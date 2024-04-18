宜蘭有許多親近可愛動物的親子休閒農場，當中實屬頭城農場擁有超大的園區，園區就能住宿，還提供超多種套裝行程，螢火蟲季還有限定推出的賞螢遊程，不管是來宜蘭頭城一日遊、二日遊都很適合！趁著週休二日的時間來個宜蘭兩天一夜輕旅行，參加頭城農場套裝行程，特別的食農體驗，還可以品嚐到許多宜蘭小吃美食，享受寧靜森林之美，盡情體驗自然生態，悠閒的農村假期。

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宜蘭頭城農場

頭城農場園區佔地超過100公頃，擁有得天獨厚的自然景觀及豐富的生態資源，目前已開發22公頃的活動空間種植果樹、建立設施，其他仍維持大自然森林生態原貌，讓遊客能在頭城農場裡享受自然純淨的山林體驗，與大自然做進一步的接觸。

宜蘭頭城農場｜最新活動

季節限定｜頭城農場夏日賞螢季

每到春夏之際，就是頭城農場螢火蟲最豐盛的時期。對生態環境要求相當嚴苛的螢火蟲，需要非常乾净的環境，更不能有化學物質污染的環境中生存，而在頭城農場良好的生態環境下吸引了不同種類的螢火蟲，推薦你可以來到這裡親自感受夜晚小精靈的魅力。

夏日賞螢季方案 A方案 Ｂ方案 賞螢費用 $650/人 $899/人 賞螢內容 15:00 自由遊園、傳統點心

17:30 美食饗宴

18:50 螢火蟲生態認識

19:00 (夜賞螢火蟲

19:30 (需加購)製作祈福天燈 15:00 自由遊園、傳統點心

15:30 野菜煎餅DIY

17:30 美食饗宴

18:50 螢火蟲生態認識

19:00 夜賞螢火蟲

19:30 (需加購)製作祈福天燈 **實際方案請依官方公告為主

宜蘭頭城農場｜門票優惠

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由於頭城農場是私人場域，入園須費用，費用則是由頭城農場提供的旅遊套裝選擇，價格依照選擇的套裝行程或房型而有差別。

頭城農場有各種行程，像是頭城農場一日遊體驗之旅、兩天一夜豐富之旅、三天兩夜農村假期、豪華假期、在賞螢季還會推出限定的賞螢舞生態之旅等等，也有多種團體旅行。不管哪個都有豐富的行程，包含導覽活動、各式DIY，以及自助吧餐點，還能享用農場提供的古早味傳統美食，也可以付費參加其他活動，不用擔心待在農場會很無聊。

宜蘭頭城農場｜套裝行程

套裝遊程 頭城一日遊 體驗之旅 頭城二日遊 豐富之旅 內容 10:00~11:00 農特產品DIY

11:00~12:00 葉拓DIY

12:00~13:00 美味鄉土饗宴

13:30~15:00 親近大自然之旅 第一天

15:00~15:30 進房時間

15:30~17:30 野菜煎餅DIY

17:30~19:00 晚餐

19:00~21:00 祈福天燈

21:00~22:00 泡茶、聊天 第二天

07:30~08:30 鄉村早餐

08:30~10:00 知性之旅

10:00~10:30 退房時間

10:30~12:00 農特產品DIY

12:00~13:00 鄉土料理

13:30~15:00 葉拓T恤或環保袋

**實際行程內容請以官方公告為主

宜蘭頭城農場｜園區導覽圖

宜蘭頭城農場｜好拍景點

除了綠意盎然的生態樹林之外，頭城農場裡也有許多裝置藝術躲藏在各個角落裡，等著遊客去發掘，每一處都有不同的特色！超大面的的天使之翼牆面，讓遊客都能承載著藍色翅膀自由自在的翱翔，除了彩繪牆之外，農場內還有實體的天使之翼，一羽一翼都是由藝術家巧手打造，保證超吸睛。

彩色的畫筆在農場揮灑創意，漆出一座彩虹屋，圍籬也變成一根一根的色鉛筆，就像是在童話世界中才會出現的地方，為農場增添一筆繽紛的色彩。

從土壤中冒出的蘑菇，和坐在椅子上的可愛小雞們，還有森林中繪製的石頭貓頭鷹，都可以看出頭城農場的巧心，讓在農場裡的遊客能一邊漫步一邊發現不同的驚喜。

宜蘭頭城農場｜好玩體驗

窯烤DIY

來到頭城農場居然還能自己做披薩，真的不用怕餓肚子。農場準備的配料種類很豐富，有洋蔥、蘑菇、青豆、玉米粒、鮪魚、鳳梨、紅椒、青椒等等，從麵團開始揉，再放上自己喜歡的配料，專屬於自己口味的披薩就完成了。窯烤後的披薩外皮酥酥脆脆，加上牽絲的起司，讓人一口接一口停不下來。

祈福放天燈

跟隨著園區導覽人員的指引製作自己的祈福天燈，在天燈上親手寫上心願，讓祝福隨著天燈冉冉上升，滿滿的心意，一定能傳達給上天知道。

知性之旅(園區導覽)

讓農場導覽人員，用幽默風趣的導覽帶著你一起探索農場生態之旅，沿途介紹園區的植物景觀、昆蟲及特⾊、和農場裡的動物互動餵食，到了蔬果成熟之時，有時候還能體驗⽥園採收樂，新鮮現採的蔬果沒灑農藥還能直接現吃！

農村動物園

頭城農場裡有許多的動物，農村動物區裡有水牛、山羊、火雞、鴨子還有可愛動物區，農場裡的動物都很親人，遊客在這裡可以餵食動物，看著牠們進食的畫面真的是超療癒的！

農特產品DIY

以當令季節食材為主，精心調配的健康醋飲，將水果洗淨，一顆顆擦去水分，放入瓶中，再倒入醋，簡單的步驟很輕鬆就能製作完成啦，不過果醋需要一段時間才能讓醋發酵，所以要等三個月後才能開封飲用。

葉拓DIY

先在農場內採集喜歡的葉片，將喜歡的顏料塗在葉⼦上，藉由拓印的方式，為自己製作出獨一無二的T恤或環保袋。

竹筏體驗

遊客服務中心的前方是美麗的湖泊，園區內的湖泊上還有兩艘竹筏，可以體驗竹筏體驗，翠綠的湖水加上後方綠油油的青山，讓人心曠神怡。

宜蘭頭城農場｜古早味美食(遊園免費吃)

在遊客中心走廊上的自助區，就是品嘗古早味小吃的地方了，頭城農場像是怕客人餓著一般，除了豐富的早午晚餐外，每天從早上9:30 到17:30 隨時都可以來這裡享用甜點小吃。不管你是想來碗切仔麵還是消暑的綠豆湯冰，這裡應有盡有，連配料都能任君挑選，真的是超佛心的！

宜蘭頭城農場｜住宿

頭城農場住宿目前分布在新明樓、山海樓和朝日樓三棟樓內，除了山海樓需要爬一點坡之外，其餘皆距離服務中心很近，可依照需求告知櫃台。

房型 2日遊套裝價格 精緻型2人房 3600元/人 豪華型2人房 4200元/人 精緻型4人房 3100元/人 樓中樓8人房 2900元/人 20人團體套房(和式地板) 2600元/人

宜蘭頭城農場｜交通資訊

自行開車

停車場

頭城農場園內設有免費停車場

火車

搭乘區間車至龜山火車站，由火車站至農場步行約30分鍾，平日農場提供七人座付費接駁 ($50/人，預約制)。(平日為週一至週五，不含連續假期及春節期間)

搭乘對號列車(莒光號、自強號、普悠瑪等)至頭城火車站，再轉搭計程車至頭城農場。

客運

搭乘國道巴士首都之星或噶瑪蘭客運於礁溪站下車，後於礁溪火車站轉乘〔宜蘭勁好行-131線〕至東北角風景區外澳站。

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