三重美食推薦這家蚵四海小吃，說到三重三和夜市裡面生意最好的蚵仔煎，不用說肯定就是蚵四海小吃了！賣的品項很簡單，就雞蛋蚵仔煎、綜合焿、花枝焿跟蚵仁湯，來之前就有耳聞蚵四海小吃用餐時間通常都要排隊，所以一開門大概4:30分左右就到，沒想到門口就已經很多人了呢

蚵四海小吃｜交通方式、停車資訊

蚵四海小吃就在三重三和夜市內長元街上，離這裡最近的捷運站是台北橋站，自行開車的朋友可以停在三重區農會停車場在走過來也很近，內用先找位置在點餐，外帶就排隊吧

蚵四海小吃生意好到要兩個煎台煎蚵仔煎，老闆的手幾乎沒停過，一直在煎蚵仔煎，而且每次煎都是滿盤，即便如此還是應付不來蜂擁而至的客人，在看老闆煎還蠻療癒的，配料下手都不手軟，蚵仔又多又大顆，還有一大堆青菜

蚵四海小吃｜菜單

賣的品項很簡單，就雞蛋蚵仔煎、綜合焿、花枝焿跟蚵仁湯，大家都是一份雞蛋蚵仔煎配一碗湯，價位也不貴，體現在地小吃的親切感（笑），還有看到一個阿伯一次吃三份蚵仔煎！

蚵四海小吃｜推薦料理

我們點了雞蛋蚵仔煎、綜合焿，一個人這樣吃還蠻爽的，蚵四海小吃的雞蛋蚵仔煎份量不小，看起來還頗有厚度，還有雞蛋的香氣，醬料也是自製的

蚵仔煎要好吃，皮煎的脆絕對是重點！蚵四海小吃的就很合我胃口，脆而不焦，淡香四溢，它的醬料不是厚重的那種，有點像清爽版的甜辣醬，蔬菜是用小白菜，蚵仔也不小顆，每一口都能吃到配料

綜合焿就是花枝焿+蚵仁（蚵仔），花枝焿吃起來就是ＱＱ的，就是魚漿的味道，蚵仁個人覺得可能跟季節有關，這時候吃到的都很大顆，一碗羹裡面有放4~5顆，下次會直接點蚵仁湯

蚵四海小吃的蚵仔煎用料大氣，蚵仔也頗大顆，雖然比起之前有小小漲價，但以配料跟份量對比他的價格還是相當划算，下回有機會來三和夜市，不妨來吃吃蚵仔煎吧！

蚵四海小吃

地址：新北市三重區長元街58號

電話：02-29788993

營業時間：16：00 – 23：00(星期三公休)

店家/景點資訊

店家名稱：蚵四海小吃

所在地址：臺灣新北市三重區長元街58號

營業時間：日 一 二 四 五 六 16:00-23:00

店家電話：02-29788993

評價：★★★★★

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