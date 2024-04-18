『透明空氣』剛開始營業時,一開始實在一位難求,之後有稍稍好訂一些,但也是很早之前就預約了

感謝美女朋友提議要來這裡午茶~

除了預約之外,也要先預付$400元／人的訂金(可抵消費)

『2024年消費方式』

• 為提升用餐體驗，2024年消費方式升級為套餐形式，期待讓每位特地前來的顧客，透過『前菜、主餐、甜點、飲品 』，能夠更完整感受味蕾體驗。

• 每位最低消費為一份套餐。

• 0歲-5歲幼童免低消；6歲-10歲孩童低消為兒童套餐；10歲以上低消為標準套餐。

• 套餐 NT 880 / 一人份 。兒童套餐NT 480 / 一人份。

• 消費酌收 10 % 服務費。

🔻停車指引

相信到哪用餐,只要有提供停車場的餐廳,一定是大家用餐的首選

尤其是當停車場又是免費時,真的是會輕鬆前往

『透明空氣』雖然沒有在餐廳旁就有停車場,但於鄰近的空地就有蠻大的停車場可免費停車

停車旁有指示牌往前走就會看到『透明空氣』了

🔻環境

走在小路上就會看到一棟日式建築,彷彿於遺世...進小路轉了個彎後,就會看到日式屋

入內需脫鞋

門口也寫著採預約制,不接受現場。也由於是預約制,也比較有用餐品質

店內環境充滿日式侘寂風格,讓人舒服又清爽的氛圍

還蠻喜歡店內後面這裡的落地窗景

也可到戶外木廊欣賞枯山水及田野,其間還會有火車經過...

雖不坐在火車上,坐在木廊上卻也有種感受青春十八的緩慢步調

『透明空氣』只營業到下午5點

我們是最後一組走的客人,看著亮黃的燈,覺得晚上能用餐吃吃晚茶也不錯~

白天的大窗戶旁有著很美的景觀,可惜沒拍到白日的樣子,留待大家親自來觀看設計者留這大窗的美

🔻Menu (價格請以現場為主)

🔻餐飲

野菜豆乳鍋 $360 (奈良)

豆腐、時蔬、無糖豆漿、昆布高湯

餐點後都會標註日本地點,倒還有對應當地的美食特色

私房咖哩雞肉 $360 (橫濱)

雞肉、溫泉蛋

有吃了一口朋友點的咖哩,是濃郁的咖哩

咖哩和豆乳鍋看起來都好好吃~ 有讓人打破對景觀餐廳沒有美味料理的刻板印象

烤糰子 $180、透明杯 $290、燒布丁 $140、檸檬美式咖啡 $180

燒布丁、檸檬美式咖啡

燒布丁

生食級雞蛋、手作焦糖

透明杯

水果果凍、海綿蛋糕、冰淇淋、季節水果

烤糰子

若竹抹茶、日式醬油、巧克力醬

夜幕低垂...也將告別這彷彿遺世獨立的日式房舍

問我值不值得再訪,肯定是會的~

透明空氣

【店址】彰化縣員林市員集路二段277巷193之35號

【營業時間】週一~日 11:00–17:00

預約訂位：inline

需要預訂／只收現金／有停車場