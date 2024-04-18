台北美食 知名無菜單料理
「初魚」餐飲集團創立於2015年，
2024年旗下【初魚鐵板燒】
進駐了台北天母新光三越一館，
料理經過精心設計，有些創意和驚喜，
$1800/13品，能吃到龍蝦、和牛、干貝，
走的是高cp值鐵板料理。
#台北鐵板燒 天母美食
【初魚鐵板燒-台北新光天母店】
- 地址：台北市士林區天母東路68號5號7樓 (天母新光三越1館)
- 捷運：石牌站1號出口，步行30分
- 電話：02-23660792
- 營業時間：12:00-14:00、17:30-21:30
- 訂位：https://www.chu-yu.com.tw/
- 訂位須先全額匯款付清
▼初魚鐵板燒
用餐環境營造了一種日式舒適的氛圍，
規劃兩間包廂、座席各10位。
裝潢設計充滿著日式風格的元素，
用餐區域布置得溫馨舒適，
將日式烹飪藝術與新鮮食材完美融合，
以獨特的鐵板燒方式呈現，
為食客帶來一場口感與視覺的雙重享受。
【紅白葡萄果汁】$180/杯
【1.長崎黑鮪魚水雲藻醋】
以酸溜的醋味點綴著鮮嫩的黑鮪魚，
清新宜人，但有點過酸。
【2.北海道花魚+豆腐湯葉】
濃郁的羹湯配上鮮美的花魚和豆腐湯葉，
口感濃郁，柚子胡椒的微辣更添風味。
【3.干貝海苔卷】
北海道生食級干貝的鮮甜，
與烏魚子的鹹香相得益彰，
包裹在海苔中，融合出獨特的風味。
【4.大蛤蜊】
大蛤蜊的鮮味與金針菇的香氣交融，
悶蒸得清爽，讓人胃口大開。
【5.澳洲天鵝龍蝦南瓜燒】
澳洲天鵝龍蝦鮮甜，但肉質不太緊實，
配上南瓜的調味和也稍嫌一般，
夏威夷果的口感可惜並不出色。
▼今天替我們服務的師傅，
上菜時細心解說每一道菜品的製作與特色，
為我們在品嘗的過程中增添了一份愉悅的情感。
【6.味增黃瓜】
清爽的黃瓜轉場，為接下來更豐富的菜色做好準備。
【7.和牛薄燒】
細膩的和牛與皎白筍、大蔥相得益彰，
每一口都充滿著濃郁的牛肉香氣。
【鐵板鹽燒喜滋次】$900/尾（加點）
魚本身油潤美味，但調味稍嫌不足，
幸好搭配上海鹽，使其更加美味可口。
【8.和牛沙朗】
和牛細膩的紋理在鐵板上燒烤，
散發出撲鼻的香氣，讓人忍不住流口水，
咬下一口，肉質鮮嫩多汁，
入口即化的口感令人陶醉。
搭配上店家特製的配料：
味噌、芥末、海鹽、大蒜、日本圓茄🍆…等，
層次豐富，讓人回味無窮。
【和牛】+$500升級菲力
精緻的菲力和牛細膩柔嫩，
搭配上味增、芥末和海鹽，口感絕佳，
日本圓茄的清甜為其增添了不少風味。
▼附有眾多調味醬料，可自行搭配。
【9.澳洲天鵝龍蝦泡芙】
賣相特別有記憶點！😍
天鵝龍蝦配上玉子燒，
加入甜鹹交融的紅咖哩醬
帶來獨特的風味，挺特別的👍！
【10.味噌湯】
說不上特別，但溫暖了整個胃。
【11.鮪魚炒飯】
炒飯加入了鮪魚的鮮美更加提升了水準，
要拌一下再吃，可惜味道並不突出，
即使沒吃完也沒想打包的慾望…
【12.草莓大福/香草起司】
最後以草莓大福包香草起司為結尾，
為這場美食之旅留下了一絲絲甜蜜的回憶。
【13.靜岡熱抹茶🍵】
最後，以一杯靜岡熱抹茶作為結束，
將這次的美食之旅完美收尾。
《蛋寶543》
因為上次吃了壁隔的「初魚 鮨」覺得挺驚豔，
所以當下也順便預訂了這間：
【初魚鐵板燒】
食材質量都還可以，以海鮮料理居多，
無菜單料理$1800/13品，價格也合理，
現場可以額外加點鮮魚，或是加價升級和牛，
我們也加點了每日限量食材烤喜滋次，讓菜色更豐富、檔次提升一級。
但坦白說整體驚豔度並沒有隔壁的 ▶️「初魚鮨」來得高，
就是走$1500~$1800能吃到龍蝦/和牛/鮑魚/干貝那一套，
沒有什麼太大特色，故短期內不會想再訪，
給大家參考~~！
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