位在北門路上三交叉路口店面超顯眼，與隔壁老舊派出所成為強烈的對比。

這純白建築外觀有點古典簡約風格真美觀，店面就在熱鬧的火車站商圈裡，想搭乘大眾工具來用餐都是很方便。

台南市超過半世紀的美食店家比比皆是，有些老字號店家都傳出後繼無人的窘境，有很多原因其中以怕辛苦為主要因素，這間「老唐牛肉麵」也遇到同樣的問題，因此由綜藝天王吳宗憲盤下交由兒子經營管理，小高利用平日午餐時段前來品嚐，來到現場發現排隊人龍不至於太長，服務員前來發放號碼排是排序93號，卻讓小高苦等1.5小時才吃到餐點，主要原因竟然是食材準備不足無法出餐，小高品嚐完覺得牛肉麵口味中規中矩，定價還可接受值得推薦給您品嚐看看。

這透天店面格局樣貌相當的獨特，一樓顧及建蔽率裡面空間狹小。

門面面積狹窄就掛上老唐牛肉麵歷史事蹟，小高爬文得知，大陸淪陷國民政府搬遷至台灣，大陸高壓統治之下沒有自由，創辦人唐老先生祖籍在大陸四川，嚮往自由下，直接假裝喑啞又改名子，來台創辦這間老唐牛肉麵，全盛時期全國擁有13家分店，於2022年因後繼無人，由藝人吳宗憲盤下交給兒子管理經營。

店外利用騎樓空間有設置戶外用餐區，這區有高腳椅座位供入席用餐。

這電動大門寬度很窄覺得有點小氣。

電動門打開裡面是紅通通的裝潢色調，右邊是點餐與結帳櫃檯，左邊有設置幾張個人座位區。

一樓空間很狹窄因此沒裝置電梯。

當小高要爬這座樓梯有點小心翼翼的，行動不便者千萬要一步步的踩。

沿著樓梯行走上來迎面是洗手間。

往右一看豁然開朗，二樓用餐空間比起一樓大多了，延續整體裝潢呈現古色古香簡約的氛圍，座位設置樣式繁多，較特殊是中間共桌式用餐座位區

靠牆處有放置餐具、佐料及酸菜供自取使用，酸菜已經見底沒有補充，員工教育訓練需要再加強！

老唐牛肉麵是採行手機掃QR碼線上點餐，這張是店家點菜單供自行畫選，菜單種類簡單僅有牛肉麵和小菜，今天餐點只有三種可供挑選，小高就點老唐牛肉麵180元品嚐看看。

老唐牛肉麵180元。

這碗牛肉麵湯底色澤就是傳統紅燒湯頭，表面可見牛肉是條狀切的很大塊，小高直接把酸菜放入來增加風味。

這紅燒湯頭微微辣充滿大骨甘醇很好喝 。

這牛肉小高大概算一下應有5大塊，依牛肉份量定價180元很合理。

這牛肉燉煮很入味肉質Q彈有嚼勁好吃，只是可惜牛肉似乎燉煮時間不夠長，導致肉質咬起來有點偏柴不好吃。

這中捲麵條份量足成人能吃的飽，拉麵麵條充滿Q勁非常好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「老唐牛肉麵 」用餐空間很復古舒服，服務很親切，整體口感有水準定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：老唐牛肉麵

地址：台南市中西區興華街45號

營業時間：11:00～20:00（不定期公休）

電話：暫無

樂天小高邀約資料

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