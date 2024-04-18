這陣子下班時間，每當經過新台五路，就會看到一家燈光溫馨又門庭若市的拉麵店 。

今天決定來一探究竟，是什麼理由能每天人滿為患... 。

店家IG上寫著17:30現場登記，18:10分入場，

晚上五點半來到門口，果然已經有人搶先在前... 。

入場前可清楚的看見完整的用餐環境，

吧檯座位和幾張雙人桌，空間不大卻感到舒服、乾淨 。

18:10店員準時接待入場，入座吧檯後先找點餐機排隊點餐。

PS.記得將點餐明細交給店員喔 。

叉燒飯首先上桌...

碎叉燒肉上塗上一層薄薄的日式美乃滋，少許大蒜絲點綴，看起來誘人 。

叉燒的油脂香氣融入飽實的米飯中，第一口就讓人回味無窮，

加上日式美乃滋助攻，想當然耳就是個完食收場 。

接著是鹽味拉麵和醬油拉麵，這兩種拉麵的湯頭都非常鮮美，而且麵條的口感也很好，

甚至可以在點餐機選擇你喜歡的拉麵軟硬度 。

叉燒肉有不錯的厚度，且保有口感與彈性，雞胸肉潤嫩很涮嘴 。

且店家還提供免費加麵服務，需要的話直接告知店員即可 。

溏心蛋的蛋黃熟度恰到好處，黏稠濃郁的口感，與拉麵一起食用，簡直是絕配 。

唐揚雞絕對是必點，外層裹粉薄且香酥，內里鮮嫩多汁，比日本吃過的還好吃 !

今晚到訪青山製麵所，讓大叔驚艷，

座位少人潮多，入場卻井然有序，今晚外場只有一位女店員，應付得體 。

拉麵湯頭從清淡到重口味，台灣味、日本味等5種鹽度口選擇，讓人感受到店家滿滿誠意 。

說真的對台灣的日食印象不是太好，開幕的好餐質，半年後就走鐘比比皆是，

希望這樣的高品質，青山製麵所能維持下去，多數消費者看中的是品質而不是打卡送禮的小便宜...。

google地圖連結 : 青山製麵所

地址 : 新北市汐止區新台五路一段150號

營業時間 : 請見 店家IG

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