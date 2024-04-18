台北美食 知名無菜單料理

「初魚」餐飲集團創立於2015年，

2024年旗下【初魚鐵板燒】

進駐了台北天母新光三越一館，

料理經過精心設計，有些創意和驚喜，

$1800/13品，能吃到龍蝦、和牛、干貝，

走的是高cp值鐵板料理。

#台北鐵板燒 天母美食

【初魚鐵板燒-台北新光天母店】

地址：台北市 士林區 天母東路68號5號7樓 ( 天母新光三越 1館)

捷運： 石牌站 1號出口，步行30分

電話：02-23660792

營業時間：12:00-14:00、17:30-21:30

訂位： https://www.chu-yu.com.tw/

訂位須先全額匯款付清

▼初魚鐵板燒

用餐環境營造了一種日式舒適的氛圍，

規劃兩間包廂、座席各10位。

裝潢設計充滿著日式風格的元素，

用餐區域布置得溫馨舒適，

將日式烹飪藝術與新鮮食材完美融合，

以獨特的鐵板燒方式呈現，

為食客帶來一場口感與視覺的雙重享受。

【紅白葡萄果汁】$180/杯

【1.長崎黑鮪魚水雲藻醋】

以酸溜的醋味點綴著鮮嫩的黑鮪魚，

清新宜人，但有點過酸。

【2.北海道花魚+豆腐湯葉】

濃郁的羹湯配上鮮美的花魚和豆腐湯葉，

口感濃郁，柚子胡椒的微辣更添風味。

【3.干貝海苔卷】

北海道生食級干貝的鮮甜，

與烏魚子的鹹香相得益彰，

包裹在海苔中，融合出獨特的風味。

【4.大蛤蜊】

大蛤蜊的鮮味與金針菇的香氣交融，

悶蒸得清爽，讓人胃口大開。

【5.澳洲天鵝龍蝦南瓜燒】

澳洲天鵝龍蝦鮮甜，但肉質不太緊實，

配上南瓜的調味和也稍嫌一般，

夏威夷果的口感可惜並不出色。

▼今天替我們服務的師傅，

上菜時細心解說每一道菜品的製作與特色，

為我們在品嘗的過程中增添了一份愉悅的情感。

【6.味增黃瓜】

清爽的黃瓜轉場，為接下來更豐富的菜色做好準備。

【7.和牛薄燒】

細膩的和牛與皎白筍、大蔥相得益彰，

每一口都充滿著濃郁的牛肉香氣。

【鐵板鹽燒喜滋次】$900/尾（加點）

魚本身油潤美味，但調味稍嫌不足，

幸好搭配上海鹽，使其更加美味可口。

【8.和牛沙朗】

和牛細膩的紋理在鐵板上燒烤，

散發出撲鼻的香氣，讓人忍不住流口水，

咬下一口，肉質鮮嫩多汁，

入口即化的口感令人陶醉。

搭配上店家特製的配料：

味噌、芥末、海鹽、大蒜、日本圓茄🍆…等，

層次豐富，讓人回味無窮。

【和牛】+$500升級菲力

精緻的菲力和牛細膩柔嫩，

搭配上味增、芥末和海鹽，口感絕佳，

日本圓茄的清甜為其增添了不少風味。

▼附有眾多調味醬料，可自行搭配。

【9.澳洲天鵝龍蝦泡芙】

賣相特別有記憶點！😍

天鵝龍蝦配上玉子燒，

加入甜鹹交融的紅咖哩醬

帶來獨特的風味，挺特別的👍！

【10.味噌湯】

說不上特別，但溫暖了整個胃。

【11.鮪魚炒飯】

炒飯加入了鮪魚的鮮美更加提升了水準，

要拌一下再吃，可惜味道並不突出，

即使沒吃完也沒想打包的慾望…

【12.草莓大福/香草起司】

最後以草莓大福包香草起司為結尾，

為這場美食之旅留下了一絲絲甜蜜的回憶。

【13.靜岡熱抹茶🍵】

最後，以一杯靜岡熱抹茶作為結束，

將這次的美食之旅完美收尾。

《蛋寶543》

因為上次吃了壁隔的「初魚 鮨」覺得挺驚豔，

所以當下也順便預訂了這間：

【初魚鐵板燒】

食材質量都還可以，以海鮮料理居多，

無菜單料理$1800/13品，價格也合理，

現場可以額外加點鮮魚，或是加價升級和牛，

我們也加點了每日限量食材烤喜滋次，讓菜色更豐富、檔次提升一級。

但坦白說整體驚豔度並沒有隔壁的 ▶️「初魚鮨」來得高，

就是走$1500~$1800能吃到龍蝦/和牛/鮑魚/干貝那一套，

其實坊間同價位鐵板燒(樂葵、明水然、魚貫)都差不多，

沒有什麼太大特色，故短期內不會想再訪，

給大家參考~~！

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