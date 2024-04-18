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台中親子景點推薦》「黎新公園」與「台中李科永紀念圖書館」，這兩景點者是相連的，一動一靜搭配的非常棒。黎新公園不只是孩子玩得開心的遊戲場，多元的體健設施也很適合大人挑戰，李科永紀念圖書館參考日本佐賀縣武雄圖書館設計概念，整體空間明亮通透，大片玻璃窗引入陽光綠意。小孩在公園裏玩，家長可以在裏面看書休息，完美的結合，真的好好玩啊

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黎新公園 台中李科永紀念圖書館 資訊

地址：台中市南屯區龍富路五段一號

圖書館時間：8:30 – 21:00／週六8:30 – 17:30（週一及國定假日公休）

黎新公園時間：全天候24 小時開放

電話：04 2252 596

黎新公園台中李科永紀念圖書館 交通停車

自行開車： Google導航輸入 台中李科永紀念圖書館 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：李科永紀念圖書分館提供停車位8個，機車停車位24個。 公益路與龍富路周遭皆有提供停車位，開車來很方便

李科永紀念圖書館 空間環境

台中李科永紀念圖書館是李科永先生的後代子孫捐贈的，我們非常欽佩李科永先生家族的善舉

因為他們在全國各地都有出資興建圖書館，嘉惠許多愛書的朋友

台中李科永紀念圖書分館設計，參考日本武雄圖書館設計概念，導入公園綠意，串聯周邊黎新公園，打造成為水環境教育主題園區，同時也是很棒的親子空間

我們帶小孩來這裏玩，順便可以在這裏休息一下，又有冷氣吹，真的很舒服

這裏共有三層樓的閱讀空間

一樓：嬰幼兒閱覽區、兒童閱覽區、哺集乳室、服務台

這裏的主力是以｢幼兒教育｣為發展重點



有吉祥物穿山甲造型自助借書機

二樓：樂齡區、期刊報紙區、開架閱覽區

還有整排的漫畫可以看哦



不過，這裡的漫畫區不提供外借，想看只能在館內閱讀

三樓：青少年閱覽區、討論室、多功能活動室、資訊檢索區、無線上網區

在這裏看書之餘還能欣賞窗外的綠意，這麼優質的環境，真想來一杯咖啡呢。

萬一手機沒電了，這裏也是可以臨時充電的

黎新公園 空間環境

「黎新公園」就位在李科永紀念圖書館旁，兩個可以一起玩

這個益智攀爬網是公園中最有人氣的遊戲項目

這個攀爬架非常厲害，分成三層高度，底層搖鈴、螺旋滑竿、漫步繩索、三角踏環

中間設計上升繩梯、攀爬網、空中彎月椅，頂層則是空中瞭望台，小孩子爬來爬去可以訓練肢體的協調性，當然也非常好玩，連大人都想爬上去玩呢

看到小孩好像變身成蜘蛛人，手腳並用，三兩下就爬到最高點了



爬到最高點可以俯瞰整座公園

現在國小的班級大約二十來位，感覺全班都可以上了

遊樂設施下方也鋪上軟墊緩衝，保護設施做的都滿不錯的，家長可以安心玩

黎新公園為共融公園，但現在全國的共融公園很多，但這還是第一次看到輪椅盪鞦韆，

輪椅族群也享有遊戲權，這個概念好棒啊

沙坑區，別忘了帶上挖沙工具哦！不過，好像沒帶，小孩一樣可以玩的很開心

這是兒童版的500障礙啊( 當過兵的朋友一定知道這項目)，有低位穿越欄、雙頂梯、跳躍小島、障礙跨欄、垂直網牆組成互動競技區

很有挑戰性！

這感覺大人也可以玩啊，果然是共融式的好示範

呼~~~跑跑跳跳，也到達終點了!!! 真是放電殺時間的好地方

黎新公園前身為黎明水資源回收中心，特別在公園導入水資源教育

黎新公園的體健設施選的非常有特色，分成核心訓練區、肌力區、互動競技區，一種健身房的概念

共有三座

竟然可以掃描QR code播放器材教學，這樣不同部位都可以訓練到了，好棒的指示說明！

當然啦，小小孩也可以玩的很開心

「黎新公園」真的很棒啊，這麼多體健設施，大人小孩都可以玩，搭配旁邊的李科永紀念圖書館，玩累了可以看看書，休息一下，真的是全家大小都適合的環境

黎新公園 台中李科永紀念圖書館 附近景點美食

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