題的撲克牌一副，讓顧客帶回家，保留這個難忘的時刻。
「燒肉眾」有一個讓團子十分驚喜的服務，店家會協助客人比較不會燒烤的食材進行桌邊燒烤服務，今日幫我們燒烤的是副店長，熱情的副店長在「 燒肉眾」服務多年，在燒烤過程中也不斷跟我們解說如何才能讓燒烤更加美味及各項食材的燒烤的技巧。 西門店是使用炭火燒烤，店家採用特製的排煙設備，讓吃完燒烤身體不會臭臭的，也能吃得更健康，每當燒烤盤髒了，店員都會主動詢問進行更換，服務專業又到位。
店內軟性飲料採喝到飽，有提供可樂、雪碧、果汁、無糖烏龍茶、氣泡水等，想喝什麼自己拿，清涼暢快又解渴。
喜歡小酌的朋友也可再加價選購啤酒、韓國燒酒、日式酒品等，大口吃肉配酒，自在又暢快。
我們這次點了799元的價位再加50元，升級7品海陸大升級，滿滿一桌的餐點，豐盛又澎湃，接下來就細細品嚐吧！
北海道松葉蟹味噌湯
「北海道松葉蟹味噌湯」店家超佛心，高價的北海道松葉蟹加好又加滿，精心調製熬煮的味噌湯裡有大松葉蟹腳和蟹鉗，可用剪刀剪開品嚐滿滿松葉蟹細緻肉質，還有一隻天使紅蝦，湯頭鮮美又新鮮。
海味蛤蠣湯
「海味蛤蠣湯」滿滿的蛤蠣配上白蝦讓湯頭更濃郁，完美展現海鮮最天然、最誘人的風味。來店必點，不喝可惜。
天使紅蝦
「天使紅蝦」超大支的高雅誘人！烤到微焦的天使紅蝦口感鮮美、肉質彈牙，鮮度100％。最讓團子感到貼心的是，店員會協助將外殼先撥好，讓我們有更多時間享用料理，可以直接大口吃蝦更美味。
北海鮮干貝
「北海鮮干貝」新鮮的北海道生干貝滑嫩彈牙，烤到半生熟的狀態最能帶來滿滿的海洋鮮甜味道。
北海道扇貝
「北海道扇貝」扇貝肉質鮮美，口感細膩，富有彈性和韌性、鮮美多汁，藏在殼裡的湯汁美味更是讓我們難忘。
手掌大扇貝
週年慶活動贈送的「手掌大扇貝」是一般扇貝的三倍大，大口咬下甘甜豐腴超級過癮的，吃飽又吃巧！
煙燻香烤豚
「煙燻香烤豚」是煙燻培根，豬肉鹹香有味，黑胡椒增添辛辣口感，一口豬肉、一口白飯超滿足！
碳烤東石蚵
「碳烤東石蚵」是老饕必點，牡蠣有「海中牛奶」美譽，吃起來鮮中帶甜，帶殼鮮蚵更能鎖住海鮮的鮮美滋味。
香烤牛肋條
「香烤牛肋條」精選牛肋條灑上黑胡椒提味，牛肋條飽滿扎實，Q彈有勁，鹹香滋味在嘴裡打轉，吃過肯定會愛上。
香烤嫩牛排
「香烤嫩牛排」是肉肉控不可錯過的聖品！雪花般的油脂透著獨特的甜香味，醬汁醃過後在灑上芝麻提香。烤到7分熟的牛排香嫩多汁，口感扎實，帶給味蕾一大滿足。
義式香草雞 \ 黑醬嫩雞丁
「義式香草雞」和「黑醬嫩雞丁」，店家嚴選雞腿肉經過義式香草跟黑胡椒醬醃製調味，兩種味道都很不錯，嫩而不柴，喜歡吃雞肉的朋友一定要試試。
檸香烤雞翅
「檸香烤雞翅」加入檸檬、香料調味，讓雞翅酸甜有味，帶有檸檬清香也更爽口。雞肉口感扎實，芝麻粒添香，美味烤雞翅還能補充滿滿蛋白質。
脆口黃金豚
「脆口黃金豚」嚴選豬肉的臉頰部位，肉質Q彈緊緻，讓人百吃不厭，非常推薦吃看看。
竹莢魚一夜干
「竹莢魚一夜干」竹莢魚經風乾後，風味鮮香，肉質更緊實吃起來有鮮魚的鮮嫩口感，又帶有風乾後的海洋鹹香，無論是香氣或口感都讓人無可挑剔，喜愛吃海鮮的友人指定必點。
玉米小時候 / 奶油金針菇 / 新鮮嫩香菇 / 剝開我的心 / 我敢吃青椒
吃完多種肉片、海鮮，也別忘了吃一點蔬菜，可以中和掉燒烤的油膩！玉米筍口感絕佳、金針菇輕嫩柔軟、香菇彈很有彈性、洋蔥辛辣帶勁、青椒清脆爽口，去油又解膩。
日式烤年糕 / 千層一口酥 / 冰火布朗尼 / 雲朵棉花糖 / 奶油小鬆餅
「日式烤年糕」Q彈有勁，外酥裡軟糯還拉絲，可以沾上煉乳、花生、巧克力更加美味；「冰火布朗尼」表皮酥脆而內層濕潤飽滿，具有層次口感；「雲朵棉花糖」鬆軟Q彈，外層經可以包上千層一口酥，越吃越涮嘴；「奶油小鬆餅」紮實有嚼勁，淡淡奶香讓人食指大動；，多款甜點為美好一餐做最完美收尾。
整體而言，「燒肉眾 台北西門店」是很適合聚餐好地方，店家交通便利，店內菜色種類多元，肉品、海鮮、蔬菜、甜點、飲料應有盡有，可依照個人需求選擇不同價位，店員都很親切專業，有不會燒烤的食材都能請他們協助幫忙。因剛好遇到週年慶活動，我們也拿到了週年慶特製撲克牌，也和店員玩撲克牌遊戲，贏得了一瓶水果啤酒。喜歡吃燒肉的朋友，快趁著週年慶的期間，相揪三五好友來此用餐，把美味全部一網打盡喔。
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菜單
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