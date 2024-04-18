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台南市中西區吃。台南市｜中西區。「 老唐牛肉麵」台南知名的老字號牛肉麵強勢回歸，試營運先天不足 後天失調，鹿希派發

2024-04-18 16:05:06 樂天小高&樂天人生 人氣：105
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2428篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：老唐牛肉麵
phone06-2237545
place台南市中西區 45號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在北門路上三交叉路口店面超顯眼，與隔壁老舊派出所成為強烈的對比。

這純白建築外觀有點古典簡約風格真美觀，店面就在熱鬧的火車站商圈裡，想搭乘大眾工具來用餐都是很方便。

台南市超過半世紀的美食店家比比皆是，有些老字號店家都傳出後繼無人的窘境，有很多原因其中以怕辛苦為主要因素，這間「老唐牛肉麵」也遇到同樣的問題，因此由綜藝天王吳宗憲盤下交由兒子經營管理，小高利用平日午餐時段前來品嚐，來到現場發現排隊人龍不至於太長，服務員前來發放號碼排是排序93號，卻讓小高苦等1.5小時才吃到餐點，主要原因竟然是食材準備不足無法出餐，小高品嚐完覺得牛肉麵口味中規中矩，定價還可接受值得推薦給您品嚐看看。

這透天店面格局樣貌相當的獨特，一樓顧及建蔽率裡面空間狹小。

門面面積狹窄就掛上老唐牛肉麵歷史事蹟，小高爬文得知，大陸淪陷國民政府搬遷至台灣，大陸高壓統治之下沒有自由，創辦人唐老先生祖籍在大陸四川，嚮往自由下，直接假裝喑啞又改名子，來台創辦這間老唐牛肉麵，全盛時期全國擁有13家分店，於2022年因後繼無人，由藝人吳宗憲盤下交給兒子管理經營。

店外利用騎樓空間有設置戶外用餐區，這區有高腳椅座位供入席用餐。

這電動大門寬度很窄覺得有點小氣。

電動門打開裡面是紅通通的裝潢色調，右邊是點餐與結帳櫃檯，左邊有設置幾張個人座位區。

一樓空間很狹窄因此沒裝置電梯。

當小高要爬這座樓梯有點小心翼翼的，行動不便者千萬要一步步的踩。

沿著樓梯行走上來迎面是洗手間。

往右一看豁然開朗，二樓用餐空間比起一樓大多了，延續整體裝潢呈現古色古香簡約的氛圍，座位設置樣式繁多，較特殊是中間共桌式用餐座位區

靠牆處有放置餐具、佐料及酸菜供自取使用，酸菜已經見底沒有補充，員工教育訓練需要再加強！

老唐牛肉麵是採行手機掃QR碼線上點餐，這張是店家點菜單供自行畫選，菜單種類簡單僅有牛肉麵和小菜，今天餐點只有三種可供挑選，小高就點老唐牛肉麵180元品嚐看看。

老唐牛肉麵180元。

這碗牛肉麵湯底色澤就是傳統紅燒湯頭，表面可見牛肉是條狀切的很大塊，小高直接把酸菜放入來增加風味。

這紅燒湯頭微微辣充滿大骨甘醇很好喝

這牛肉小高大概算一下應有5大塊，依牛肉份量定價180元很合理。

這牛肉燉煮很入味肉質Q彈有嚼勁好吃，只是可惜牛肉似乎燉煮時間不夠長，導致肉質咬起來有點偏柴不好吃。

 

 這中捲麵條份量足成人能吃的飽，拉麵麵條充滿Q勁非常好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「老唐牛肉麵 」用餐空間很復古舒服，服務很親切，整體口感有水準定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。 


檢視較大的地圖

店家資訊：老唐牛肉麵

地址：台南市中西區興華街45號

營業時間：11:00～20:00（不定期公休）

電話：暫無

樂天小高邀約資料

s6967391@gmai.com

Line ID0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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