三峽美食羊肉爐吃到飽推薦這家耀武羊威三峽北大店，羊肉爐吃到飽名店耀武羊威羊肉爐在三峽北大店新開分店了，提供七種羊肉自助火鍋，近百種食材無限吃到飽，包括羊大骨和羊骨髓還有特色的手撕羊肉等等，除了羊肉外，還有多樣火鍋料、甜點、飲料通通無限量供應，環境明亮、停車方便，每人消費599元還不收服務費！趁新開幕還沒什麼人知道，趕快衝一波吧！

耀武羊威三峽北大店｜交通方式、停車資訊

耀武羊威羊肉爐吃到飽三峽北大店，地點就位在台北大學斜對面，用餐區是在二樓，一樓是候位處刮風下雨也不怕，大紅色的招牌非常顯眼，旁邊就有收費停車場，停車算是非常方便

耀武羊威三峽北大店｜菜單、吃到飽價位

耀武羊威羊肉爐是採用自助式吃到飽的消費方式：

成人價：每位$599（單人開鍋費用$650）用餐時間：120分鐘 不收服務費

孩童價：

140公分以上：成人價

100-140公分：半價

100公分以下：免費

選擇湯頭：湯頭共有6種可以選擇其中一種，包含藥燉、清燉、成吉思漢、山神種子（全台獨創）、川味香辣、鮮蒜羊肉湯，也可選擇鴛鴦鍋，湯底加收100元

除了吃到飽外，也有提供像是這樣的單點品項、套餐，看現場也是有人買回家吃，套餐一份才450元，也不貴

耀武羊威三峽北大店｜用餐環境

走進耀武羊威三峽北大店，店裡的裝潢也走簡潔路線，沒有太過華麗的裝飾，畢竟吃飯不是吃裝潢，老闆還是希望將本錢多花在食材上，提供顧客更高品質的用餐享受，營造出寬敞舒適的用餐氛圍，耀武羊威三峽北大店生意真的不錯，用餐時間饕客們陸續上門，不一會兒就已經接近客滿狀態

耀武羊威三峽北大店｜自助區

耀武羊威三峽北大店是採吃到飽用餐模式，用餐時間120分鐘，冷藏櫃一字排開近百種的食材，肉類、蔬菜、各式火鍋料通通無限吃到飽，站在冷藏櫃前，一時之間還不知道要拿些什麼？食材真的有夠豐富了啦！不過請量力而為，沒吃完鍋底要秤重買回，規則已經先講好就別觸犯了，反正吃完再拿就對了

秘製羊肉塊、羊大骨、羊排、羊腿、羊嫩筋、羊心、手撕羊肉共七種部位的羊肉全部自取吃到飽，超級爽！而且值得一提的是，這裡補菜的速度超快，而且一定都是堆好堆滿，完全不怕你吃 ，事先就有烹調過了，所以不用煮很久就可以吃了

其他蔬菜火鍋料也是很多樣，而且菜都有挑過且清洗乾淨，除了高麗菜、山東大白、菠菜等青菜外，甚至連高價的水蓮也名列其中，也時候菜貴的時候來這邊吃真的有夠超值的，愛吃菜的朋友也拿得非常開心

自助吧旁邊的直立冰箱裡還有牛肉片、豬肉片、雞肉片跟火鍋料無限供應吃到飽，然後這裡的牛肉片是用牛五花，嫩嫩的非常好吃

醬料區除了有醬料外，還白飯、滷肉飯無限量吃到飽，滷肉飯真的有誇張，滷肉滿滿外，裡面竟然還有滷蛋跟油豆腐！我看有人滷肉飯就吃了三碗，真的是夠強的！

耀武羊威羊肉爐三峽北大店的飲料區選擇也相當豐富，包括汽水機、無糖茶飲、果汁、奶茶和咖啡等多種飲料。此外，店內還設有一台霜淇淋機，旁邊還有提供八種口味的杜老爺冰淇淋，顧客都可以自由取用

不僅僅如此而已，耀武羊威三峽北大店竟然還有多種精緻小蛋糕、泡芙、水果、日式小甜點全部無限吃到飽，真的是有夠讚的啦

耀武羊威三峽北大店｜599元羊肉爐吃到飽

在耀武羊威三峽北大店用餐真的對荷包毫無負擔，愛吃什麼就拿什麼，整桌滿滿超澎派，基本上拿完一輪就差不多快回本了，雖然是無限吃到飽，還是要視自己的食量斟酌取用，不要浪費了，吃到飽的優勢就是這麼爽啦！

耀武羊威三峽北大店有六種湯頭可以選，建議第一次來點鴛鴦鍋，雖然要加100元，但可以一次品嚐到兩種不同風味的湯頭，覺得喜歡下次就可以單獨點一種湯頭，今天我們點的是川味香辣跟鮮蒜羊肉湯，很少羊肉爐會有麻辣的湯頭我跟朋友都覺得麻辣湯頭很搭羊肉，然後鮮蒜羊肉湯是帶有微微的蒜香，同樣也很開胃

一開始可以先擺些根莖類或是高麗菜比較有帶甜味的蔬菜，湯頭會越煮越甘甜，反正蔬菜也是吃到飽，放膽加吧，蔬菜釋放完甜味再吸收湯頭的精華，尤其煮過羊肉之後更有滋味，到後面我們反而蔬菜吃得比肉還多

一開始就可以加入羊肉塊、羊大骨之類的食材下去煮，因為羊肉塊等食材本身就已經熟了，所以只要煮滾就可以吃了

這裡的羊大骨尺寸真的大，肉嫩又多，而且骨邊肉還有膠質感，肉真的非常嫩，幾乎用筷子一撥就能骨肉分離，大骨中間還有滿滿的骨髓可以吸

手撕羊肉，全台獨創新疆手撕羊肉，在湯底裡煮後，羊肉的肉質相當軟嫩沒有什麼腥味，而且肉又多，帶筋膜的部分吃起來也很有Ｑ度，咀嚼時還能品嘗到香料的味道，不虧是招牌！

羊排！必須拿，搭配紅燒湯頭幾乎一點羊騷味都沒有，而且羊排肉質超鮮嫩，吃起來ＱＱ嫩嫩的很有口感，吃的時候也可以搭配這裡的特調腐乳，甜甜鹹鹹的滋味超讚！

羊腿，羊腿的肉感比較紮實，羊腿纖維中吸收了滿滿的湯汁，尤其是涮川辣湯底的羊腿，微微的香辣感加上厚實多汁的肉感，真的會一吃上癮！

建議將羊心涮煮30秒，這樣能夠享受到類似牛舌的細嫩口感，但羊心烹煮時間若過長，肉質可能會變硬，所以煮的時候要稍微注意一下時間，這樣才能吃到羊心最佳食感

煮了一輪羊肉湯頭已經變得鮮甜無比，這時是涮肉片的好時機，這裡的牛肉是五花肉的部位，肥瘦分明，下鍋清爽，牛肉本身就很嫩，加上濃郁的羊肉湯加持，更顯好滋味

豬肉片的表現也是可圈可點，因為是豬肉所以要煮到全熟，片薄的豬肉涮煮的時間也不用很久，嫩中帶Ｑ，鮮味滿盈

飯後再來一盤精緻甜點，真是幸福啊！一開始想說120分鐘又要煮又要吃可能有點趕，但後來大概吃個一個半小時就不行了，120分鐘絕對可以讓你吃得心滿意足啦

耀武羊威三峽北大店果然名不虛傳，七種羊肉加上六種湯底還有超多樣吃到飽食材，無疑是最澎湃且美味的羊肉盛宴，食材種類實在豐富，而且補菜真的快速，大大顛覆一般對於羊肉爐的傳統印象，真心推薦給愛吃羊肉爐的朋友唷！

耀武羊威三峽北大店

地址：新北市三峽區大學路150號二樓

電話：(02)8671-8672

營業時間：16:00~23:00

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